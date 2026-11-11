Jude Bellingham 23 tuổi lên bìa Vogue quá oách!

Giao diện bảnh bao, phóng khoáng cùng vẻ cuốn hút của Jude Bellingham gây ấn tượng với giới mộ điệu.

Không chỉ làm chủ sân cỏ bằng tài năng và phong độ thi đấu, Jude Bellingham còn đang chứng minh sức hút của một fashion icon thế hệ mới. Mới đây, ngôi sao Real Madrid chính thức xuất hiện trên trang bìa British Vogue số tháng 12/2026, đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp anh góp mặt trên trang bìa một tạp chí thời trang danh tiếng. Không còn là hình ảnh cầu thủ trong áo đấu quen thuộc, Jude Bellingham bước vào thế giới thời trang với loạt tạo hình được đầu tư chỉn chu, từ những thiết kế may đo của Louis Vuitton đến trang phục thể thao adidas mang tinh thần vintage. Sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng cao 1m86 cùng thần thái tự tin trước ống kính, nam cầu thủ khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước khả năng biến hóa thời trang đầy cuốn hút.

Ngôi sao bóng đá Jude Bellingham trên trang bìa Vogue British.

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Alasdair McLellan, dưới sự chỉ đạo tạo hình của stylist Max Pearmain. Lựa chọn bối cảnh một nhà kho tại Đông London, ê-kíp xây dựng không khí mang đậm màu sắc điện ảnh, kết hợp những chiếc xe cổ, ánh sáng tương phản và loạt trang phục có cảm hứng từ thời trang thập niên 1960-1970. Đây cũng là giai đoạn có ảnh hưởng lớn đến gu ăn mặc cá nhân của Jude Bellingham. Trong cuộc phỏng vấn với British Vogue, cầu thủ sinh năm 2003 tiết lộ anh yêu thích sự giao thoa giữa những bộ suit trang trọng, cổ điển với phong cách streetwear phóng khoáng. Chính sự kết hợp này đã trở thành sợi dây xuyên suốt bộ ảnh.

Hậu trường buổi chụp hình của nam cầu thủ sinh năm 2003. (Nguồn: Vogue British)

Sự đối lập giữa áo khoác dày dặn và quần short tạo nên nét phá cách thú vị, đồng thời cho thấy Jude không ngại thử nghiệm những công thức phối đồ khác biệt.

Ở một trong những tạo hình nổi bật, Jude Bellingham diện bộ suit được thiết kế riêng từ Louis Vuitton, kết hợp sơ mi poplin chỉn chu. Chất liệu dạ với bề mặt dệt có kết cấu mang đến vẻ cổ điển, trong khi phom dáng được cắt may theo tỷ lệ hiện đại giúp tổng thể không bị già dặn. Trên nền trang phục mang tinh thần quý ông truyền thống, vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng và gương mặt góc cạnh của Jude tạo nên sức hút rất riêng. Anh không cần những phụ kiện cầu kỳ hay cách tạo dáng phức tạp, chỉ một ánh nhìn trực diện cùng biểu cảm điềm tĩnh cũng đủ khiến khung hình mang đậm tinh thần thời trang cao cấp.

Một diện mạo khác cũng ghi điểm nhờ cách phối đồ nhiều lớp đầy ngẫu hứng. Jude diện áo len màu vàng bơ bên trong sơ mi xanh nhạt, kết hợp quần âu và áo khoác dạ đen. Những gam màu trung tính được đặt cạnh sắc vàng dịu mắt, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Đặc biệt, cách sơ vin sơ mi có phần phóng khoáng, không quá cứng nhắc khiến bộ đồ mang cảm giác tự nhiên như phong cách thường ngày của một quý ông hiện đại.

Đáng chú ý, bộ ảnh không chỉ xoay quanh những thiết kế xa xỉ. adidas cũng góp mặt với loạt trang phục thể thao mang tinh thần vintage, tạo nên sự chuyển đổi thú vị giữa hai thái cực thời trang. Jude xuất hiện trong một chiếc áo adidas cổ điển phối cùng áo rugby kẻ sọc của Ralph Lauren, quần âu kẻ pinstripe và thắt lưng da. Công thức kết hợp giữa đồ thể thao và trang phục may đo vốn không dễ xử lý, nhưng lại tạo được vẻ ngoài rất tự nhiên trên người nam cầu thủ. Ở một tạo hình khác, anh diện bộ tracksuit adidas Originals với áo khoác thể thao và quần đồng bộ, kết hợp áo ba lỗ Louis Vuitton bên trong. Không cần quá nhiều lớp trang phục hay phụ kiện, diện mạo vẫn toát lên nét khỏe khoắn, năng động nhưng không mất đi sự thời thượng.

