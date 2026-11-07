Không phải blazer, đây là những dáng áo khoác mỏng "hack" chiều cao cực khéo mà chị em nên diện ngay khi gió mùa về

Gió mùa về cũng là lúc chị em làm mới phong cách với những kiểu áo khoác mỏng vừa sành điệu, dễ phối đồ, vừa khéo léo tôn dáng, giúp vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn.

Khi những cơn gió mùa về, áo khoác lại trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các chị em. Tuy nhiên, bên cạnh khả năng giữ ấm, việc lựa chọn một chiếc áo khoác vừa thời thượng, vừa giúp vóc dáng trông cao ráo, thanh thoát hơn cũng là điều được nhiều người quan tâm.

Không nhất thiết phải gắn bó với những chiếc blazer quen thuộc, chị em vẫn có vô vàn lựa chọn trẻ trung, sành điệu và đặc biệt là có khả năng "hack" chiều cao cực khéo. Dưới đây là những kiểu áo khoác đáng sắm khi gió mùa về, giúp nàng vừa giữ ấm hiệu quả, vừa ghi điểm phong cách trong mọi hoàn cảnh.

Áo khoác da dáng lửng mix cùng quần jeans là công thức phối đồ vừa cá tính, vừa giúp tôn dáng hiệu quả. Chỉ cần thêm một đôi sneaker năng động là chị em đã có ngay set đồ trẻ trung, sành điệu, lại khéo léo tạo hiệu ứng đôi chân dài miên man, cực hợp để xuống phố những ngày gió mùa về.

Vẫn là thiết kế dáng lửng giúp "hack" chiều cao hiệu quả, nhưng nếu áo khoác da ghi điểm bởi vẻ thời thượng, sành điệu thì áo khoác jeans lại mang đến nét bụi bặm, cá tính và đầy phóng khoáng. Kiểu áo này không chỉ giúp chị em trông trẻ trung hơn mà còn dễ dàng kết hợp với nhiều món đồ quen thuộc như quần jeans, quần ống rộng hay chân váy.

Áo khoác bomber bo gấu với những gam màu trầm như đen, nâu, xám hay xanh navy cũng là lựa chọn lý tưởng dành cho các nàng công sở khi gió mùa về. Thiết kế bo gấu gọn gàng không chỉ tạo cảm giác trẻ trung, năng động mà còn giúp định hình vóc dáng, tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn.

Không thể thiếu trong danh sách áo khoác đáng sắm khi gió mùa về chính là những chiếc cardigan dáng lửng với gam màu nổi bật như đỏ, hồng, xanh hay vàng. Không chỉ mang đến vẻ ngoài ngọt ngào, trẻ trung, kiểu áo này còn giúp chị em khéo léo "hack" chiều cao nhờ thiết kế lửng ngang hông, cùng phom dáng gọn gàng.

Cứ mỗi khi mùa lạnh bắt đầu, tông màu nâu lại lên ngôi nhờ vẻ đẹp ấm áp, thanh lịch và không bao giờ lỗi mốt. Một set đồ với áo khoác lửng kết hợp cùng chân váy dài mang sắc nâu chủ đạo chính là công thức lý tưởng dành cho những cô nàng yêu thích phong cách nữ tính, tinh tế.

Nếu muốn có vẻ ngoài chỉn chu và sang chảnh hơn, các chị em có thể tham khảo công thức kết hợp áo khoác đứng dáng cùng chân váy suông màu đen tối giản. Sự đối lập giữa nét bụi bặm, cá tính của chất liệu denim và vẻ thanh lịch, nữ tính của chân váy tạo nên tổng thể hài hòa, thời thượng mà không hề cứng nhắc.

Thiết kế áo khoác ngắn ngang eo kết hợp cùng chân váy trên gối giúp tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn, vóc dáng cũng trở nên thanh thoát, cân đối. Chị em có thể hoàn thiện set đồ bằng một đôi boots cao cổ hoặc giày loafer để tăng thêm vẻ sành điệu, thời thượng.

Nếu muốn làm mới phong cách với chút cá tính, tinh nghịch mà vẫn giữ được nét dịu dàng, nữ tính, chị em có thể thử ngay công thức kết hợp áo khoác da dáng lửng cùng những chiếc váy điệu đà. Sự đối lập giữa vẻ bụi bặm, thời thượng của áo khoác da và nét mềm mại, bay bổng của váy tạo nên tổng thể vừa hài hòa, vừa cuốn hút.

Áo khoác da lộn với phom dáng cơ bản cũng là một trong những món đồ đáng đầu tư khi mùa lạnh về. Không cần thiết kế quá cầu kỳ, kiểu áo này vẫn ghi điểm nhờ vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch pha chút phóng khoáng, thời thượng.

Những chiếc váy hoa mềm mại, bay bổng khi đi cùng áo khoác dáng ngắn sẽ tạo nên tổng thể hài hòa, vừa ngọt ngào vừa trẻ trung, cuốn hút. Đặc biệt, thiết kế áo khoác lửng còn giúp tôn vòng eo, tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn, để chị em tự tin khoe dáng mà không lo bị "nuốt" chiều cao.