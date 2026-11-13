Vụ nổ cửa hàng gas làm sập nhà ở TP.HCM: Đã tiếp nhận cấp cứu 13 nạn nhân, có người ngưng tim và chấn thương sọ não

Gần 16h chiều 13/11, các bệnh viện tại TP.HCM đã tiếp nhận tổng cộng 13 nạn nhân trong vụ nổ khí gas xảy ra tại cửa hàng Gas 6 Nồm trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận); trong đó ghi nhận 1 trường hợp ngưng tim và một người đi đường bị dập não xuất huyết do vật lạ văng trúng.

Liên quan đến vụ “3 căn nhà liền kề trên đường Bùi Văn Ba ở TP.HCM” như đã thông tin, hơn 13h30 ngày 13/11, Công an phường Tân Thuận cùng Phòng Cảnh sát PCCC (PC07) và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Tính đến gần 16h cùng ngày, các bệnh viện tại TP.HCM cho biết đã tiếp nhận tổng cộng 13 nạn nhân, trong đó 1 bệnh nhân được chẩn đoán ngưng tim.

Theo UBND phường Tân Thuận cho biết khoảng 11h cùng ngày, tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm, địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, do anh Cao Thế H. (SN 1974) làm chủ, xảy ra vụ nổ khí gas (chưa rõ nguyên nhân). Hậu quả làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 83 Bùi Văn Ba.

Đến 13h ngày 13/11, 4 người bị vùi dưới đống đổ nát (là nhân viên đang làm việc tại cửa hàng gas, hiện cứu hộ đang tiếp cận), một số người khác bị thương (là hàng xóm các căn nhà kế bên) đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập.

HIện trường vụ nổ bình gas. (Ảnh: Minh Tuệ)

Công an phường đã báo cáo các đơn vị PC01, PC07, PC09 Công an TP.HCM tham gia cứu nạn cứu hộ, khám nghiệm hiện trường xác minh làm rõ nguyên nhân và đã báo Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 tham gia.

Hiện nay tỉnh hình sức khỏe của 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương có phương án phối hợp tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ 4 người khác.

UBND phường Tân Thuận sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chính thức khi có kết luận từ cơ quan chức năng, đề nghị các cơ quan báo chí và Nhân dân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận.

Phía Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đang điều trị cho một trường hợp chấn thương sọ não do tai nạn nổ bình gas. Nạn nhân là bà Huỳnh Thị S. (56 tuổi).

Theo đó, khoảng 12h cùng ngày, khi đang lưu thông trên đường, bà S. bất ngờ bị vật lạ văng trúng vùng đầu từ một vụ nổ bình gas. Nạn nhân được người dân đưa đi sơ cứu tại cơ sở y tế Nguyễn Thị Thập, sau đó chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 vào lúc 12h 30 phút.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính (CT), các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị dập não xuất huyết vùng trán phải, xuất huyết dưới nhện bán cầu phải và có tổn thương vi xuất huyết vùng trán nền hai bên (gợi ý tổn thương sợi trục). Kết quả chụp CT ngực chưa ghi nhận bất thường ở phổi hay xương sườn.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu đã tiến hành khâu vết thương vùng đầu, đồng thời tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa Ngoại Thần kinh và Ngoại Lồng ngực – Mạch máu để theo dõi sát sao và có phác đồ điều trị kịp thời cho bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập cho hay sau khi nhận điều động của Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, bệnh viện cử xe cấp cứu cùng một bác sĩ và một điều dưỡng đến hiện trường phối hợp sơ cứu người bị thương.Bệnh viện hỗ trợ chuyển hai trường hợp đến Bệnh viện Tân Hưng, gồm một ca đa chấn thương và một ca chấn thương vùng chân.

Bệnh viện tiếp nhận 5 trường hợp. Bà Huỳnh Thị S. (SN 1970), nghi tổn thương nội sọ, được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115. Bệnh nhân Châu Như Q. (SN 2011) bị rách da bàn tay phải, được khâu vết thương rồi cho về.

Bệnh nhân Thiều Thị H. (SN 1981) bị xây xát vùng mặt, tay chân và sưng nề vùng trán; sau khi được chăm sóc vết thương, giảm đau và chụp X-quang, bệnh nhân được cho về.

Bệnh nhân Trần Vũ P. (SN 1987) bị xây xát bàn chân, được xử lý vết thương rồi cho về.

Đến 15h cùng ngày, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm một trường hợp bệnh nhân đã ngưng tim, bệnh viện đang hồi sức tích cực tại bệnh viện. Đội cấp cứu của bệnh viện vẫn túc trực tại hiện trường để hỗ trợ người bị thương đến khi kết thúc công tác cứu nạn, cứu hộ.

Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân H.T.S. (1970) với chẩn đoán chấn thương đầu - chấn thương ngực do tai nạn. Hiện bệnh tỉnh, gọi biết, thực hiện y lệnh. Bệnh nhân vẫn đang được tích cực điều trị tại bệnh viện.

Trung tâm Cấp cứu 115 cho hay, chiều cùng ngày đã có thêm 2 bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.