Bác sĩ cảnh báo: 7 DẤU HIỆU ung thư tuyến tuỵ, nhiều người nhầm là rối loạn tiêu hoá nên thường bỏ qua

Ung thư tuyến tụy là căn bệnh khó phát hiện ở giai đoạn sớm do các triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe phổ biến.

Ung thư tuyến tụy là căn bệnh hình thành khi các tế bào trong tuyến tụy phát triển bất thường và mất kiểm soát. Tuyến tụy là cơ quan nằm phía sau dạ dày, có vai trò sản xuất enzyme hỗ trợ tiêu hóa thức ăn và hormone, trong đó có insulin, giúp điều hòa lượng đường trong máu.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), phần lớn người mắc ung thư tuyến tụy không xuất hiện dấu hiệu bất thường trong giai đoạn đầu. Khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện, chúng thường khá mơ hồ và dễ bị nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe phổ biến khác.

Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học tại Mayo Clinic còn phát hiện những người sau này được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy có xu hướng suy giảm lượng mỡ và khối lượng cơ thể trong những năm trước khi phát hiện bệnh. Đáng chú ý, những thay đổi này có thể được nhận diện qua các phim chụp CT định kỳ, ngay cả trước khi người bệnh được chẩn đoán.

Ung thư tuyến tụy thường khó phát hiện ở giai đoạn sớm do các triệu chứng ban đầu không rõ ràng (Ảnh minh họa: AI)

Theo dự báo của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, năm 2026, nước Mỹ có thể ghi nhận 67.530 ca ung thư tuyến tụy mới và 52.740 trường hợp tử vong do căn bệnh này.

Mặc dù một triệu chứng riêng lẻ không đồng nghĩa với việc mắc ung thư, việc nhận biết những thay đổi bất thường của cơ thể vẫn rất quan trọng. Dưới đây là 7 dấu hiệu có thể liên quan đến ung thư tuyến tụy mà nhiều người dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường và bỏ qua.

1. Đau bụng hoặc đau lưng kéo dài

Đau bụng hoặc đau lưng dai dẳng có thể là một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tụy. Theo Mayo Clinic, cơn đau thường xuất hiện ở vùng bụng, sau đó có thể lan sang hai bên hoặc vòng ra phía sau lưng.

Mạng lưới Hành động Ung thư Tuyến tụy (PanCAN) cho biết, khi khối u phát triển, nó có thể chèn ép các dây thần kinh hoặc cơ quan xung quanh, gây ra cảm giác đau kéo dài.

Tuy nhiên, đau lưng là triệu chứng phổ biến và phần lớn không liên quan đến ung thư. Điều cần lưu ý là những cơn đau dai dẳng, không rõ nguyên nhân, kéo dài hoặc đi kèm các dấu hiệu bất thường khá.

2. Khó tiêu, buồn nôn hoặc đau bụng sau khi ăn

Người mắc ung thư tuyến tụy có thể thường xuyên bị khó tiêu, buồn nôn hoặc đau bụng, đặc biệt sau khi ăn. Những biểu hiện này khá giống với tình trạng rối loạn tiêu hóa thông thường nên dễ bị bỏ qua.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), khi khối u phát triển, nó có thể chèn ép và gây tắc nghẽn một phần đoạn cuối của dạ dày, khiến thức ăn khó di chuyển xuống ruột non. Tình trạng này có thể dẫn đến buồn nôn, nôn mửa và đau bụng. Các triệu chứng thường trở nên rõ rệt hơn sau bữa ăn.

3. Nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu hoặc có dầu

Những thay đổi bất thường về màu sắc và đặc điểm của nước tiểu, phân cũng có thể là dấu hiệu liên quan đến ung thư tuyến tụy.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, khối u có thể chèn ép hoặc làm tắc ống mật, khiến bilirubin tích tụ trong cơ thể. Bilirubin là sắc tố màu vàng được tạo ra trong quá trình phân hủy hồng cầu và được gan xử lý để đào thải ra ngoài.

