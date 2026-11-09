Thuý Ngân đạt đỉnh nhan sắc mới, khiến Hoàng Thuỳ Linh đứng cạnh cũng phải e dè

Thuý Ngân chiếm trọn spotlight tại sự kiện Dior với nhan sắc đẹp như nàng thơ.

Dù Giáng sinh còn chưa chính thức gõ cửa, Dior Beauty đã sớm mang không khí lễ hội đến với sự kiện The Sweet Atelier of Dreams, thu hút sự chú ý của giới mộ điệu khi quy tụ loạt mỹ nhân đình đám của showbiz Việt. Giữa dàn khách mời nổi bật, Thuý Ngân nhanh chóng trở thành tâm điểm với diện mạo ngọt ngào, sang trọng trong chiếc váy be champagne điệu đà.

Sự kiện của Dior quy tụ hàng loạt gương mặt nổi tiếng của showbiz Việt.

Tại sự kiện The Sweet Atelier of Dreams của Dior Beauty, Thuý Ngân lựa chọn một thiết kế váy màu be champagne mang đậm tinh thần nữ tính, lãng mạn. Gam màu trung tính pha ánh vàng nhẹ nhàng giúp tổng thể trở nên sang trọng, trang nhã nhưng không hề tạo cảm giác già dặn. Ngược lại, khi kết hợp với kiểu dáng bồng bềnh và những chi tiết trang trí tinh xảo, bộ cánh càng làm nổi bật vẻ đẹp ngọt ngào của nữ diễn viên.

Thuý Ngân khoe visual ngọt ngào, yêu kiều tựa nàng thơ.

Điểm nhấn của thiết kế nằm ở phần thân trên với phom cúp ngực, được tô điểm bằng những bông hoa nổi và họa tiết thêu ren cầu kỳ trên nền vải xuyên thấu. Chi tiết này vừa tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt, vừa mang đến cảm giác mềm mại, bay bổng. Phần eo được nhấn nhá khéo léo giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, trong khi chân váy xếp tầng tạo độ bồng xòe nữ tính, khiến mỗi chuyển động đều thêm phần duyên dáng.

Không chỉ ghi điểm nhờ trang phục, cách làm đẹp của Thuý Ngân cũng được đánh giá cao. Nữ diễn viên để mái tóc dài uốn sóng tự nhiên, buông nhẹ qua vai, kết hợp cùng layout makeup tông hồng đào trong trẻo. Đôi môi hồng nhẹ, làn da căng sáng và nụ cười rạng rỡ giúp diện mạo thêm phần tươi tắn. Tổng thể không quá sắc sảo hay sắc lạnh mà thiên về vẻ đẹp dịu dàng, yêu kiều, rất hợp với tinh thần của bộ trang phục.

Khung hình chung của Thuý Ngân và Hoàng Thuỳ Linh tại sự kiện Dior. (Nguồn: TikTok)

Đáng chú ý, khoảnh khắc Thuý Ngân đứng chung khung hình với Hoàng Thuỳ Linh cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Cùng lựa chọn phong cách nữ tính, song hai người đẹp lại mang đến hai màu sắc khác nhau. Nếu Thuý Ngân tựa nàng thơ trong chiếc váy be champagne bồng bềnh thì Hoàng Thuỳ Linh lại ghi điểm với vẻ đẹp nền nã, thanh lịch trong thiết kế váy ren màu hồng phấn.

Bộ váy của Hoàng Thuỳ Linh có phần cổ tròn kín đáo, tay ngắn và được phủ họa tiết ren hoa tinh tế. Phom dáng ôm nhẹ ở thân trên rồi xòe rộng xuống chân váy mang đến cảm giác cổ điển, nhẹ nhàng. Nữ ca sĩ kết hợp trang phục với kiểu tóc búi gọn, mái thưa cùng phụ kiện ánh vàng, tạo nên hình ảnh dịu dàng và chỉn chu. Nhan sắc tươi tắn, thần thái nhẹ nhàng của Hoàng Thuỳ Linh cũng nhận được nhiều lời khen.

Hai mỹ nhân đứng trong cùng một khung hình.

Tuy nhiên, khi hai mỹ nhân đứng cạnh nhau, Thuý Ngân vẫn có phần chiếm ưu thế về độ nổi bật. Sắc be ánh champagne bắt sáng nhẹ, phom váy bồng bềnh cùng mái tóc dài buông xõa tạo nên tổng thể có phần lộng lẫy và thu hút hơn. Đặc biệt, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin khiến nữ diễn viên gần như trở thành tâm điểm của khung hình. Đây cũng là lý do khiến nhiều người dành sự chú ý đặc biệt cho Thuý Ngân dù Hoàng Thuỳ Linh cũng sở hữu tạo hình đẹp mắt.

Thuý Ngân khiến dân tình xuýt xoa với visual ngày càng rạng rỡ.

Có thể nói, màn xuất hiện tại sự kiện Dior Beauty lần này là một điểm cộng về phong cách của Thuý Ngân. Nữ diễn viên không cần lựa chọn thiết kế quá phá cách vẫn đủ sức tạo dấu ấn nhờ bộ trang phục phù hợp với vóc dáng và nhan sắc. Hoàng Thuỳ Linh cũng không hề kém cạnh với vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của riêng mình, chỉ là trong khung hình lần này, Thuý Ngân thực sự quá nổi bật!

Ảnh: Facebook, TikTok.