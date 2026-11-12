Hết vợ đến chồng phát hiện mắc ung thư gan, bác sĩ tiết lộ: Có 1 thứ trên mâm cơm âm thầm "nhả độc"

Cặp vợ chồng này ngàn vạn lần không thể ngờ, thứ ngày nào mình cũng cho vào miệng lại chứa độc tố khủng khiếp cao hơn cả thạch tín tới 68 lần. Họ không hút thuốc, chẳng uống rượu nhưng cuối cùng đều mắc ung thư gan vì nó.

Bác sĩ Vương Hồng, Khoa Phẫu thuật Lồng Ngực của Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Chu Hải (Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ về 2 trường hợp bệnh rất hi hữu nhưng cũng thật đau lòng. Đó là một cặp vợ chồng cùng mắc ung thư gan giai đoạn cuối vì món đồ không gia đình Việt nào là không có!

Cặp vợ chồng cùng phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối (Ảnh minh họa)

Anh Chu và vợ năm nay đều 49 tuổi, đã có 2 con đang học cấp 2. Trong một lần đi khám sức khỏe, anh Chu phát hiện bất thường và được yêu cầu khám gan chuyên sâu. Đúng như bác sĩ dự đoán, anh mắc ung thư gan, đã ở giai đoạn cuối. Anh Lý kể lý do chủ quan với các dấu hiệu bất thường là vì thấy vợ mình cũng có triệu chứng tương tự, họ nghĩ đó là do làm việc quá sức và sức khỏe "xuống cấp" theo tuổi tác. Nghe xong, bác sĩ Vương liền gọi người vợ đang ở hành lang vào và khuyên chị nên đi tầm soát ung thư ngay.

Bi kịch nối tiếp bi kịch, quả thật chị Lâm, vợ anh Chu cũng mắc ung thư gan, chẳng nhẹ hơn người chồng là mấy. Từ đầu đến cuối, dù làm theo đúng những gì bác sĩ khuyến nghị, nhưng bản thân hai người vẫn luôn cảm thấy oan ức, kỳ lạ bởi mình sống lành mạnh, không rượu bia cũng chẳng thuốc lá. Vì tiết kiệm mà họ hiếm khi ăn ngoài, bữa cơm cũng nhiều rau củ hơn hẳn thịt cá.

Khi bác sĩ hỏi kỹ hơn về thói quen ăn uống, họ mới bàng hoàng nhận ra chính bữa cơm gia đình ấm cúng, an toàn và tiết kiệm ấy lại là nguồn cơn vấn đề. Bởi có một thứ ngày nàon cũng xuất hiện trên mâm cơm đang âm thầm "nhả độc". Loại độ tố tự nhiên mạnh nhất từng được biết đến, gấp 68 lần thạch tín, bị WHO liệt vào chất gây ung thư bậc nhất: Aflatoxin.

Hóa ra, gia đình họ Chu này có thói quen xấu là không bao giờ thay đũa. Đũa đã mốc vẫn đem ra dùng bình thường mà không hề lo lắng. Bởi họ cho rằng đũa gỗ và đũa tre thì nấm mốc cũng vẫn là... tre và gỗ. Nguồn gốc thực vật cả, ăn vào chẳng có gì nguy hại.

"Thủ phạm" gây ung thư chính là nững chiếc đũa nấm mốc ấm thầm "nhả độc" aflatoxin trên mâm cơm hàng ngày (Ảnh minh họa)

Đây là một lối sống thiếu lành mạnh, cực nguy hiểm nhưng lại không ít người mắc ophair giống cặp vợ chồng trên. "Aflatoxin là độc tố rất nguy hiểm. Độc tính của aflatoxin gấp 68 lần asen và gấp 10 lần kali xyanua, sau khi ăn vào cơ thể sẽ trực tiếp gây tổn thương tế bào gan, nặng sẽ gây ung thư gan. Đũa nên được thay mới 2-3 tháng một lần, vì nó rất dễ bị nứt. Lúc này các cặn thức ăn rất dễ sinh sôi trong các khe nhỏ của vết nứt đó, không thể rửa sạch nổi, lúc này càng dễ sinh ra aflatoxin", bác sĩ Vương nói.

