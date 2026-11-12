LYN mở màn mùa lễ hội với diện mạo hoàn toàn mới tại AEON Mall Tân Phú Celadon cùng BST Winter 2026 - “WRAPPED IN JOY”

Với diện mạo mới hiện đại, trẻ trung cùng sự xuất hiện của BST Winter 2026 - Wrapped in Joy, cửa hàng LYN tại AEON Mall Tân Phú Celadon hứa hẹn trở thành điểm hẹn mua sắm mới mùa lễ hội cuối năm.

Diện mạo mới cho điểm hẹn quen thuộc

Mùa lễ hội đang đến gần cũng là lúc LYN - thương hiệu túi xách và phụ kiện hàng đầu đến từ Thái Lan - mang đến trải nghiệm mới cho những người yêu thời trang tại TP.HCM với sự kiện re-opening cửa hàng tại AEON Mall Tân Phú Celadon.

Trở lại tại vị trí hoàn toàn mới, cửa hàng LYN khoác lên diện mạo hiện đại, trẻ trung và thời thượng hơn. Không gian được làm mới để mỗi cuộc ghé thăm không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn một chiếc túi, đôi giày hay món phụ kiện yêu thích, mà còn trở thành hành trình khám phá phong cách giữa thế giới của LYN.

Các gương mặt KOL hội tụ tại không gian mua sắm mới của LYN AEON Mall Tân Phú Celadon

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2017, LYN hiện đã phát triển hệ thống hơn 20 cửa hàng trên toàn quốc. Việc làm mới cửa hàng tại AEON Mall Tân Phú Celadon vì thế không chỉ đánh dấu một diện mạo mới, mà còn tiếp tục hành trình đưa trải nghiệm thời trang LYN đến gần hơn với khách hàng Việt.

Đặc biệt, trong dịp tái khai trương, cửa hàng LYN AEON Mall Tân Phú Celadon vinh dự đón tiếp ông Damien Corcoran – CEO Tập đoàn Jaspal Group đến tham quan và trải nghiệm không gian mua sắm mới, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của cửa hàng trong thời gian tới.

Ông Damien Corcoran - CEO Jaspal Group ghé thăm cửa hàng LYN AEON Mall Tân Phú Celadon nhân dịp tái khai trương

BST Wrapped in Joy - "Gói trọn niềm vui" cho tín đồ thời trang

Tinh thần ấy được LYN biến hóa thành một BST dành cho người phụ nữ hiện đại, cân bằng giữa vẻ quyến rũ, lộng lẫy của mùa lễ hội và dấu ấn cá tính đặc trưng của thương hiệu. Chất liệu sequin lấp lánh, lớp phủ ánh kim cùng những chi tiết tinh nghịch giúp các thiết kế túi xách, giày, phụ kiện trở nên vô cùng nổi bật.

Chi Lê thanh lịch và cuốn hút với thiết kế túi Jagger lấp lánh, tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục.

Nổi bật là loạt thiết kế Re-Edition với nhiều sắc thái khác nhau qua vũ điệu của ánh sáng và chất liệu. Re-Edition Crystal tạo ấn tượng qua họa tiết pha lê hình học cùng hiệu ứng ánh kim thời thượng; Re-Edition Dawn mang cảm giác vui tươi hơn với sự kết hợp của pha lê, sequin màu bạc và chiếc charm đuôi bông mềm mại, trong khi Re-Edition Blink nổi bật với sequin bản lớn cùng hiệu ứng xuyên thấu chơi đùa với ánh sáng đầy cuốn hút.

Sắc màu Giáng sinh còn được LYN thể hiện qua loạt điểm nhấn giàu tính biểu tượng như charm tuần lộc, họa tiết ngôi sao cùng những chi tiết trang trí vui mắt. Các yếu tố này góp phần mang đến cảm giác rộn ràng, ấm áp nhưng vẫn thời thượng, giúp tổng thể BST giữ trọn không khí lễ hội mà không đánh mất nét nữ tính và cá tính đặc trưng của LYN.

Các cô gái cùng LYN "unwrap" mùa lễ hội theo cách riêng

Không khí tại sự kiện càng trở nên sôi động với sự góp mặt của các gương mặt thời trang nổi bật như Chi Lê, Lin Bene, Vi Thanh Lê, Lê Nguyễn trong những thiết kế thuộc BST Winter 2026. Mỗi người mang đến một cách mix-match khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở hình ảnh người phụ nữ LYN: hiện đại, tự tin, cá tính và luôn biết cách tỏa sáng theo dấu ấn riêng.

Vi Thanh Lê nổi bật với hai thiết kế túi Re-Edition Dawn và Re-Edition Blink, mang đến vẻ ngoài cá tính và cuốn hút trong mùa lễ hội.

Lin Bene mang đến vẻ ngoài nữ tính cùng thiết kế túi xách sắc đỏ burgundy, điểm xuyết chi tiết đính đá nổi bật.

Lê Nguyễn lựa chọn thiết kế túi xách ánh bạc kết hợp cùng trang phục đen, thể hiện phong cách hiện đại và chuẩn quý cô.

Từ những chiếc túi trở thành tâm điểm của outfit đến giày và phụ kiện giúp hoàn thiện tổng thể, Wrapped in Joy cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt theo nhiều phong cách. Một thiết kế ánh kim có thể tạo điểm nhấn cho trang phục tối giản, trong khi sequin hay những chi tiết vui nhộn lại mang thêm không khí lễ hội cho diện mạo thường ngày.

Qua cách mỗi cô gái lựa chọn và kết hợp sản phẩm, tinh thần Wrapped in Joy cũng trở nên gần gũi hơn: niềm vui mùa lễ hội không cần tuân theo một khuôn mẫu duy nhất, bởi mỗi người đều có thể tự tạo nên khoảnh khắc tỏa sáng theo cách riêng.

Giữa mùa của những cuộc gặp gỡ và những món quà, không gian mới của LYN mở ra thêm một điểm hẹn để phái đẹp tìm kiếm thiết kế cho những dịp đặc biệt, chọn món quà dành cho người thân yêu hoặc đơn giản là tự dành tặng bản thân một niềm vui cuối năm.

Khám phá BST Winter 2026 - Wrapped in Joy tại cửa hàng LYN AEON Mall Tân Phú Celadon, hệ thống cửa hàng LYN trên toàn quốc và trên website chính thức.