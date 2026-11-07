Ông chú cao 1m93 nửa đời làm trai bụng mỡ, 53 tuổi thành người mẫu khiến internet đứng hình

Khép lại chuỗi ngày u ám bởi bệnh ung thư, sinh ly tử biệt và ly hôn, thủ lĩnh ban nhạc rock Queens of the Stone Age - Josh Homme vừa có màn "tái sinh" chấn động tại Paris Fashion Week. Giao diện "ông chú phong trần" tuổi 53 oanh tạc sàn runway nhanh chóng khiến hội chị em cõi mạng điên đảo.

Vào tháng 10/2026, tại khuôn khổ Paris Fashion Week Xuân/Hè 2027, làng thời trang chứng kiến một "tân binh" đặc biệt bước lên sàn runway khi đã ngoài 50. Sải bước trong show diễn Lonesome Heaven. Đó không ai khác chính là Josh Homme - huyền thoại nhạc rock từng đoạt giải Grammy.

Màn debut của Josh Homme trên sàn diễn của Lonesome Heaven PFW SS27.

Sở hữu chiều cao khủng 1m93 cùng khí chất phong trần bùng nổ, rocker 53 tuổi lập tức chiếm trọn spotlight. Anh diện một bộ suit kẻ sọc hai hàng khuy lịch lãm, sơ mi xanh nhạt hờ hững mix cùng khăn lụa chấm bi quấn cổ. Dưới chân của ông chú diện suit chỉnh tề là một đôi dép tông vô cùng phóng khoáng.

Sự đối lập hoàn hảo giữa vẻ u tối, lãng mạn của bộ sưu tập với nét bất cần đậm chất Mỹ của Homme đã tạo nên một cơn địa chấn. Dưới các bài đăng, netizen thi nhau "đổ gục":

"Gừng càng già càng cay", "Hào quang của người đàn ông này tỏa ra vô cực", "Ổng biết tỏng ổng đang sát thương chúng ta thế nào mà", "Trời ơi cái chiều cao đó sinh ra là để càn quét runway"...

Cú lột xác của gã trai hư: Đi tập gym vì sức khỏe, nhưng cũng vì "phù phiếm nhan sắc"

Là thủ lĩnh khét tiếng của ban nhạc rock Queens of the Stone Age - Josh Homme (sinh năm 1973) từng có một thanh xuân với nhan sắc tầm trung, nếu không muốn nói là mờ nhạt với một rocker. Nhưng mọi thứ dần thay đổi khi anh trải qua chuỗi ngày tăm tối ở tuổi trung niên.

Anh liên tiếp hứng chịu mất mát khi 3 người bạn thân lần lượt qua đời. Nỗi đau tinh thần chưa dứt, năm 2022, Josh nhận giấy báo tử thần với căn bệnh ung thư. Đến năm 2024, tình trạng sức khỏe tiếp tục lao dốc khiến anh phải hủy tour, trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp tại Paris và nằm liệt giường suốt 7 tháng trời.

Đời tư của nam rocker cũng là một mớ bòng bong khi cuộc hôn nhân 14 năm đổ vỡ vào năm 2019. Cả hai lao vào cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi 3 người con căng thẳng tới mức có những cáo buộc bạo lực. Mãi đến tháng 10/2023, tòa án mới chính thức trao quyền nuôi con duy nhất cho Josh.

Đi qua sinh ly tử biệt và bạo bệnh, gã rocker từng sống buông thả, nghiện ngập với cơ thể phù nề ngày nào quyết định lột xác. Anh cắt giảm triệt để cần sa, Valium, rượu và bắt đầu lao vào tập thể dục. Khi được Los Angeles Times hỏi động lực tập luyện là vì sức khỏe hay vì ngoại hình, ông chú 53 tuổi đáp lại một câu thẳng thắn đến buồn cười: "I’m a shallow bitch" (Tạm dịch: Tôi cũng là một kẻ khá phù phiếm). Anh không ngại thừa nhận bản thân tập tành rèn luyện vừa để khỏe, vừa để muốn mình trông đẹp trai và ưa nhìn hơn.

"Cáo bạc" không chạy theo xu hướng, chuẩn bị ra mắt thương hiệu thời trang riêng

Vóc dáng phong độ, bộ râu tỉa tót gọn gàng cùng mái tóc hoa râm nổi bật đã giúp Josh Homme chết danh "silver fox" (cáo bạc/ông chú quyến rũ) trên mạng xã hội. Khi GQ hỏi về biệt danh này, anh chỉ cười xòa đáp gọn lỏn: "Thế vẫn còn hơn là một con cáo ngốc nghếch". Josh chẳng hề cố gồng mình để trở thành biểu tượng quyến rũ mới, anh chỉ đơn giản là đang sống thoải mái nhất với giao diện hiện tại.

Nhiều người lầm tưởng màn catwalk cho Ann Demeulemeester (hay trước đó là chiến dịch quảng cáo cho Saint Laurent năm 2015) là cuộc dạo chơi nông nổi của tuổi xế chiều. Nhưng thực ra, dòng máu thời trang đã chảy trong nam rocker từ nhỏ. Chịu ảnh hưởng từ ông bà nội - những người chuyên tự tay may đo và chỉnh sửa quần áo thời Hậu chiến, Josh sớm hiểu được giá trị của tính cá nhân hóa trong trang phục. Năm 13 tuổi, anh thậm chí còn đăng ký học môn kinh tế gia đình chỉ để biết may vá.

Định hình phong cách cá nhân là "Southwestern Greaser" (Gã trai bụi bặm miền Tây Nam nước Mỹ), Josh có riêng một thợ may ruột để tinh chỉnh mọi thứ theo ý mình thay vì chạy theo mốt. Không dừng lại ở việc làm mẫu, nam rocker đang rục rịch ra mắt thương hiệu thời trang riêng mang tên Homme Construction vào cuối 2026 - đầu 2027. Sẽ không có những bộ sưu tập sản xuất công nghiệp đại trà, thương hiệu của anh tập trung vào các những món đồ custome made.

Tuổi 53, đi qua những năm tháng sống như thể ngày mai là tận thế, Josh Homme không cố chứng minh mình vẫn là một rock star bất cần đời. Anh chọn tập luyện, mặc đẹp, sải bước trên runway, làm quần áo và tận hưởng âm nhạc. Chẳng phải để níu kéo tuổi thanh xuân, mà chỉ để chứng minh rằng: Sống sót trở về từ "địa ngục", mỗi ngày trôi qua giờ đây đều là một ngày đáng để chải chuốt và tỏa sáng.

Ảnh: Internet