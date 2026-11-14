Joo Ji Hoon cũng bị hoang mang với những gì mình mặc

Đến chính chủ Joo Ji Hoon cũng không giấu nổi cảm xúc trước những bộ trang phục sến súa, cắt xẻ sâu trong Hoàng Hậu Tái Hôn.

Ngay từ khi lên sóng, Hoàng Hậu Tái Hôn đã gây chú ý bởi loạt tạo hình gây tranh cãi của dàn nhân vật, đặc biệt là những bộ trang phục có phần sến rện, màu mè và phô trương. Trong đó, Joo Ji Hoon trở thành tâm điểm khi hóa thân thành hoàng đế Sovieshu với tủ đồ khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí liên tục bị đem ra chế ảnh trên mạng xã hội. Mới đây, chính nam diễn viên cũng phải lên tiếng thừa nhận bản thân từng hoang mang trước những thiết kế quá táo bạo này.

Được trông đợi vào màn tái xuất thể loại phim giả tưởng hoàng gia sau 20 năm kể từ Goong, Joo Ji Hoon lại vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều.

Trong đoạn video được đăng tải trên kênh YouTube MMTG, Jaejae nhắc đến những bộ trang phục mà Joo Ji Hoon phải mặc khi hóa thân thành nhân vật này. MC hỏi liệu nam diễn viên có từng tự hoài nghi rằng đây thực sự là những bộ đồ mình sẽ diện trên màn ảnh hay không.

Joo Ji Hoon lập tức xác nhận và kể rằng mỗi lần thử trang phục được chuẩn bị sẵn, anh đều tự hỏi liệu mình có thể mặc chúng thật hay không, đặc biệt là những thiết kế xuyên thấu táo bạo. Nam diễn viên còn hài hước đặt vấn đề về giới hạn của phong thái hoàng đế: đường khoét cổ áo nên dừng ở khu vực dưới xương ức hay có thể kéo xuống tận rốn?

Những bộ trang phục khoét sâu khiến chính Joo Ji Hoon cũng phải hoang mang.

Trước sự ngạc nhiên của Jaejae khi nhắc đến những bộ đồ có phần cổ khoét sâu đến mức gần chạm rốn, Joo Ji Hoon tiếp tục giải thích bằng một quy tắc nghe chẳng khác nào tiêu chuẩn ăn mặc riêng của hoàng gia. Theo anh, trang phục mặc ở nhà có thể để đường khoét xuống dưới xương ức, còn khi tham dự những dịp chính thức thì phần cổ áo phải kín đáo hơn, nằm phía trên khu vực này. Màn đối đáp khiến cả trường quay bật cười, đồng thời cho thấy ngay cả nam diễn viên cũng không khỏi bất ngờ trước ý tưởng phục trang của bộ phim.

Thực tế, những bộ cánh của Sovieshu đã trở thành một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất kể từ khi Hoàng Hậu Tái Hôn lên sóng. Trong nguyên tác, Sovieshu là hoàng đế của Đế quốc phương Đông, sở hữu quyền lực, địa vị và vẻ ngoài được xây dựng theo hình tượng một vị vua đầy khí chất. Tuy nhiên, phiên bản người đóng do Joo Ji Hoon thể hiện lại khiến một bộ phận khán giả cảm thấy chưa thực sự thuyết phục về mặt tạo hình.

Điểm gây tranh cãi trước tiên nằm ở phục trang quá cầu kỳ, màu sắc sặc sỡ và đôi khi có phần phô trương. Những chiếc áo với chất liệu bóng, chi tiết trang trí dày đặc, đường cắt xẻ táo bạo khiến Joo Ji Hoon trông giống một nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu hơn là vị hoàng đế đứng đầu một đế quốc. Trên thực tế, ngôi sao sinh năm 1982 vốn sở hữu chiều cao nổi bật, vóc dáng cao lớn và đường nét nam tính nhưng cũng không thể "cứu" nổi những bộ trang phục quá rườm rà.

