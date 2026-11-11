Bóc giá trang sức tiền tỷ của Quang Hùng MasterD trên bìa Harper’S Bazaar

Lần đầu xuất hiện trên trang bìa Harper’s Bazaar Việt Nam, Quang Hùng MasterD ghi dấu với diện mạo lịch lãm, nam tính cùng loạt trang sức và đồng hồ cao cấp Chopard.

‏Từ những thiết kế Ice Cube bằng vàng 18K đến đồng hồ Alpine Eagle mặt số xanh đặc trưng, các phụ kiện được lựa chọn cho bộ ảnh có tổng giá trị tham khảo lên tới gần 1,9 tỷ đồng.‏

‏Xuất hiện trên trang bìa Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 11/2026 với chủ đề The Anatomy of Elegance, Quang Hùng MasterD mang đến hình ảnh trưởng thành, tinh tế và giàu cá tính. Nam ca sĩ biến hóa giữa Âu phục tối màu, áo khoác nhung sang trọng và sơ mi trắng bảnh bao, kết hợp cùng các sáng tạo trang sức và đồng hồ đến từ nhà chế tác Thụy Sĩ Chopard. Lựa chọn phụ kiện đẳng cấp trở thành điểm nhấn xuyên suốt bộ ảnh, góp phần thể hiện gu thẩm mỹ hiện đại cùng sự tự tin thử nghiệm phong cách của giọng ca đông fan.‏

Các tạo tác Ice Cube đảm nhiệm vai trò trang sức chủ đạo của bộ ảnh được Quang Hùng MasterD thực hiện cho Harper’s Bazaar. Dòng trang sức nổi tiếng với diện mạo tối giản, hiện đại, lấy cảm hứng từ những khối lập phương nhỏ, khai thác vẻ đẹp của hình học qua những đường nét vuông vức, bề mặt đa diện và hiệu ứng phản chiếu ánh sáng.





Quang Hùng lựa chọn cách phối vòng tay xếp lớp, kết hợp khéo léo các sắc độ ấm áp của vàng hồng. Đáng chú ý là mẫu kiếng tay Ice Cube bằng vàng hồng 18K, thiết kế có giá tham khảo khoảng 291 triệu đồng. Những mắt vàng hình lập phương liền lạc, nối tiếp nhau tạo thành đường nét tối giản nhưng vẫn sắc sảo, nổi bật trên cổ tay.





Đồng hành cùng thiết kế này là kiềng tay Ice Cube bằng vàng hồng 18K đính kim cương bán phần, có giá khoảng 221 triệu đồng. Những viên kim cương trắng với tổng trọng lượng khoảng 0,34 carat được bố trí trên một phần thân vòng, tạo hiệu ứng lấp lánh đan xen cùng bề mặt vàng đánh bóng. Quang Hùng cũng chọn đeo mẫu nhẫn Ice Cube vàng hồng 18K đính kim cương trắng, tổng trọng lượng khoảng 0,30 carat, có giá tham khảo 202 triệu đồng. ‏





‎‏Hoàn thiện lựa chọn phụ kiện là dây chuyền Ice Cube bằng vàng trắng 18K đính 23 viên kim cương, tổng trọng lượng 0,14 carat, có giá khoảng 139 triệu đồng. Mặt dây mô phỏng khối băng vuông vức đặc trưng của BST Ice Cubes, kết hợp cùng dây đeo thanh mảnh tạo điểm nhấn kín đáo cho quý ông.





‎‏Bên cạnh loạt trang sức Ice Cube, Quang Hùng cũng chọn đeo đồng hồ Chopard Alpine Eagle 36 bằng thép Lucent Steel™, có giá tham khảo khoảng 364 triệu đồng. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Alps và hình tượng loài đại bàng kiêu hãnh, Alpine Eagle là bộ sưu tập đồng hồ thể thao thanh lịch được Chopard ra mắt vào năm 2019, kế thừa tinh thần thiết kế từ dòng đồng hồ St. Moritz tiền nhiệm, 1980. ‏





‎‏Phiên bản xuất hiện trên cổ tay Quang Hùng MasterD sở hữu đường kính 36 mm lý tưởng, vỏ và dây đeo bằng hợp kim thép Lucent Steel™ độc quyền của Chopard, nổi bật với khả năng phản chiếu ánh sáng và độ bền cao. Kể từ khi ra mắt, mẫu đồng hồ thể thao đã nhanh chóng trở thành một "tân cổ điển" của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ.‏





Thiết kế nổi bật trên cổ tay Quang Hùng với mặt số xanh với họa tiết tỏa tia mặt trời lấy cảm hứng từ mống mắt đại bàng. Đồng hồ sử dụng bộ chuyển động tự động Chopard 09.01-C, đạt chứng nhận độ chính xác COSC danh giá và cung cấp khả năng dự trữ năng lượng lên tới 42 giờ.‏





‎‏Từ sân khấu âm nhạc đến những thử nghiệm trong thời trang, Quang Hùng MasterD tiếp tục mở rộng dấu ấn cá nhân qua những lựa chọn mới. Đầu tư "tiền tỷ" phụ kiện cho lần lên bìa tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam, Quang Hùng cùng Chopard mang đến một cách diễn giải thú vị cho diện mạo nam tính hiện đại, đồng thời đánh dấu bước tiến thời đáng nhớ tại địa hạt thời trang của chàng ca sĩ tài năng.



