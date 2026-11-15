Mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa để giảm cân, cô gái nhận cái kết choáng váng

Vì muốn giảm cân nhanh, một phụ nữ 31 tuổi quyết định mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Thế nhưng, sau một thời gian, cô liên tục chóng mặt, mắt trái mờ dần. Khi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả đường huyết cao gấp nhiều lần mức bình thường, thị lực cũng bị đe dọa nghiêm trọng.

Một phụ nữ họ Khương, 31 tuổi, sống tại Đông Quan, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đã áp dụng chế độ ăn mỗi ngày một bữa với mong muốn nhanh chóng lấy lại vóc dáng.

Sau một thời gian duy trì cách ăn uống này, cô bắt đầu xuất hiện tình trạng chóng mặt, hoa mắt. Đáng lo ngại hơn, thị lực mắt trái ngày càng suy giảm. Có thời điểm, cô chỉ có thể nhìn rõ những ngón tay ở khoảng cách khoảng 30 cm trước mặt.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện khiến cô không khỏi bất ngờ: Đường huyết lên tới 25,7 mmol/L, trong khi mức đường huyết lúc đói bình thường chỉ khoảng 3,9-5,6 mmol/L. Cô được chẩn đoán mắc bệnh võng mạc tiểu đường tăng sinh do tiểu đường type 2 ở cả hai mắt.

Đây là biến chứng nghiêm trọng có thể đe dọa thị lực nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bác sĩ cảnh báo nhịn ăn cực đoan có thể khiến đường huyết biến động mạnh

Lý giải về trường hợp trên, bác sĩ Quách Bái Sâm, công tác tại Trung tâm Béo phì và Bệnh chuyển hóa thuộc Bệnh viện Nhân dân số 3 Thành Đô (Trung Quốc), cho biết nhiều người mắc tiểu đường ở giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ ràng. Một số trường hợp chỉ phát hiện đường huyết tăng cao sau ăn.

Với chỉ số 25,7 mmol/L, tình trạng chuyển hóa đường trong cơ thể người phụ nữ đã bị rối loạn nghiêm trọng.

Theo bác sĩ, việc ăn kiêng quá mức khiến cơ thể liên tục chuyển đổi giữa trạng thái đói kéo dài và ăn uống quá độ. Điều này làm xáo trộn nhịp độ ăn uống, quá trình bài tiết insulin và khiến đường huyết biến động mạnh, góp phần thúc đẩy bệnh tiến triển.

Đặc biệt, các mạch máu ở võng mạc vốn rất nhỏ và mảnh. Khi đường huyết tăng cao kéo dài, hệ thống vi mạch này có thể bị tổn thương, khiến võng mạc rơi vào tình trạng thiếu máu, thiếu oxy.

Không chỉ vậy, nhịn ăn trong thời gian dài còn có thể khiến cơ thể kích hoạt cơ chế tăng tiết các hormone làm tăng đường huyết để duy trì năng lượng. Vì thế, ăn càng ít không đồng nghĩa với việc cơ thể càng khỏe mạnh hay giảm cân hiệu quả.

5 nguyên tắc giảm cân lành mạnh, không cần nhịn ăn cực đoan

Thay vì cắt giảm bữa ăn một cách thiếu khoa học, bài viết khuyến nghị duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, ăn uống đúng giờ và không quá nóng vội trong hành trình giảm cân.

Dưới đây là 5 gợi ý đáng chú ý:

1. Ăn đúng thứ tự

Nên bắt đầu bữa ăn bằng canh, tiếp đến là rau xanh, thực phẩm giàu protein và cuối cùng mới đến tinh bột. Cách ăn này được cho là giúp làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và hỗ trợ ổn định đường huyết sau ăn.

Ngoài ra, nên nhai kỹ, ăn chậm để cơ thể có thời gian nhận biết cảm giác no. Thông thường, não cần khoảng 15-20 phút để tiếp nhận tín hiệu này.

2. Đừng bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng không phải cách giảm cân được khuyến khích. Thay vào đó, hãy duy trì giờ ăn ổn định, lựa chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng như trứng và sữa để bổ sung protein, canxi cho cơ thể.

3. Áp dụng nguyên tắc đĩa ăn 2-1-1

Chia đĩa thức ăn thành 4 phần, trong đó 2 phần dành cho rau xanh, 1 phần cho thực phẩm giàu protein và 1 phần cho ngũ cốc nguyên hạt.

Cách phân chia này giúp bổ sung chất xơ, tăng cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào.

4. Bổ sung đủ protein

Protein có vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ khi giảm cân. Theo khuyến nghị được bài viết đề cập, lượng protein mỗi ngày có thể tính theo mức 1,2-1,6 g/kg cân nặng.

Chẳng hạn, người nặng 60 kg cần khoảng 72-96 g protein mỗi ngày. Các thực phẩm có thể lựa chọn gồm ức gà, trứng, sữa đậu nành không đường và đậu phụ.

5. Ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm

Thiếu ngủ có thể làm rối loạn hormone, khiến cơ thể dễ thèm ăn và khó kiểm soát mong muốn tiêu thụ thực phẩm nhiều đường, dầu mỡ. Vì vậy, duy trì thói quen ngủ đủ giấc, đúng giờ cũng là một phần quan trọng trong hành trình chăm sóc sức khỏe.

Giảm cân là quá trình cần sự kiên trì và phương pháp phù hợp. Thay vì nhịn ăn cực đoan hay chạy theo kết quả cấp tốc, việc duy trì dinh dưỡng cân bằng, sinh hoạt điều độ và theo dõi sức khỏe mới là điều đáng ưu tiên.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: HK01)