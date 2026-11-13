Vừa mất 200 triệu, Thiên Ân dắt Kỳ Duyên đi sắm đồng hồ mới

Chỉ một tuần sau khi sở hữu chiếc Rolex trị giá khoảng 200 triệu đồng, Miss Universe Vietnam 2024 Kỳ Duyên đã được cô em thân thiết Đoàn Thiên Ân tháp tùng đi mua một chiếc đồng hồ mới.

Tối ngày 12/11, Kỳ Duyên gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh chào đón "thành viên mới" gia nhập bộ sưu tập hàng hiệu của mình. Trên trang cá nhân, nàng hậu viết dòng trạng thái rạng rỡ: "Bắt đầu chuỗi ngày sinh nhật bằng 1 món quà tự thưởng cho bản thân. Cảm ơn Bơ đã dắt Bột đi mua".

Kỳ Duyên chào đón tuổi mới bằng món quà tự thưởng đắt đỏ, do Thiên Ân tháp tùng đi mua.

Được biết, chiếc đồng hồ lọt vào mắt xanh của Kỳ Duyên trong dịp sinh nhật lần này là siêu phẩm Audemars Piguet Royal Oak (mã hiệu 15550ST). Mẫu đồng hồ kích thước 37mm này được lấy cảm hứng từ thiết kế Royal Oak nguyên bản năm 1972 với lớp vỏ thép không gỉ đặc trưng cùng mặt số Tapisserie màu xanh đêm "Bleu Nuit, Nuage 50" cực kỳ sang trọng.

Dù mang hơi hướng di sản, cỗ máy thời gian này vẫn hướng tới tương lai khi sở hữu thiết kế công thái học (ergonomic) hiện đại cùng bộ máy tự động Calibre 5900 tiên tiến. Mức giá chính hãng để nàng hậu "rước" em nó về dinh rơi vào khoảng 24.000 CHF (tương đương hơn 740 triệu đồng).

Cỗ máy thời gian Audemars Piguet Royal Oak trị giá khoảng 740 triệu đồng chính thức gia nhập bộ sưu tập của nàng hậu.

Lựa chọn kích cỡ 37mm giúp chiếc đồng hồ vừa vặn với cổ tay của Kỳ Duyên hơn phiên bản 41mm.

Món quà sinh nhật tự thưởng này diễn ra ngay sau thương vụ thanh lý đồng hồ gây xôn xao mạng xã hội của Kỳ Duyên hồi tuần trước. Cụ thể, nàng hậu đã đăng đàn tìm chủ mới cho chiếc Rolex Cosmograph Daytona 126503 (được mua mới vào ngày 23/8/2025). Dù chiếc đồng hồ kích thước 40mm với cọc số đính kim cương này được cô nàng đánh giá là dễ đeo, còn mới 99% và vẫn giữ nguyên seal ở hai bên mặt, người đẹp vẫn quyết định nhượng lại do ít sử dụng.

Đáng chú ý là mức giá sang nhượng, Kỳ Duyên công khai giá gốc lúc mua là 820 triệu đồng, nhưng lại sẵn sàng "pass" nhanh với giá 600-650 triệu đồng. So với ban đầu, cô chấp nhận chịu khoản lỗ từ 170-220 triệu đồng chỉ sau một năm. Bất ngờ là, độ hot của nàng Hậu kết hợp cùng mức "chịu lỗ" hợp lý đã giúp món đồ xa xỉ này tìm được chủ nhân mới chỉ trong vỏn vẹn... 15 phút.

Chiếc Rolex Daytona từng được Kỳ Duyên "pass" nhanh gọn chỉ sau 15 phút với mức lỗ sương sương 200 triệu đồng.

Việc mua bán những cỗ máy thời gian tiền tỷ nhanh gọn lẹ vốn không có gì lạ với Kỳ Duyên, bởi từ lâu cô đã được mệnh danh là "tay chơi" đồng hồ khét tiếng của Vbiz. Trong khi nhiều sao nữ đam mê sưu tầm túi xách, Miss Universe Vietnam 2024 lại dành trọn tình yêu cho các siêu phẩm đến từ Patek Philippe, Rolex, Franck Muller hay Tudor.

Nhìn vào bộ sưu tập hiện tại, netizen không khỏi trầm trồ trước chiếc Patek Philippe Aquanaut Luce có giá vượt mốc 1 tỷ đồng, hay mẫu Tudor Black Bay Chrono Pink với mặt số hồng cực hiếm trong giới đồng hồ thể thao.

Trước đó, những thiết kế thời trang của Hublot cũng là lựa chọn quen thuộc của Kỳ Duyên ở độ tuổi đôi mươi. Từ năm 23 tuổi, cô nàng đã tự sắm chiếc Hublot Spirit Of Big Bang King Gold Pavé trị giá hơn 36.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng). Kế đó là loạt siêu phẩm như Hublot Classic Fusion Titanium Pavé (hơn 400 triệu đồng), Hublot Big Bang One Click King Gold White Diamonds (hơn 600 triệu đồng) và đắt đỏ nhất phải kể đến chiếc Hublot Big Bang Sang Bleu với thiết kế góc cạnh có giá trị lên tới 2-3 tỷ đồng.

Ảnh: FBNV