Điều đáng lo ngại nhất là nếu muốn loại bỏ được aflatoxin thì nhiệt độ phải trên 280 độ C. Trên thực tế, chỉ dựa vào việc rửa đũa bằng nước nóng hay đun sôi trên bếp không thể đạt đến nhiệt độ này. Do đó, bác sĩ khuyên các gia đình nên thay đũa đều đặn và vứt bỏ ngay khi có dấu hiệu nấm mốc dù là nhỏ để bảo vệ chính mình cũng như những người thân yêu.

Ngoài đũa mốc, aflatoxin còn có thể xuất hiện ở những loại thực phẩm sau:

- Ngũ cốc bị mốc: Các thực phẩm bị mốc, đặc biệt là các loại ngũ cốc, các loại hạt và dầu ăn, dễ dàng tạo ra aflatoxin, chất này ảnh hưởng trực tiếp đến gan, dễ làm tăng tỉ lệ mắc ung thư gan.

- Gạo hỏng: Gạo từ trắng chuyển sang vàng, một thời gian sau có màu xanh lá cây thì chứng tỏ đã chứa nấm mốc, cần cảnh giác với việc gạo đã nhiễm nấm Aspergillus flavus - loại nấm sản sinh ra độc tố aflatoxin có khả năng gây bệnh ung thư gan.

- Mộc nhĩ ngâm lâu: Mộc nhĩ bị ngâm trong một thời gian dài sẽ sinh ra quá nhiều vi khuẩn và sản sinh aflatoxin. Ngay cả khi nó được rửa nhiều lần, aflatoxin cũng không thể được loại bỏ.

- Rau củ nấm mốc: Ăn rau củ bị mốc có thể khiến chúng ta tăng nguy cơ tiếp xúc với aflatoxin. Bên cạnh việc gây ra tình trạng ngộ độc cấp tính thì aflatoxin còn có thể làm tổn thương trực tiếp tế bào gan, gây thoái hóa và hoại tử.

Những triệu chứng sớm của ung thư gan, cần đi khám ngay nếu thấy!

Gan được xem là "cơ quan câm" vì không có dây thần kinh cảm giác đau, không gây ra triệu chứng tại chỗ ở giai đoạn đầu. Các triệu chứng sớm của ung thư gan cũng rất giống bệnh tiêu hóa, mệt mỏi thông thường. Điều này rất nguy hiểm vì dẫ đến phát hiện muộn, bở lỡ thời gian đièu trị giống như vợ chồng anh Chu.

Ung thư gan thường tiến triển trong âm thầm, cần hết sức cảnh giác (Ảnh minh họa)

Thông qua câu chuyện đau lòng của cặp vợ chồng này, bác sĩ Vương nhắc nhở, có 8 bất thường là lời kêu cứu sớm nhất từ lá gan khi bị ung thư "hành hạ", xin bạn đừng bỏ qua:

- Triệu chứng tiêu hóa: Theo nghiên cứu, khoảng 37% bệnh nhân ung thư gan giai đoạn đầu có các triệu chứng tương tự bệnh dạ dày, ví dụ như chán ăn, ợ hơi, khó tiêu, đầy bụng trên sau khi ăn, buồn nôn. Khi điều này xảy ra, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe gan.

- Thường xuyên bị khô miệng và hơi thở có mùi hôi, cơ thể có mùi hôi.

- Môi tím tái, dễ tức giận.

- Mắt vàng và da vàng sẫm.

- Bàn chân khô, nứt, bong tróc.

- Sốt lâu không rõ lý do: Bệnh nhân ung thư gan sẽ có biểu hiện vã mồ hôi và sốt, uống thuốc nhưng không đỡ.

- Cân nặng giảm đột ngột: Đột ngột sụt cân bất thường cũng là một trong những triệu chứng điển hình của bệnh nhân ung thư gan giai đoạn đầu.

- Chán ăn, ăn không ngon miệng.

Ngoài đi khám sức khỏe định kỳ, hãy đi khám ngay lập tức nếu có các dấu hiệu trên một cách khó giải thích nguyên nhân, kéo dài trên 2 tuần hoặc mức độ nghiêm trọng ngay từ khi mới xuất hiện.

Nguồn và ảnh: ETtoday, The Paper