Một số bình luận còn ví trang phục của anh với phong cách ca sĩ nhạc trot, cho rằng tổng thể vừa màu mè vừa thiếu sự sang trọng cần có. Không ít hình ảnh chế cũng được chia sẻ rộng rãi, biến những bộ đồ của Sovieshu thành chất liệu hài hước trên mạng xã hội.

Trang phục sến súa, màu mè gây tranh cãi của "thái tử Shin".

Bên cạnh quần áo, diện mạo của nam diễn viên trên màn ảnh cũng trở thành đề tài gây tranh luận. Một số khán giả nhận xét gương mặt Joo Ji Hoon có phần mệt mỏi, làn da trông tối và kém tươi tắn hơn khi đứng cạnh các bạn diễn Shin Min Ah, Lee Se Young và Lee Jong Suk. Sự tương phản càng dễ nhận ra trong những cảnh quay chung, khi các nhân vật còn lại được chăm chút với lớp trang điểm sáng, đường nét gương mặt nổi bật và tổng thể khá rạng rỡ.

Không ít bình luận đùa rằng vị hoàng đế này cần được trang bị thêm một tấm hắt sáng để gương mặt trông tươi tỉnh hơn. Một số người còn cho rằng màu da của Joo Ji Hoon trên phim có phần tối hơn so với hình ảnh ngoài đời, khiến anh trông già dặn và thiếu sức sống. Tuy nhiên, đây là những nhận xét về hiệu ứng hình ảnh trên màn ảnh, không phải căn cứ để đánh giá tình trạng sức khỏe hay làn da thực tế của nam diễn viên. Ánh sáng, lớp hóa trang, cách xử lý màu sắc và hậu kỳ đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến diện mạo của diễn viên trong từng cảnh quay.

Làn da tối màu của Joo Ji Hoon cũng khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích với tác phẩm lần này.

Đáng nói, Joo Ji Hoon vốn không xa lạ với hình tượng hoàng tử, hoàng đế trên màn ảnh. Gần 20 năm trước, anh từng gây tiếng vang khi đảm nhận vai Thái tử Lee Shin trong bộ phim đình đám Goong (Hoàng Cung). Khi ấy, vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng cùng phong thái có phần kiêu ngạo đã giúp nam diễn viên trở thành hình mẫu nam thần trong lòng nhiều khán giả. Việc trở lại với một vai diễn hoàng gia trong Hoàng Hậu Tái Hôn vì thế càng khiến người xem đặt kỳ vọng lớn vào tạo hình của anh.

Dù vậy, cũng cần nhìn nhận rằng Hoàng Hậu Tái Hôn thuộc thể loại kỳ ảo lãng mạn, nơi phục trang không nhất thiết phải tuân theo những quy chuẩn lịch sử hay thẩm mỹ đời thực. Ê-kíp có thể chủ động lựa chọn phong cách phóng đại để tạo nên thế giới riêng cho câu chuyện. Vấn đề nằm ở chỗ những thiết kế này có thực sự hài hòa với nhân vật và giúp khán giả tin vào bối cảnh mà bộ phim xây dựng hay không.

Hoàng Hậu Tái Hôn chính là tác phẩm khiến Joo Ji Hoon nhận về "bão chỉ trích" nhiều nhất từ trước đến giờ.

Ít nhất, lời chia sẻ hài hước của Joo Ji Hoon đã cho thấy anh không hề đứng ngoài cuộc tranh luận. Thay vì né tránh những ý kiến trái chiều, nam diễn viên còn chủ động biến chính trải nghiệm mặc trang phục gây tranh cãi thành câu chuyện hài hước cho khán giả. Và có lẽ, trong số những điều khiến người xem nhớ đến Sovieshu ở thời điểm hiện tại, ngoài chuyện tình cảm rắc rối của vị hoàng đế, tủ đồ có đường xẻ từ xương ức đến tận rốn cũng đang chiếm một vị trí không hề nhỏ.

Ảnh: Instagram.