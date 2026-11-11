Từ trang phục đến nhan sắc, Quỳnh Lương hoàn toàn ghi điểm tuyệt đối.

Sau một thời gian dành toàn tâm chăm sóc gia đình nhỏ, Quỳnh Lương mới đây đã thu hút sự chú ý khi góp mặt tại buổi ra mắt phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ. Màn tái xuất của nữ diễn viên ở 1 event về phim ảnh nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm, không chỉ bởi sự trở lại trước truyền thông mà còn nhờ diện mạo ngày càng nhuận sắc. Qua mọi ống kính, mẹ 2 con vẫn ghi điể nhờ vóc dáng mảnh mai, đôi chân thon dài cùng phong thái thanh lịch. Đáng chú ý, lựa chọn trang phục lần này không quá cầu kỳ nhưng lại giúp Quỳnh Lương ghi điểm nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng, sang trọng.

Quỳnh Lương nhận được nhiều lời khen từ nhan sắc đến trang phục với màn tái xuất trước công chúng. (Nguồn: TikTok)

Mỹ nhân sinh năm 1995 lựa chọn một set đồ trắng gồm áo blazer dáng dài có phần vai dựng nhẹ, cổ chữ V và thiết kế tối giản, kết hợp cùng chân váy ngắn đồng điệu. Phom áo rộng vừa phải tạo cảm giác phóng khoáng, trong khi độ dài trên gối của chân váy giúp tổng thể thêm trẻ trung và khéo léo tôn đôi chân. Gam trắng kem cũng mang đến vẻ thanh thoát, trang nhã, không cần đến những chi tiết trang trí nổi bật hay phụ kiện rườm rà. Đôi giày cao gót tối giản hoàn thiện diện mạo, giúp vóc dáng người đẹp trông cao ráo và thanh mảnh hơn.

Không cần đến những bộ váy lộng lẫy dài thướt tha, Quỳnh Lương vẫn vô cùng nổi bật ngay từ khi xuất hiện.

Điểm đáng khen là Quỳnh Lương không cố gắng tạo nên một bộ cánh quá nổi bật để thu hút ống kính. Cô chọn cách phối đồ an toàn nhưng có tính thẩm mỹ, tập trung vào phom dáng và sự hài hòa của tổng thể. Chính sự tiết chế ấy lại khiến diện mạo nữ diễn viên trông sang và có gu, đồng thời phù hợp với không khí của một buổi công chiếu phim.

Không chỉ trang phục, layout makeup tông hồng nude cũng là yếu tố giúp Quỳnh Lương hoàn thiện vẻ ngoài sắc sảo. Cô chọn kiểu tóc buộc thấp, rẽ ngôi nhẹ, để lộ gương mặt thanh thoát và phần cổ cao. Lớp nền mỏng mịn, má hồng phớt cùng màu son hồng tự nhiên mang đến vẻ tươi tắn, trong trẻo. Đặc biệt, phần mắt được nhấn nhá vừa đủ, hàng mi cong và chân mày thanh thoát giúp ánh nhìn thêm có sức sống mà không khiến tổng thể bị già dặn. Cách trang điểm này làm nổi bật những đường nét vốn sắc sảo của nữ diễn viên, đồng thời tạo cảm giác hài hòa với bộ trang phục trắng. Trong khoảnh khắc zoom cận mặt, Quỳnh Lương trông rạng rỡ, nhẹ nhàng nhưng vẫn có nét kiêu kỳ, cuốn hút.

Kiểu tóc buộc giúp mẹ 2 con tôn lên gương mặt nhỏ, phần cổ cao thanh thoát.

Layout makeup tông hồng nude trong trẻo càng giúp Quỳnh Lương thêm bùng nổ visual, mang nét lai Tây khó rời mắt.

Netizen mê đắm trước nhan sắc của Quỳnh Lương, khen cô đẹp hơn cả Hoa hậu Tiểu Vy, đẹp ngang diễn viên hạng A bên Trung.

Sinh năm 1995, Quỳnh Lương tên thật là Lương Thị Mai Quỳnh. Trước khi được khán giả biết đến với vai trò diễn viên, cô đã có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh lookbook và là gương mặt khá quen thuộc với nhiều thương hiệu thời trang tại Hà Nội, TP.HCM. Sở hữu gương mặt góc cạnh, đôi mắt có chiều sâu cùng vóc dáng thanh mảnh, người đẹp sớm được lựa chọn xuất hiện trong nhiều bộ ảnh quảng cáo. Cô cũng từng góp mặt trong loạt MV được chú ý như Màu Nước Mắt, Nếu Ngày Ấy hay Tự Tâm, trước khi chính thức lấn sân sang diễn xuất. Ở tuổi ngoài 30 và trải qua 2 lần sinh nở, nhan sắc của người đẹp vẫn vô cùng rạng rỡ, ngày càng mặn mà và cuốn hút.

Quỳnh Lương vẫn giữ vững phong độ nhan sắc, thậm chí còn ngày càng đẹp và cuốn hút hơn.

Bên cạnh công việc nghệ thuật, Quỳnh Lương còn từng kinh doanh thời trang, phụ kiện và duy trì hoạt động bán hàng trên mạng xã hội. Có lẽ nhờ thời gian dài làm việc với hình ảnh, trang phục và các xu hướng làm đẹp giúp mỹ nhân sinh năm 1995 hình thành gu thẩm mỹ khá rõ nét. Phong cách thường ngày của nữ diễn viên có thể biến hóa giữa nét nữ tính, thanh lịch và vẻ ngoài cá tính, thời thượng. Ngay cả khi xuất hiện với những lựa chọn đơn giản, Quỳnh Lương vẫn tạo được cảm giác chỉn chu, có gu.

Phong cách thời trang trẻ trung, sành điệu và nịnh mắt của bà mẹ 2 con.

Đáng chú ý, Quỳnh Lương từng chứng minh đẳng cấp visual với màn đọ sắc gây chú ý trong quá khứ khi đứng chung khung hình với Hoa hậu Tiểu Vy. Vốn được mệnh danh là mỹ nhân sở hữu nhan sắc "ngàn năm có một", Tiểu Vy hiếm khi bị lu mờ trước bất kỳ người đẹp nào, thế nhưng lần này, không ít netizen lại cho rằng cô nàng có phần lép vế trước đàn chị. \

Cả hai khiến nhiều người lầm tưởng là chị em sinh đôi khi sở hữu nhiều đường nét tương đồng với gương mặt thon gọn, ngũ quan hài hòa, sống mũi cao và đôi mắt sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, ngọt ngào. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở chiều cao: Quỳnh Lương cao khoảng 1,67 m, trong khi Tiểu Vy sở hữu chiều cao 1,75 m. Dẫu vậy, trong những khung hình cận mặt, nữ diễn viên lại nhận được lượng lời khen áp đảo nhờ vẻ đẹp sắc nét, thần thái cuốn hút và visual được nhận xét là không hề kém cạnh, thậm chí có phần nổi bật hơn nàng hậu. Một số bình luận còn hài hước cho rằng nhan sắc vốn được ca tụng của Tiểu Vy bỗng trở nên "bình thường hóa" khi đứng cạnh Quỳnh Lương. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc đặt hai người đẹp lên bàn cân là không cần thiết, bởi mỗi người đều có nét cuốn hút riêng.

Nhan sắc "ngàn năm có một" của Tiểu Vy cũng phải "out nét" khi đứng cạnh Quỳnh Lương.

Ảnh: Instagram, TikTok.