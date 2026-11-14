Một kiểu áo khoác qua bao mùa thu đông vẫn không hề lỗi mốt: Càng lên đồ đơn giản, lại càng sang xịn

Không cần phối đồ cầu kỳ hay chạy theo những xu hướng mới nhất, chỉ với một chiếc áo khoác dáng dài cùng vài món đồ basic, các nàng đã có ngay diện mạo thanh lịch, sang chảnh và thời thượng trong những ngày thu đông.

Bao mùa thu đông đi qua, biết bao xu hướng thời trang đến rồi lại đi, nhưng áo khoác dáng dài vẫn chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Không cần kiểu dáng cầu kỳ hay những cách phối đồ quá phức tạp, món đồ kinh điển này luôn có khả năng nâng tầm vẻ ngoài chỉ trong tích tắc.

Thậm chí, càng diện đơn giản, áo khoác dáng dài lại càng tôn lên nét thanh lịch, sang trọng và khí chất của người mặc. Chỉ cần một chiếc áo len trơn, quần jeans hay bộ trang phục tối giản, khoác thêm chiếc áo dáng dài bên ngoài là đủ để có ngay diện mạo thời thượng, tinh tế mà chẳng cần cố gắng quá nhiều.

Áo len mỏng kết hợp cùng quần jeans và áo khoác dáng dài màu đen là công thức đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt.

Không cần phối đồ cầu kỳ, sự kết hợp này vẫn mang đến vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng và đầy khí chất. Đây cũng là minh chứng rõ nhất cho việc càng diện tối giản lại càng dễ ghi điểm phong cách.

Vẫn là công thức áo len mỏng, quần jeans và áo khoác dáng dài quen thuộc, nhưng chỉ cần thay đổi sắc độ trang phục là bạn đã có ngay một set đồ sang chảnh, cuốn hút. Chẳng cần lên đồ cầu kỳ, sự kết hợp đơn giản này vẫn đủ mang đến vẻ ngoài thanh lịch và thời thượng.

Trench coat là một trong những kiểu áo khoác dáng dài kinh điển, có thể biến hóa linh hoạt với đủ phong cách trong mùa thu đông.

Một gợi ý đáng thử cho các nàng là công thức layer áo len mỏng, sơ mi và trench coat, vừa tạo hiệu ứng nhiều lớp thú vị, vừa mang đến vẻ ngoài thanh lịch, chỉn chu mà vẫn cực kỳ thời thượng.

Càng là những gam màu trung tính như đen, ghi, nâu... lại càng dễ tạo nên vẻ ngoài sang trọng khi kết hợp cùng áo khoác dáng dài. Không cần những sắc màu nổi bật hay cách phối đồ cầu kỳ, chính sự tối giản và hài hòa trong màu sắc lại giúp tổng thể trang phục thêm tinh tế, thanh lịch và đầy khí chất.

Nàng công sở nếu đang đau đầu không biết mặc gì đi làm trong những ngày trời lạnh thì cứ áp dụng ngay công thức phối đồ đơn giản cùng áo khoác dáng dài. Chẳng cần lên đồ quá cầu kỳ, chỉ một chiếc áo khoác dáng dài cũng đủ nâng tầm cả set đồ, mang đến vẻ ngoài thanh lịch, chỉn chu và sang chảnh miễn bàn.

Muốn vẻ ngoài thêm phần cá tính và thời thượng, các nàng đừng bỏ qua combo áo khoác dáng dài kết hợp cùng đầm ngắn, khéo léo khoe đôi chân thon dài. Chỉ cần thêm một đôi boots cao cổ hoặc giày cao gót mũi nhọn là đã có ngay set đồ vừa sang chảnh, vừa quyến rũ lại cực kỳ hút mắt.