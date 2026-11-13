1 loại quả có mặt trong cả 3 món cơm nhà Phương Oanh

Nhìn vào mâm cơm nhà 3 món đậm chất miền Tây gồm cá kho, dạ dày lợn hầm, ốc nhồi nướng của Phương Oanh, thứ gây ấn tượng lại là loại quả màu xanh nhỏ bé, thơm nức mũi.

Vốn nổi tiếng là nữ diễn viên khéo tay và thường xuyên chia sẻ những video vào bếp đầy cảm hứng, Phương Oanh (Bếp nhà Ỉn) gần đây lại khiến người hâm mộ thích thú khi thực hiện mâm cơm đậm hương vị miền Tây. Điểm nhấn trong thực đơn lần này không nằm ở cách chế biến cầu kỳ, mà chính là sự góp mặt của một loại quả gia vị rất quen thuộc với người Việt nhưng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt phù hợp trong những ngày thời tiết trở lạnh.

Đó là tiêu xanh!

Diễn viên Phương Oanh cho biết rất thích dùng tiêu xanh khi nấu nướng (Ảnh cut từ Tiktok NV)

Chia sẻ về nguyên liệu yêu thích, nữ diễn viên cho biết: "Oanh rất thích tiêu xanh vì khác với tiêu khô, tiêu xanh giữ được độ tươi, vị cay thanh, hương thơm tự nhiên của hạt tiêu non nên mang một nét rất riêng. Trong ẩm thực, tiêu xanh thường được sử dụng để kho cá, kho thịt, nấu bò sốt tiêu xanh hay làm các món hấp, hầm. Chỉ cần thêm một chút tiêu xanh thôi, món ăn đã dậy mùi thơm đậm đà và hấp dẫn hơn rất là nhiều. Với Oanh, tiêu xanh không chỉ là một gia vị mà còn là bí quyết nhỏ giúp những món ăn quen thuộc trở nên đặc biệt hơn".

Quả thật, trong mâm cơm lần này, Phương Oanh đã khéo léo đưa tiêu xanh vào cả 3 món chính vô cùng trọn vị. Mở đầu là món dạ dày lợn hầm tiêu xanh ấm nóng, bổ dưỡng với phần nhân nhồi đậm đà hấp chín ở nhiệt độ 115 độ C trong 50 phút. Tiếp đến là cá chim kho tộ thơm lừng thấm vị, và khép lại bằng món ốc nhồi nướng tiêu xanh cay nồng, giòn sần sật giúp làm ấm cơ thể ngay tức thì trong tiết trời se lạnh.

Ba món cơm nhà Phương Oanh đậm chất miền Tây, đều được nấu với tiêu xanh (Ảnh cut từ Tiktok NV)

Loại quả gia vị trong mâm cơm nhà Phương Oanh có gì đặc biệt?

Ít ai để ý rằng, dẫu phần lớn mọi người thường gọi là hạt tiêu xanh theo thói quen thuận miệng với các loại tiêu khác, thực chất đây là một loại quả được thu hoạch khi còn non trên cây hồ tiêu. Nhờ được hái sớm trước khi chín và phơi khô thành tiêu đen hay tiêu trắng, loại quả này giữ lại trọn vẹn lớp vỏ tươi mọng cùng hương thơm tự nhiên đặc trưng.

Bên trong những chùm quả xanh nhỏ bé này chứa dồi dào hoạt chất piperine, vitamin C, vitamin A, beta carotene cùng khoáng chất selen. Nhờ bảng thành phần giàu giá trị đó, việc thêm tiêu xanh vào bữa ăn hằng ngày mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp, có thể kể đến như:

Tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng

Hoạt chất piperine trong tiêu xanh giúp kích thích quá trình vận chuyển axit amin tại đường ruột, đồng thời hạn chế một số enzyme chuyển hóa để cơ thể hấp thụ dưỡng chất từ thực phẩm tốt hơn. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Planta Medica, piperine có thể làm tăng khả năng hấp thụ sinh học của nhiều vi chất quan trọng lên đáng kể.

