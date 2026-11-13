Người đàn ông 65 tuổi suýt mất mạng vì ăn mì kiểu này

Vài giờ sau khi ăn mì, người đàn ông nôn ói dữ dội, tiêu chảy, rét run. Khi được đưa tới bệnh viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sốc nhiễm trùng và tổn thương thận cấp. Từ trường hợp bệnh nhân ở Trung Quốc, bác sĩ cảnh báo sai lầm phổ biến.

Nhiều gia đình vẫn có thói quen cất thức ăn thừa vào tủ lạnh rồi hôm sau hâm nóng lại. Tuy nhiên, tủ lạnh không thể biến thực phẩm đã để lâu thành an toàn tuyệt đối. Đặc biệt với người mắc bệnh thận, một đợt ngộ độc thực phẩm kèm nôn ói, tiêu chảy và mất nước có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng.

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) từng chia sẻ với truyền thông trường hợp một người đàn ông 65 tuổi, mắc suy thận mạn giai đoạn 3, phải nhập viện sau khi ăn món mì hải sản để qua đêm.

Theo bác sĩ, người đàn ông này ăn mì hải sản vào buổi trưa nhưng không dùng hết. Phần còn lại được đậy bằng màng bọc thực phẩm và cho vào tủ lạnh. Đến tối hôm sau, ông lấy ra hâm nóng bằng lò vi sóng rồi ăn.

Ảnh minh họa.

Chưa đầy 4 giờ sau, người đàn ông bắt đầu nôn ói dữ dội, tiêu chảy, rét run. Khi được đưa tới bệnh viện, huyết áp chỉ còn 75/45 mmHg, xuất hiện tình trạng sốc nhiễm trùng và tổn thương thận cấp. Ông phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực, thậm chí cần lọc máu trong khoảng 1 tuần.

Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo một quan niệm khá phổ biến: "Cứ cho thức ăn vào tủ lạnh là hôm sau ăn được" không phải lúc nào cũng đúng.

Nhiều người cho rằng chỉ cần nhanh chóng cho thức ăn thừa vào tủ lạnh thì có thể yên tâm để qua ngày. Thực tế, nhiệt độ thấp chủ yếu làm chậm quá trình phát triển của nhiều loại vi khuẩn chứ không tiêu diệt hoàn toàn chúng.

Bên cạnh đó, việc hâm nóng lại thức ăn cũng không phải an toàn tuyệt đối. Nhiệt độ đủ cao có thể tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn đang sống, nhưng một số loại độc tố do vi khuẩn tạo ra có khả năng chịu nhiệt và không dễ bị phá hủy hoàn toàn trong quá trình nấu lại.

Trong trường hợp trên, bác sĩ cho rằng món mì hải sản để qua đêm có thể liên quan đến sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh như Vibrio parahaemolyticus hoặc Staphylococcus aureus và độc tố do chúng tạo ra.

Đáng lưu ý, với người suy thận, tình trạng nôn ói, tiêu chảy kéo dài có thể gây mất nước, tụt huyết áp và làm giảm tưới máu cho thận. Đây là những yếu tố có thể khiến chức năng thận vốn đã suy giảm tiếp tục bị tổn thương.

Không phải cứ là thức ăn để qua đêm thì chắc chắn phải bỏ. Nguy cơ phụ thuộc vào loại thực phẩm, thời gian để ngoài nhiệt độ phòng, cách làm nguội, nhiệt độ bảo quản và điều kiện vệ sinh khi chế biến.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, có những loại thức ăn không nên để qua đêm:

Hải sản đã chế biến

Ảnh minh họa.

Hải sản là thức ăn có chứa nhiều khoáng chất và vitamin rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là canxi, kẽm. Tuy nhiên, thức ăn hải sản khi để qua đêm trong tủ lạnh thì sẽ không còn giữ được những dưỡng chất đó nữa. Thay vào đó, chúng biến thành những chất độc hại, gây ảnh hưởng đến gan và thận.

Do hải sản chứa lượng đạm rất cao nên chúng thu hút các vi khuẩn ăn xác và tạo thành mầm bệnh không có lợi cho sức khỏe. Vì vậy khi chế biến, bạn nên chế biến vừa đủ để tránh tình trạng ăn thừa, vứt bỏ rất lãng phí.

Trứng chưa chín kỹ

Không nên để trứng gà luộc qua đêm. Đặc biệt là trứng lòng đào, bởi khi để qua đêm, vi khuẩn gây bệnh càng sinh sôi, rất có hại cho dạ dày sẽ có cảm giác khó tiêu, bụng đầy hơi.

Các món rau

Rau chứa nhiều chất xơ, khoáng chất, vitamin cực kỳ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nên tránh ăn các món rau để qua đêm, vì nhiều loại rau có chứa chất nitrat. Khi rau đã nấu chín và để qua đêm, cùng với sự phát triển và xâm nhập của vi khuẩn, nitrat sẽ được biến đổi thành nitrite, chất không tốt cho sức khỏe.

Nấm đã chế biến

Nấm khi được chế biến làm chín, để qua đêm trong tủ lạnh sẽ dễ gây ngộ độc thực phẩm. Do đó, bạn nên tránh sử dung lại những món ăn được chế biến từ nấm nếu để qua đêm.

Canh các loại

Trong các loại canh có chứa gia vị như mắm, muối, bột ngọt… những chất này gây ra phản ứng hóa học dễ khiến cơ thể bị ngộ độc.

Bên cạnh đó, canh thừa để lại qua đêm trong nồi kim loại như nhôm, inox… sẽ dễ sinh ra các chất độc gây hại cho sức khỏe.

Nếu muốn để canh sang bữa sau, tốt hơn hết là bạn không nên cho thêm bất kỳ loại gia vị nào khác vào canh hoặc có thể cho canh vào bát sứ, thủy tinh và cất giữ trong tủ lạnh.