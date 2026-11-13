Vợ nam thần Won Bin bị chê "như bà thím" trong khi chồng ngày càng trẻ ra

Lộ nhiều nếp nhăn ở ngưỡng U50, Lee Na Young vô tình vấp tranh cãi vì ông xã Won Bin quá trẻ.

Vốn nổi tiếng với lối sống kín tiếng, nữ diễn viên Lee Na Young rất hiếm khi góp mặt tại các sự kiện giải trí. Lần lộ diện hiếm hoi gần nhất của nữ minh tinh là vào tháng 9 năm nay. Xuất hiện trước truyền thông, diễn viên U50 ghi điểm tuyệt đối với mái tóc ngắn vểnh cá tính, vóc dáng thon gọn trong chiếc blazer trắng xẻ sâu mix cùng quần short và giày cao gót. Cô tiếp tục biến nơi đây thành sàn diễn cá nhân khi khoe trọn "thương hiệu" làm nên tên tuổi mình: "Đôi chân Na Young" thon dài, thẳng tắp với tỷ lệ cơ thể 1:9 hoàn hảo.

Lộ diện hiếm hoi tại sự kiện, Lee Na Young chiếm trọn spotlight với phong cách menswear thanh lịch cùng "đôi chân kiếm Nhật" 1m73.

Tuy nhiên, mọi sự chú ý mới đây lại bất ngờ bẻ lái khi mới đây một chuyên trang mạng xã hội chuyên "soi da" đào lại những khung hình cận mặt của cô tại sự kiện này khiến cộng đồng mạng lại đổ dồn vào mổ xẻ những dấu vết thời gian hằn rõ trên gương mặt bà xã Won Bin. Cụ thể, ở góc quay cận, phần bọng mắt chùng xuống và những nếp nhăn li ti đã thu hút hàng loạt bình luận tiêu cực. Nhiều netizen không ngần ngại để lại những lời chê bai gay gắt: "Trông như mấy bà thím trong xóm thích chải chuốt ăn diện nhỉ", "Ôi trời... mắt cô ấy chùng xuống hẳn rồi kìa".

Thậm chí, một bình luận mỉa mai nhận được lượng tương tác lớn đã lấy chính lợi thế vóc dáng của cô ra để châm biếm: "Hóa ra bấy lâu nay tôi chỉ nhìn cô ấy từ đằng xa thôi sao..." - ngầm ý rằng nếu chỉ nhìn đôi chân và vóc dáng từ xa thì cô đẹp như nữ thần, nhưng soi cận mặt lại lộ rõ dấu vết lão hóa.

Khung hình cận để lộ dấu vết thời gian khiến nữ minh tinh U50 vấp phải nhiều bình luận chê bai nhan sắc "như bà thím".

Câu chuyện ngoại hình của Lee Na Young bị đẩy lên cao trào khi người ta đặt cô cạnh ông xã Won Bin: "Anh chồng Won Bin thì ngày càng trẻ ra, còn cô này chắc vất vả nuôi con lắm đây".

Sự so sánh này có cơ sở khi mới đây, nam thần Won Bin bất ngờ nhận lời làm đại diện cho một thương hiệu thực phẩm chức năng sau 16 năm vắng bóng màn ảnh (kể từ The Man From Nowhere - 2010).

Trong đoạn quảng cáo truyền hình, Won Bin ở tuổi 49 diện áo len cổ lọ đen, để tóc dài lãng tử. Đường nét sắc sảo, vẻ phong trần và nhan sắc dường như bị thời gian bỏ quên của anh khiến mạng xã hội trầm trồ. Việc Won Bin bảo dưỡng nhan sắc quá đỉnh cao vô tình trở thành áp lực, khiến diện mạo thay đổi theo quy luật tự nhiên của vợ anh bị mang ra mổ xẻ.