Phong cách vừa sporty vừa cá tính, lịch lãm của Jude Bellingham.

Điểm khiến Jude Bellingham trở nên nổi bật trong bộ ảnh không chỉ là ngoại hình điển trai hay vóc dáng của một vận động viên chuyên nghiệp. Anh có khả năng chuyển đổi biểu cảm khá linh hoạt, lúc lạnh lùng, sắc sảo như một người mẫu chuyên nghiệp, lúc lại mang vẻ lãng tử, phóng khoáng. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt nâu sâu cùng mái tóc được tạo kiểu gọn gàng giúp nam cầu thủ phù hợp với nhiều concept khác nhau. Đặc biệt, lợi thế bờ vai rộng, cánh tay săn chắc và tỷ lệ cơ thể cân đối giúp anh mặc đẹp cả những thiết kế oversized lẫn trang phục ôm sát. Dù diện suit may đo hay tracksuit thể thao, Jude vẫn giữ được phong thái tự nhiên, không tạo cảm giác đang cố gắng diễn một hình tượng xa lạ với bản thân.

Sự tự tin ấy cũng đến từ việc Jude Bellingham vốn không xa lạ với thế giới thời trang. Năm 2023, anh từng gây chú ý khi xuất hiện tại hàng ghế đầu show diễn menswear Xuân Hè của Louis Vuitton trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Một năm sau, nam cầu thủ được bổ nhiệm làm Friend of the House của nhà mốt Pháp. Anh cũng từng hợp tác với Calvin Klein trong chiến dịch nội y gây tiếng vang, cho thấy sức hút không chỉ giới hạn trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá. Bên cạnh đó, adidas cũng là thương hiệu gắn bó với hình ảnh thể thao của Jude, đặc biệt qua những lựa chọn trang phục mang tinh thần streetwear và vintage.

Louis Vuitton và adidas đều là những thương hiệu hợp tác với Jude Bellingham.

Chiến dịch quảng bá mẫu nội y Icon Cotton Stretch Hip Brief của Calvin Klein cùng sự xuất hiện của Jude Bellingham nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên MXH. Hình ảnh nam cầu thủ phủ sóng các bảng quảng cáo lớn tại trung tâm thành phố thu hút đông đảo người hâm mộ đến check in.

Trong cuộc phỏng vấn với British Vogue, Jude thừa nhận bản thân thích được ăn mặc chỉn chu bởi đó là sự thay đổi thú vị so với trang phục bóng đá thường ngày. Anh cũng chia sẻ cảm hứng thời trang đến từ những biểu tượng văn hóa cũ như Elvis Presley, Michael Caine và James Bond. Những nhân vật này đều có điểm chung là phong thái lịch lãm, sự tự tin và sức hút vượt khỏi những quy chuẩn thông thường. Có lẽ vì vậy mà Jude đặc biệt yêu thích những bộ suit cổ điển, đồng thời không ngại kết hợp chúng với các món đồ streetwear.

Ở tuổi 23, Jude Bellingham đang sở hữu cả sự nghiệp bóng đá đáng ngưỡng mộ lẫn sức ảnh hưởng ngày càng lớn trong lĩnh vực thời trang. Việc được British Vogue lựa chọn làm gương mặt trang bìa số tháng 12/2026 là một dấu mốc đáng chú ý, đồng thời cho thấy sức hút của những vận động viên thế hệ mới đang vượt xa phạm vi sân cỏ. Với Jude, thời trang dường như không đơn thuần là một cuộc dạo chơi bên lề sự nghiệp mà đã trở thành một cách khác để thể hiện cá tính. Và qua bộ ảnh lần này, có thể thấy chàng tiền vệ của Real Madrid hoàn toàn đủ sức đứng chung khung hình với những gương mặt đình đám của làng mốt.

Ảnh: Instagram.