Khi bilirubin tích tụ, nước tiểu có thể chuyển sang màu sẫm hơn bình thường. Trong khi đó, phân có thể trở nên nhạt màu, xám hoặc có nhiều dầu, thậm chí nổi trên mặt nước.

4. Da ngứa, lòng trắng mắt chuyển vàng

Da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng là dấu hiệu có thể liên quan đến ung thư tuyến tụy. Nguyên nhân là khối u có thể làm tắc ống mật, khiến bilirubin tích tụ trong máu và các mô, gây ra tình trạng vàng da, vàng mắt.

Ngoài sự thay đổi màu sắc của da và mắt, người mắc bệnh còn có thể bị ngứa da kéo dài. Bên cạnh đó, vàng da cũng là một trong những dấu hiệu cần đặt biệt lưu ý.

Tuy nhiên, vàng da không chỉ xuất hiện ở căn bệnh này mà còn có thể liên quan đến nhiều vấn đề khác về gan và đường mật. Vì vậy, khi nhận thấy da hoặc mắt chuyển vàng bất thường, chúng ta nên đi khám để xác định nguyên nhân và phương hướng điều trị ngay từ sớm.

5. Đột ngột mắc tiểu đường hoặc đường huyết khó kiểm soát

Những thay đổi bất thường về đường huyết cũng có thể liên quan đến ung thư tuyến tụy. Đáng chú ý là trường hợp một người trước đó không mắc tiểu đường nhưng đột ngột được chẩn đoán mắc bệnh. Một số người đã bị tiểu đường cũng có thể nhận thấy đường huyết khó kiểm soát hơn so với trước.

Mayo Clinic xếp tình trạng mới mắc tiểu đường hoặc bệnh đột nhiên khó kiểm soát vào nhóm dấu hiệu cần lưu ý. Theo Mạng lưới Hành động Ung thư Tuyến tụy (PanCAN), một số nghiên cứu cho thấy tiểu đường khởi phát đột ngột ở người từ 50 tuổi trở lên có thể là dấu hiệu sớm của ung thư tuyến tụy.

Dù vậy, tiểu đường có nhiều nguyên nhân khác nhau. Không phải ai mới mắc bệnh hoặc gặp khó khăn trong kiểm soát đường huyết cũng có nguy cơ mắc ung thư. Điều quan trọng là cần tìm nguyên nhân khi đường huyết thay đổi bất thường.

6. Giảm cân không chủ ý

Giảm cân dù không thay đổi chế độ ăn uống hay mức độ vận động là dấu hiệu không nên bỏ qua.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, tình trạng sụt cân không chủ ý khá phổ biến ở người mắc ung thư tuyến tụy. Người bệnh cũng có thể cảm thấy chán ăn, ăn không ngon miệng hoặc không còn muốn ăn như trước.

Nếu cân nặng liên tục giảm mà không rõ lý do, mỗi người nên đi khám để tìm nguyên nhân thay vì cho rằng đây chỉ là hệ quả của thay đổi sinh hoạt.

7. Xuất hiện cục máu đông ở chân

Đau và sưng ở chân hoặc cánh tay có thể là dấu hiệu cho thấy cục máu đông đang hình thành trong mạch máu.

Trong một số trường hợp, cục máu đông xuất hiện ở các tĩnh mạch lớn, thường là tĩnh mạch tại chân, có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư tuyến tụy.

Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác. Vì vậy, người gặp biểu hiện đau, sưng bất thường ở chân hoặc tay nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Việc xuất hiện một trong 7 triệu chứng kể trên không đồng nghĩa với việc một người mắc ung thư tuyến tụy. Trên thực tế, những biểu hiện này có thể xuất phát từ nhiều bệnh lý phổ biến khác.

Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện cùng lúc nhiều dấu hiệu bất thường, mỗi người nên chủ động đi khám để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp, kịp thời.

Nguồn: Yahoo