Dù vậy, vẫn có một làn sóng bênh vực Lee Na Young mạnh mẽ: "Da mỏng thì bị nếp nhăn là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao thì nhìn vẫn đẹp hơn chán vạn mấy khuôn mặt tiêm đầy filler, tỷ lệ khuôn mặt cũng đỉnh nữa", "Trước khi bình luận chê bai thì làm ơn tự soi gương lại mình giùm cái"...

Loạt bình luận trái chiều của Knet: Người chê bai tàn nhẫn, kẻ lên tiếng bảo vệ đẳng cấp "mỹ nhân tự nhiên" của Lee Na Young.

Ngoại hình lãng tử và "lão hóa ngược" của Won Bin ở tuổi 49 vô tình tạo thành áp lực vô hình cho nhan sắc của bà xã.

Vào tháng 7/2025, cặp vợ chồng đình đám hiếm hoi bị bắt gặp sánh đôi tại một triển lãm nghệ thuật, đánh dấu 10 năm "ẩn thân" kể từ đám cưới huyền thoại giữa cánh đồng lúa mì ở Gangwon-do năm 2015.

Khoảnh khắc này từng khiến cư dân mạng "phát sốt" bởi tỷ lệ chiều cao và vóc dáng siêu thực. Won Bin cao 1m78, còn Lee Na Young cao 1m73. Khi nữ diễn viên mang giày cao gót, khoảng cách chiều cao được thu hẹp tạo nên một khung hình đẹp như bước ra từ truyện tranh.

Khoảnh khắc sánh đôi hiếm hoi gây bão mạng xã hội của cặp vợ chồng "thần tiên" với tỷ lệ vóc dáng siêu thực.

Trước đó, vào tháng 10/2024, tại sự kiện khai trương cửa hàng flagship của Maison Margiela ở Seoul, Lee Na Young cũng từng khiến truyền thông bùng nổ khi khoe trọn khí chất thanh lịch và đôi chân dài trứ danh.

Vượt lên trên những tranh cãi tuổi tác, khí chất sang trọng và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của Lee Na Young vẫn luôn là biểu tượng khó ai thay thế tại Kbiz.

Làn da của Lee na Young 2 năm trước cho thấy phần lớn dấu hiệu lão hoá xuất hiện ở đâu mắt của cô.

Lee Na Young (sinh năm 1979) chưa bao giờ chỉ là "cái bóng" của chồng. Sự nghiệp của cô bắt đầu như một định mệnh: từ một sinh viên vô danh, chỉ với 2 giây lướt qua ống kính truyền hình, vẻ đẹp thanh thoát, sắc sảo đã giúp cô lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển chọn.

Với chiều cao 1m73 hiếm có trong giới người mẫu Hàn Quốc thời điểm đó, Lee Na Young nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ. Không chỉ gặt hái thành công ở mảng diễn xuất (Ruler of Your Own World, Romance Is a Bonus Book), cô còn là "Nữ hoàng quảng cáo" đích thực. Ở thời kỳ đỉnh cao, nữ minh tinh từng nắm trong tay tới 70 bản hợp đồng từ các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm danh giá và được Hiệp hội Quảng cáo Hàn Quốc vinh danh là Nghệ sĩ quảng cáo xuất sắc.

Hơn 2 thập kỷ trôi qua, gương mặt có thể điểm nếp nhăn, nhưng "đôi chân tỷ lệ vàng" của Lee Na Young thì chưa từng biết đến hai chữ "lão hóa".

Ở tuổi 47, dù làn da không còn căng bóng như thời thanh xuân, nhưng thần thái sang trọng, đôi chân cực phẩm cùng khí chất tự tin của Lee Na Young vẫn là bảo chứng cho vị thế sao hạng A. Sự đẹp đôi và cân xứng từ ngoại hình đến đẳng cấp của cô và Won Bin vẫn luôn là một hình mẫu lý tưởng, đến mức netizen phải thừa nhận: "Trông họ không giống người thường."