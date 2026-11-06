Vì sao Tỉnh Bách Nhiên mặc sơ mi cực nuột? Đàn ông công sở U40 nên biết

Khám phá bí quyết giúp Tỉnh Bách Nhiên giữ phong độ mặc áo thì thư sinh, cởi trần thì cơ bắp.

Sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng lên sóng và gây sốt diện rộng, nhân vật Loan Niệm do Tỉnh Bách Nhiên thủ vai ngay lập tức đốn gục khán giả bởi những tạo hình suit nam tính, lịch lãm. Vóc dáng "nhìn ngoài mỏng manh, bên trong vạm vỡ" của nam diễn viên 37 tuổi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận rôm rả trên các diễn đàn.

Thực tế, để sở hữu tỷ lệ hình thể hoàn hảo trên màn ảnh, Tỉnh Bách Nhiên đã áp dụng chế độ ăn uống và tập luyện vô cùng nghiêm ngặt, thành công giảm được 5kg. Đáng chú ý nhất, anh chàng còn tự sáng tạo ra một "túi giảm cân" nhồi nhét đủ loại rau củ, thịt bò, trứng... để ăn kiêng ngay trên phim trường, tạo thành một trào lưu ăn uống cực kỳ lý tưởng cho dân văn phòng bận rộn.

Ăn nhạt, cắt giảm tinh bột và nguyên tắc "no 7 phần"

Chia sẻ về nguyên tắc ăn uống của mình, Tỉnh Bách Nhiên cho biết vào ban ngày, anh sẽ cố gắng tiêu thụ những món ăn ít dầu mỡ, ít muối và hạn chế tối đa lượng tinh bột nạp vào cơ thể. Nam diễn viên không theo đuổi việc "nhịn ăn tiêu cực" mà chọn cách nhai chậm, ăn kỹ và kiểm soát khẩu phần ăn sao cho dạ dày chỉ no khoảng 5 đến 7 phần.

Đối với hội chị em đang ăn kiêng, thử thách khó nhất không phải là ăn sạch trong một bữa, mà là làm sao để duy trì thói quen đó lâu dài. Tỉnh Bách Nhiên luôn tâm niệm rằng khi đã đến một độ tuổi nhất định, sự tự kỷ luật là điều vô cùng cần thiết. Chính nhờ khả năng quản lý ăn uống ổn định này, anh mới có thể duy trì được phong độ sắc vóc đỉnh cao bất chấp tuổi tác.

"Túi giảm cân" tự chế: Tuyệt chiêu nói không với cơm hộp phim trường

Độc chiêu ấn tượng nhất của nam diễn viên chắc chắn phải kể đến "túi giảm cân" do chính tay anh chuẩn bị. Tỉnh Bách Nhiên thường chuẩn bị các nguyên liệu như ớt chuông, dưa chuột, rau cải chíp, ngô, thịt bò, trứng luộc, khoai lang và khoai tây, sau đó nêm nếm cùng một chút giấm yuzu (giấm bưởi) và sốt trộn thanh đạm. Tất cả được cho gọn vào một chiếc túi zip để tiện mang theo khi đi quay phim.

Trọng tâm của phương pháp này không nằm ở chiếc túi, mà ở sự thông minh khi biết cách chuẩn bị sẵn một khẩu phần ăn cân bằng giữa protein, chất xơ và một lượng tinh bột tốt. Việc này giúp anh dễ dàng từ chối những cám dỗ từ các suất cơm hộp đầy dầu mỡ và gia vị đậm đà của đoàn phim. Đây quả thực là một mẹo cực kỳ thực tế mà dân công sở có thể copy ngay để chuẩn bị bữa trưa mang đi làm.

Hạn chế chế phẩm từ sữa, trung thành với Americano

Bên cạnh việc kiểm soát các bữa ăn chính, Tỉnh Bách Nhiên từng tiết lộ anh rất hiếm khi sử dụng các chế phẩm từ sữa và luôn ưu tiên cà phê Americano trong thực đơn thức uống hàng ngày. Nhiều bài phỏng vấn hậu trường cũng hé lộ thói quen uống cà phê đá ngay sau khi thức dậy mỗi buổi sáng của anh. Dù vậy, bản thân cà phê không phải là "thần dược giảm cân".

Yếu tố thực sự quyết định việc lên xuống của cân nặng vẫn nằm ở tổng lượng calo nạp vào, cấu trúc dinh dưỡng và mức độ vận động của cơ thể. Nếu bạn có thói quen uống latte hay cà phê thêm kem sữa béo ngậy, lượng đường và calo ẩn giấu sẽ khiến công sức ăn kiêng đổ sông đổ bể. Đừng lầm tưởng rằng cứ đổi sang uống cà phê là sẽ gầy đi một cách vô cớ.

"Độ" ngực và lưng: Chìa khóa để mặc đồ thon gọn, cởi đồ săn chắc

Chỉ dựa vào việc ăn kiêng kham khổ sẽ rất khó để nặn ra được một hình thể chuẩn tỷ lệ vàng như Tỉnh Bách Nhiên. Nam diễn viên luôn duy trì thói quen tập gym đều đặn và đặc biệt đam mê các bài tập cô lập cho vùng ngực và lưng. Để giữ được trạng thái hình thể tốt nhất xuyên suốt quá trình ghi hình Đầu Xuân Tươi Sáng, anh thường tận dụng những khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi trên set quay để hít đất, kết hợp nhuần nhuyễn giữa tập tạ nặng và cardio cường độ cao.

Thay vì mù quáng theo đuổi những con số trên bàn cân, việc tập trung tăng cường khối lượng cơ bắp và giảm tỷ lệ mỡ thừa mới là chiếc chìa khóa định hình form dáng, giúp anh luôn săn chắc, sắc nét và diện vest cực kỳ bảnh bao.

Theo TVBS