Mỗi sáng ăn một bắp ngô luộc, còn tốt hơn sơn hào hải vị

Bữa sáng giúp cơ thể bổ sung năng lượng sau thời gian nghỉ ngơi dài. Ngô luộc là món ăn quen thuộc cung cấp chất xơ, vitamin cùng nhiều khoáng chất.

Vì sao ngô luộc là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng?

Ngô là một loại ngũ cốc chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Khi được luộc chín, ngô vẫn giữ được phần lớn chất xơ, vitamin và khoáng chất, đồng thời dễ tiêu hóa hơn so với một số cách chế biến khác.

Thành phần dinh dưỡng của ngô

Theo chuyên gia Hội Dinh dưỡng Việt Nam, ngô luộc cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, bao gồm:

Carbohydrate phức: Cung cấp năng lượng ổn định, giúp cơ thể hoạt động hiệu quả vào buổi sáng.

Chất xơ: Hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng cảm giác no và góp phần kiểm soát khẩu phần ăn.

Vitamin nhóm B: Tham gia quá trình chuyển hóa dưỡng chất thành năng lượng cho cơ thể.

Magie: Hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và cơ bắp, đồng thời tham gia nhiều phản ứng chuyển hóa.

Kali: Góp phần duy trì cân bằng điện giải và hỗ trợ ổn định huyết áp.

Lutein và zeaxanthin: Là các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe mắt, giúp bảo vệ võng mạc trước tác động của ánh sáng và quá trình oxy hóa.

Lợi ích của việc ăn ngô luộc vào buổi sáng đối với sức khỏe

Bảo vệ tim mạch

Ngô là thực phẩm cũng có chứa nhiều cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Các chất xơ hòa tan liên kết với cholesterol trong mật, được bài tiết từ gan, sau đó lan truyền đi khắp nơi trong cơ thể để hấp thụ tiếp cholesterol có hại. Ngoài ra, lượng vitamin B trong bắp cũng giúp làm giảm homocysteine. Chúng ta biết rằng, nếu homocysteine tăng cao có thể phá hủy các mao mạch, từ đó mà dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Ăn một bắp ngô cũng có thể cung cấp được 19% lượng vitamin B mỗi ngày

Có lợi cho não

Vitamin B1 có nhiều trong ngô, loại vitamin này có khả năng giúp cơ thể tránh được tình trạng đầu óc mệt mỏi và giảm trí nhớ. Một bát ngô có thể đáp ứng được khoảng 24% lượng vitamin mà cơ thể cần mỗi ngày.

Tốt cho mắt

Bắp ngô cũng rất giàu beta-carotenoid và folate, đây là hai chất này giúp làm chậm quá trình suy thoái điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Beta-carotenoid trong bắp ngô khi đi vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A với tỷ lệ cao hơn so với những loại rau củ khác. Vitamin A rất cần thiết cho để có một đôi mắt sáng đẹp.

Màu sắc khác nhau của ngô cũng đem lại những lợi ích sức khỏe khác nhau, chủ yếu là bởi vì chúng chứa các sắc tố không giống nhau. So với ngô trắng, ngô vàng có chứa beta-carotene và zeaxanthin, tốt cho việc duy trì sức khỏe thị lực.

Tốt cho người tiểu đường

Nhiều nghiên cứu cho thấy, thường xuyên ăn bắp ngô sẽ giảm được nguy cơ tiểu đường tuýp 2. Trong một cuộc thử nghiệm ở 40.000 người cho thấy, những phụ nữ thường xuyên ăn ngô giảm được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 hơn 30% so với những người không ăn hoặc ít khi ăn. Chỉ số đường huyết của ngô thấp giúp giảm lượng đường huyết trong máu. Chất xơ cũng giúp làm chậm quá trình chuyển hóa thức ăn thành đường, từ đó giúp hạ thấp nồng độ đường trong máu.

Tốt và bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai

Bác sĩ thường khuyên phụ nữ mang thai tăng cường bổ sung chất folate nếu cơ thể bị thiếu. Folate là chất giúp ngăn chặn nguy cơ sảy thai và thai nhi bị khuyết tật. Trong khi đó, ngô lại rất giàu folate. Nếu bạn thường xuyên ăn ngô sẽ không cần phải bổ sung các viên folate, nó sẽ giúp cơ thể thai nhi tổng hợp tế bào mới và khỏe mạnh. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Giúp giảm cân

Trong ngô chứa nhiều chất xơ, ít chất béo nên dù ăn bao nhiêu bạn cũng không lo bị tích tụ mỡ trên cơ thể. Ngoài ngô luộc, bạn còn có hẳn một thực đơn giảm cân với bắp ngô lạ miệng và vô cùng hấp dẫn.

Ngăn ngừa thiếu máu

Ăn ngô hàng ngày sẽ ngăn ngừa thiếu máu vì ngô chứa nhiều vitamin B12, axit folic và chất sắt - những chất cần thiết cho quá trình hình thành hồng cầu.

Chống ung thư

Trong hạt ngô có chứa rất nhiều chất beta-cryptoxanthin – chất có tác dụng chống oxy hóa, giúp ngăn chặn các tế bào tự do – nguyên nhân chính gây ra un/g th/ư. Đặc biệt, phụ nữ ăn ngô hàng ngày, đơn giản với món ngô luộc sẽ giúp giảm nguy cơ bị u/ng t/hư v/ú hiệu quả.