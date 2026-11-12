JAY B và dàn sao Việt cùng MCM chào đón tuổi 50 tại Hà Nội

Âm nhạc, thời trang và họa tiết Visetos đặc trưng tạo dấu ấn tại sự kiện khai trương cửa hàng MCM thứ tư ở Việt Nam, tọa lạc tại LOTTE MALL Tây Hồ Hà Nội.

Mới đây, JAY B - trưởng nhóm GOT7 đã xuất hiện tại LOTTE MALL Tây Hồ Hà Nội để cùng MCM chào mừng cửa hàng thứ tư tại Việt Nam. Diễn ra trong năm thương hiệu tròn 50 tuổi, sự kiện còn có sự góp mặt của Suboi, Duy Khánh, Thái Lê Minh Hiếu, Thơm Da LAB, MLee, WOKEUP và Gemini Hùng Huỳnh.

Dưới ánh đèn tại khu vực backdrop, các nghệ sĩ cùng lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm trong trang phục MCM. Từ áo in họa tiết đến túi và phụ kiện, những thiết kế quen thuộc được phối theo cá tính riêng của từng người. Âm nhạc, phong cách và sự hưởng ứng của khán giả đã mang đến một buổi gặp gỡ sôi động, tiếp nối mối gắn kết lâu năm giữa thương hiệu thời trang Đức với giới nghệ sĩ.

JAY B mang phong cách MCM đến Hà Nội

Trước khi gặp gỡ người hâm mộ tại sự kiện, JAY B đã diện MCM ngay từ sân bay. Áo thun Garden Print được anh phối cùng quần jeans Barrel Denim và giày Federlite bằng nylon kết hợp da lộn, tạo nên tổng thể thoải mái cho chuyến đi. Đi cùng trang phục là túi Small Diamond Camera Bag họa tiết Visetos, một điểm nhấn nhỏ nhưng đủ để nhận ra dấu ấn thương hiệu.

Nếu trang phục sân bay thiên về sự gọn nhẹ, lựa chọn tại sự kiện lại nổi bật hơn với mẫu áo khoác denim thuộc đợt ra mắt sắp tới của MCM. JAY B kết hợp thiết kế này cùng sơ mi Visetos màu cognac và quần đen ống rộng. Những chi tiết da cognac trên áo khoác đồng điệu với sơ mi, trong khi túi Ottomar Weekender họa tiết Visetos gợi nhắc nguồn cảm hứng du hành của thương hiệu. Giày đen buộc dây đế dày và kính râm tròng xanh hoàn thiện vẻ ngoài phóng khoáng của nam nghệ sĩ.

Trong diện mạo ấy, JAY B cùng bà Jacqueline Tiên Nguyễn, Tổng Giám đốc DAFC, chụp ảnh kỷ niệm trước khi hội ngộ các khách mời Việt Nam. Buổi gặp gỡ cũng dành một khoảnh khắc riêng cho người hâm mộ: đại diện fan Việt trao tặng anh món quà đã chuẩn bị, gửi gắm tình cảm sau thời gian dài đồng hành và chúc mừng anh ra mắt single thứ ba.

Cùng Visetos, mỗi người một phong cách

Bên cạnh JAY B, dàn nghệ sĩ Việt mang đến những cách phối đồ đa dạng với MCM. Họa tiết Visetos xuất hiện xuyên suốt trên trang phục, túi và phụ kiện, tạo sự kết nối giữa các diện mạo mà vẫn giữ được nét riêng của từng người.

Với chữ MCM, lá nguyệt quế và hình thoi đặc trưng, Visetos có thể trở thành tâm điểm khi phủ trên áo, hoặc tạo điểm nhấn qua một chiếc túi. Chính sự linh hoạt ấy giúp họa tiết được nhiều thế hệ đón nhận và tiếp tục làm mới qua cách mặc.

Từ Munich đến những thế hệ nghệ sĩ hôm nay

Mối quan hệ giữa MCM và âm nhạc bắt đầu từ Munich năm 1976, khi thương hiệu ra đời giữa không khí sôi động của các câu lạc bộ và đời sống về đêm. Sau đó, những chiếc túi monogram và thiết kế đồ da của MCM được giới nghệ sĩ hip-hop đón nhận, trở thành một phần trong cách họ thể hiện cá tính, khát vọng và thành công.

Qua âm nhạc và phong cách của các nghệ sĩ, Visetos đến với công chúng ngoài cộng đồng khách hàng xa xỉ truyền thống. Mối gắn kết ấy vẫn tiếp diễn tại Hà Nội, nơi JAY B cùng các rapper, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và nghệ sĩ Việt Nam hội ngộ trong những thiết kế của MCM.

Ở cột mốc 50 năm, sức hút của thương hiệu vì thế được thể hiện ngay trong cách các khách mời lựa chọn và phối đồ: những dấu ấn lâu đời vẫn hiện diện tự nhiên trong phong cách hôm nay, cùng người mặc tạo nên những cách thể hiện mới.

Cửa hàng mới, tiếp nối hành trình tại Việt Nam

Sau sự kiện, cửa hàng tại LOTTE MALL Tây Hồ Hà Nội sẽ là nơi khách hàng tiếp tục khám phá thế giới MCM qua các dòng túi, phụ kiện và trang phục. Đây là cửa hàng thứ tư của thương hiệu tại Việt Nam, mang đến thêm một điểm mua sắm cho khách hàng thủ đô.

Không gian lấy cảm hứng từ Bauhaus, trường phái thiết kế của Đức chú trọng hình khối đơn giản và công năng sử dụng. Tinh thần này được thể hiện qua kệ trưng bày, bàn ghế và hệ vách xoay có thể điều chỉnh theo từng bộ sưu tập. Mặt tiền kính giúp khách dễ dàng quan sát bên trong, còn màn hình lớn giới thiệu các chiến dịch và thiết kế mới của MCM.

Trên nền beige sáng, gỗ teak tự nhiên mang lại sự ấm áp, kết hợp cùng đá terrazzo và chi tiết kim loại để tạo nét hiện đại. Không gian ấy đưa di sản thiết kế Đức đến gần hơn với khách hàng Hà Nội, từ những sản phẩm Visetos quen thuộc đến các sáng tạo tiếp theo của thương hiệu.

Về MCM (modern creation München)

Ra đời tại Munich, Đức vào năm 1976, MCM được định hình trong bầu không khí sôi động của âm nhạc, sáng tạo và tự do thể hiện bản thân. Suốt năm thập kỷ, thương hiệu luôn gắn bó với những chuyển động văn hóa của từng thế hệ, từ đời sống về đêm tại Munich đến hip-hop New York và văn hóa đại chúng châu Á đương đại.

Cửa hàng tại LOTTE MALL Tây Hồ Hà Nội tiếp nối hành trình đó, mang di sản cùng những bộ sưu tập mới của MCM đến gần hơn với khách hàng Việt Nam, đồng thời mở ra chương phát triển tiếp theo trong năm kỷ niệm 50 năm thương hiệu.

Địa chỉ cửa hàng

MCM LOTTE MALL Tây Hồ Hà Nội

Gian hàng 1-56, Tầng 1

272 Võ Chí Công, Phường Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam