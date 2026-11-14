Cách "ngoại lệ" của Lee Min Ho giảm 17kg

Dành 2 năm kiên trì giảm 17kg, Kim Min Ha khiến nhiều người chú ý khi tiết lộ bí quyết giữ dáng chẳng hề cầu kỳ.

Không chạy theo những phương pháp giảm cân cấp tốc, nữ diễn viên Kim Min Ha lựa chọn đi bộ và chạy bộ để cải thiện vóc dáng. Sau 2 năm kiên trì, "ngoại lệ của Lee Min Ho" giảm tới 16-17kg, đồng thời duy trì thể lực để đáp ứng yêu cầu của công việc diễn xuất.

Mới đây, nữ diễn viên Kim Min Ha đã xuất hiện trên kênh YouTube PDC by PDC và chia sẻ về hành trình thay đổi vóc dáng cũng như thói quen vận động hiện tại. Theo đó, trong khoảng thời gian tích cực giảm cân, cô thường xuyên đi bộ dọc sông Hàn. Thậm chí, nữ diễn viên còn tiết lộ bản thân từng đi bộ từ Cheongdam đến Banpo, hai khu vực thuộc Seoul, như một cách rèn luyện thể chất hằng ngày.

Kim Min Ha giảm 15-16kg nhờ thói quen đi bộ.

Nếu trước đây đi bộ là bộ môn gắn bó với Kim Min Ha thì hiện tại, cô đã chuyển sang chạy bộ. Nữ diễn viên cho biết mình thường đến phòng gym và chạy khoảng 5km mỗi buổi. Đây cũng là hoạt động giúp cô duy trì vóc dáng sau quá trình giảm cân kéo dài.

Đáng chú ý, hành trình lấy lại vóc dáng của Kim Min Ha không diễn ra trong ngày một ngày hai. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 7 nhân dịp quảng bá bộ phim Hana Korea, cô từng tiết lộ đã dành khoảng 2 năm để giảm cân. So với thời điểm ghi hình bộ phim, cân nặng của nữ diễn viên đã giảm khoảng 16-17kg. Việc thay đổi ngoại hình cũng gắn liền với yêu cầu của vai diễn, song cô vẫn chú trọng duy trì thể lực thay vì chỉ tập trung vào con số trên cân.

Kim Min Ha cũng thẳng thắn thừa nhận không phải lúc nào việc tập luyện và ăn uống cũng diễn ra theo đúng kế hoạch. Có những ngày cô vẫn để bản thân thoải mái, không quá khắt khe với lịch trình đã đặt ra. Điều này phần nào cho thấy quan điểm giảm cân tương đối thực tế của nữ diễn viên: duy trì sự đều đặn trong thời gian dài quan trọng hơn việc ép bản thân phải hoàn hảo mỗi ngày.

Đi bộ nhanh: Không cần quãng đường dài, quan trọng là cường độ

Từ câu chuyện của Kim Min Ha, có thể thấy đi bộ là một trong những hình thức vận động dễ tiếp cận nhất với những người mới bắt đầu giảm cân. Tuy nhiên, để hoạt động này thực sự mang lại hiệu quả rèn luyện thể chất, tốc độ cũng là yếu tố cần quan tâm.

Thay vì chỉ thong thả dạo bộ, bạn có thể tăng nhẹ nhịp bước để cơ thể vận động nhiều hơn. Một cách đơn giản để kiểm tra cường độ là thử nói chuyện trong lúc đi bộ. Nếu vẫn có thể nói thành câu nhưng cảm thấy hơi hụt hơi và khó hát, đó thường là mức vận động trung bình phù hợp. Ngược lại, nếu thở dốc đến mức khó nói chuyện, bạn nên giảm tốc độ.

Không nhất thiết phải dành hàng giờ đồng hồ hay tìm những cung đường thật dài. Việc xuống xe buýt sớm hơn một trạm, đi bộ quanh khu vực làm việc trong giờ nghỉ trưa hoặc dành khoảng 20 phút mỗi ngày để vận động cũng là những cách bắt đầu hợp lý. Khi đã quen với cường độ hiện tại, bạn có thể tăng dần thời gian đi bộ nhanh thay vì cố gắng kéo dài quãng đường ngay lập tức.

Chạy bộ: Bắt đầu từ những khoảng ngắn thay vì đặt mục tiêu 5km

Với những người muốn chuyển từ đi bộ sang chạy bộ, việc đặt mục tiêu 5km ngay từ buổi tập đầu tiên có thể khiến cơ thể nhanh chóng kiệt sức. Thay vào đó, phương pháp xen kẽ chạy và đi bộ được xem là lựa chọn phù hợp hơn cho người mới.

Chương trình chạy bộ dành cho người mới bắt đầu của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng áp dụng cách tiếp cận này. Trong tuần đầu tiên, người tập được hướng dẫn xen kẽ những khoảng chạy ngắn với thời gian đi bộ để cơ thể dần thích nghi. Chẳng hạn, bạn có thể thử chạy nhẹ trong 1 phút, sau đó đi bộ khoảng 1 phút 30 giây trước khi lặp lại chu kỳ.

Khi đã quen, hãy tăng dần thời gian chạy nhưng không cần đồng thời tăng cả tốc độ lẫn quãng đường. Nếu cảm thấy quá hụt hơi ở những phút cuối, bạn nên giảm tốc độ hoặc kéo dài thời gian đi bộ để phục hồi. Bên cạnh đó, việc dành ngày nghỉ giữa các buổi chạy cũng rất quan trọng, giúp cơ thể có thời gian phục hồi. Vào những ngày cảm thấy mệt mỏi, đi bộ nhẹ nhàng hoàn toàn có thể thay thế một buổi chạy.

Câu chuyện giảm 17kg của Kim Min Ha cho thấy không phải cứ tập luyện với cường độ cao mới có thể thay đổi vóc dáng. Những hoạt động đơn giản như đi bộ hay chạy bộ, nếu được duy trì đều đặn và kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp, vẫn có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể theo thời gian.

Ảnh: Instagram.