Tiêu xanh rất quen thuộc với người Việt (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy tuần hoàn máu, giữ ấm cơ thể

Tính ấm của tiêu xanh giúp giãn mạch nhẹ và đẩy nhanh quá trình lưu thông máu đến các cơ quan. Duy trì gia vị này trong thực đơn mùa lạnh là cách tự nhiên giúp cơ thể giữ nhiệt tốt hơn, xua tan cảm giác lạnh tay chân.

Kháng khuẩn và bảo vệ đường hô hấp

Các tinh dầu tự nhiên trong vỏ tiêu non có khả năng kìm hãm sự phát triển của nhiều vi sinh vật gây hại. Nhờ đó, thói quen ăn tiêu xanh giúp bảo vệ sức khỏe răng lợi, đồng thời hỗ trợ phòng ngừa nhiễm trùng đường hô hấp hiệu quả trong những ngày giao mùa lạnh giá.

Tốt cho dạ dày và hệ tiêu hóa

Vị cay thanh cùng đặc tính sinh nhiệt tự nhiên của tiêu xanh giúp kích thích dạ dày tiết lượng axit hydrochloric cần thiết để phân giải thức ăn thuận lợi hơn. Nhờ vậy, gia vị này hỗ trợ thúc đẩy nhu động ruột hoạt động nhịp nhàng, đẩy lùi nhanh chóng tình trạng chướng bụng, đầy hơi và ngăn ngừa táo bón.

Hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp

Hợp chất piperine sở hữu đặc tính kháng viêm tự nhiên, giúp làm dịu các phản ứng sưng đau tại khớp. Bên cạnh đó, việc thưởng thức các món ăn ấm nóng chế biến từ tiêu xanh còn giúp tuần hoàn máu diễn ra thuận lợi, hạn chế tình trạng đau nhức khớp do thời tiết lạnh.

Hỗ trợ làm đẹp da và giảm cân

Tiêu xanh không chỉ là gia vị khi nấu ăn mà còn có nhiều lơih ích sứx khỏe, làm đẹp (Ảnh minh họa)

Hàm lượng vitamin C và beta carotene dồi dào giúp chống lại gốc tự do, duy trì làn da sáng khỏe, mịn màng trong tiết trời hanh khô. Đồng thời, nghiên cứu trên tạp chí Journal of Agricultural and Food Chemistry cũng chỉ ra piperine có khả năng ức chế sự hình thành tế bào mỡ mới, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Lưu ý khi sử dụng tiêu xanh không phải ai cũng biết

- Chỉ nên dùng một lượng tiêu xanh vừa đủ trong món ăn mỗi ngày, tránh lạm dụng gây nóng trong người hoặc kích ứng niêm mạc tiêu hóa.

- Người đang bị viêm loét dạ dày cấp tính, trào ngược dạ dày thực quản nặng hoặc có cơ địa nhiệt nên hạn chế sử dụng.

- Với lượng tiêu xanh dùng trong tuần, nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và chỉ lấy đủ lượng cần dùng mỗi lần để tránh tiêu bị thâm hỏng.

- Nếu muốn trữ lâu trên 1 tháng, hãy chia tiêu thành từng túi nhỏ, hút chân không và bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh để giữ nguyên độ tươi ngon.

Tiêu xanh có rất nhiều cách chế biến (Ảnh minh họa)

Để có những món ăn vừa ngon vừa tốt như mâm cơm nhà Phương Oanh, bạn cũng cần nhớ lưu ý về kết hợp thực phẩm với tiêu xanh. Tiêu xanh rất hợp kết hợp cùng các nguyên liệu giàu đạm hoặc có tính hàn như thịt bò, hải sản, ốc, cá kho và nội tạng hầm để khử mùi tanh và cân bằng vị giác, nhưng tránh nấu chung với các gia vị quá nồng gắt như quế, hồi hay thảo quả để không làm mất đi hương thơm thanh mát đặc trưng của tiêu non.

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