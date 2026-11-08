Kim Yoo Jung tóc rối, phanh áo hững hờ là thần

Nhan sắc của Kim Yoo Jung ngày càng có sức hút.

Kim Yoo Jung đang trở thành tâm điểm chú ý với loạt tạo hình đẹp như bước ra từ những thước phim điện ảnh trong bộ phim 100 Days of Deception (100 Ngày Lừa Dối). Đặc biệt, hình ảnh nữ diễn viên khoác lên mình bộ kimono rực rỡ, kết hợp kiểu tóc búi cầu kỳ và đóa hoa đỏ nổi bật đã gây sốt khắp cõi mạng. Không chỉ gây ấn tượng bởi phục trang đẹp mắt, nhan sắc ngày càng mặn mà, sắc sảo của mỹ nhân sinh năm 1999 cũng khiến nhiều người bất ngờ. Từ cô bé từng được ưu ái gọi là "em gái quốc dân", Kim Yoo Jung giờ đây đã trưởng thành thành một mỹ nhân mang vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.

Hình ảnh mặc kimono gây sốt của Kim Yoo Jung trong 100 Days of Deception.

Kim Yoo Jung khiến người nhìn khó rời mắt khi diện bộ kimono mang gam hồng fuchsia làm chủ đạo, kết hợp những mảng họa tiết sóng nước, quạt giấy và hoa lá trên nền vải trắng hồng. Phần cổ áo trắng bản rộng được xếp chéo, tạo điểm nhấn tương phản với sắc hồng nổi bật của trang phục. Đặc biệt, chiếc obi (đai lưng truyền thống của kimono) được phối nhiều lớp với các dải màu vàng, cam và hồng, vừa giúp định hình phom dáng vừa khiến tổng thể thêm phần bắt mắt. Tay áo rộng, buông dài cùng những lớp vải có độ rủ mềm mại càng làm tăng vẻ thướt tha, nữ tính cho người mặc.

Điểm nhấn không thể bỏ qua chính là kiểu tóc búi cao được tạo hình cầu kỳ theo phong cách Nhật Bản, với phần tóc đen cuộn thành khối tròn phía sau và tô điểm bằng một đóa hoa đỏ rực, mai tóc buông lơi đầy tự nhiên. Cách làm tóc này giúp gương mặt Kim Yoo Jung trở nên thanh thoát, đồng thời tạo nên nét cổ điển rất riêng. Nữ diễn viên gần như không cần đến lớp trang điểm quá đậm, chỉ với đôi mắt được nhấn nhẹ, hàng chân mày thanh mảnh và sắc môi hồng đỏ đã đủ làm nổi bật những đường nét vốn có. Làn da trắng sáng, sống mũi cao cùng gương mặt nhỏ nhắn khiến cô mang vẻ đẹp vừa mong manh vừa đài các.

Ngũ quan không có điểm gì để chê của Kim Yoo Jung,

Không chỉ có tạo hình kimono gây chú ý, phong cách thời trang thập niên 1930 của Kim Yoo Jung trong 100 Days of Deception cũng là điểm cộng lớn về mặt thị giác. Lấy bối cảnh Gyeongseong những năm 1930, bộ phim đưa người xem trở về thời kỳ giao thoa giữa văn hóa truyền thống Hàn Quốc và những ảnh hưởng từ phương Tây, Nhật Bản. Trong vai Lee Ga Kyung, một nữ móc túi nổi tiếng tại Gyeongseong, sau đó tham gia nhiệm vụ bí mật và thâm nhập vào Phủ Tổng đốc Joseon, Kim Yoo Jung có cơ hội biến hóa qua nhiều thân phận và phong cách khác nhau.

Phong cách cổ điển, nữ tính và thanh lịch của Kim Yoo Jung trong phim.

Ở những tạo hình mang hơi hướng Dân quốc, nữ diễn viên gây ấn tượng với mái tóc uốn sóng Marcel đặc trưng, ôm sát gương mặt, kết hợp cùng những bộ trang phục cổ điển có phom dáng thanh lịch. Đặc biệt, cách trang điểm với làn da trắng sứ, hàng chân mày mảnh và đôi môi đỏ nhung hoặc đỏ đất giúp diện mạo của cô thêm phần đài các. Khác với vẻ đáng yêu, có phần tinh nghịch trong những bộ trang phục đời thường của nhân vật, khi khoác lên mình những thiết kế mang tinh thần thập niên 1930, Kim Yoo Jung lập tức toát lên khí chất của một quý cô thành thị. Sự biến hóa này cũng cho thấy phục trang đóng vai trò quan trọng trong việc khắc họa hành trình thay đổi thân phận của Lee Ga Kyung.

Mái tóc ngắn tôn lên đường nét ngọt ngào, thanh tú của nữ diễn viên.

Điều khiến loạt hình ảnh lần này được chú ý hơn cả có lẽ nằm ở sự thăng hạng rõ rệt trong nhan sắc của Kim Yoo Jung. Từng là một trong những sao nhí nổi tiếng nhất màn ảnh Hàn, nữ diễn viên gắn liền với danh xưng "em gái quốc dân" nhờ gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo. Qua nhiều năm, những đường nét trên gương mặt cô ngày càng hoàn thiện, mang đến diện mạo trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được nét hài hòa vốn có.

Nhan sắc Kim Yoo Jung ngày càng nét và khí chất.

Nếu trước đây, Kim Yoo Jung thường được nhớ đến với hình ảnh cô gái đáng yêu, dịu dàng thì hiện tại, nữ diễn viên đã có thêm nhiều nét sắc sảo và quyến rũ. Gương mặt nhỏ với đường nét thanh tú, đôi mắt sâu, sống mũi cao cùng bờ môi đầy giúp cô dễ dàng cân những kiểu tạo hình có phần sắc lạnh, trưởng thành. Đặc biệt, khi không cười và nhìn thẳng vào ống kính, Kim Yoo Jung mang đến thần thái khá kiêu kỳ, thậm chí có phần lạnh lùng. Tuy nhiên, chỉ cần nở nụ cười, vẻ ngọt ngào quen thuộc của "em gái quốc dân" lại lập tức trở về. Sự đan xen giữa hai sắc thái đối lập này chính là điểm khiến nhan sắc của cô ngày càng có sức hút.

Ở tuổi 27, Kim Yoo Jung cũng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong phong cách cá nhân. Không còn bó hẹp trong những hình ảnh nữ tính, đáng yêu, cô có thể biến hóa linh hoạt từ vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch đến quyến rũ, sắc sảo. Những lần xuất hiện tại sự kiện thời trang quốc tế gần đây cũng cho thấy nữ diễn viên ngày càng tự tin với hình ảnh một mỹ nhân trưởng thành, sở hữu khí chất riêng thay vì chỉ được nhắc đến như sao nhí năm nào.

Kim Yoo Jung là một trong những diễn viên trẻ được đánh giá có khí chất minh tinh của showbiz Hàn.

Ảnh: Instagram.