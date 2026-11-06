Những chiếc Hermès Birkin có chữ ký ngôi sao: Nước đi độc bản, hay dấu hiệu biểu tượng "quý tộc" đang thành món hàng tiêu dùng thông thường?

Trong hơn 10 năm, Birkin của Hermès được xem như một dạng tiền tệ của giới thượng lưu: mua xong là có lãi, cần là bán được ngay. Nhưng mùa thu 2026, từ Thượng Hải tới London, giá bán lại co hẹp đang đặt ra câu hỏi cho cả ngành xa xỉ: đồ hiệu còn là tài sản, hay chỉ là món đồ đắt tiền?

Tối 28/9, tại sự kiện xem trước cửa hàng NikeSKIMS ở trung tâm thương mại HKRI Taikoo Hui (Thượng Hải), cửa hàng vật lý đầu tiên của thương hiệu tại Trung Quốc, Kim Kardashian được một người hâm mộ chìa ra chiếc Hermès Birkin 35 da cá sấu màu đỏ, khóa vàng, kèm cây bút kim loại màu vàng và lời nhờ ký thẳng lên mặt túi. Theo IBTimes UK, Kim chần chừ một lúc rồi nói: "Cảm giác như việc này là phạm luật vậy". Lúc cầm bút, cô thêm: "Ôi Chúa ơi. Cảm giác như đang làm một điều báng bổ vậy".

Kim Kardashian cầm bút ký lên chiếc Birkin da cá sấu đỏ của một người hâm mộ tại Thượng Hải, tối 28/9. Ảnh: IBTimes UK

Clip lan nhanh sau khi được WWD đăng lên Instagram. Theo udnSTYLE (Đài Loan), cư dân mạng tranh cãi giá chiếc túi từ khoảng 80.000 USD tới mức cao hơn nếu tính cả tiền "phối hàng", khoản người mua phải chi cho các món khác của Hermès để được bán Birkin. Một chiếc túi gần giống hệt đang được nhà bán lại Madison Avenue Couture rao khoảng 44.500 USD. Phần bình luận chia làm hai phe: một bên cho rằng chữ ký biến chiếc túi thành "độc nhất thế giới", bên còn lại thấy tiếc vì một tài sản nguyên trạng vừa bị vẽ lên.

Kim Kardashian dùng bút kim loại màu vàng ký lên mặt chiếc Birkin da cá sấu đỏ của người hâm mộ. Ảnh: Weibo

Chữ "báng bổ" của Kim nói lên đúng vị thế mà Birkin đã giữ suốt nhiều năm: một món đồ thiêng, chạm vào cũng phải đắn đo. Điều trớ trêu là đúng thời điểm này, chính thị trường đồ cũ, nơi tạo nên huyền thoại "mua Birkin là có lãi", lại đang khiến sự thiêng liêng ấy mờ dần.

Kim Kardashian chụp ảnh cùng chủ nhân chiếc túi sau khi ký. Ảnh: Weibo

Mức "lãi" khi bán lại co hẹp

Ngày 21/10, Reuters phỏng vấn 9 nhà bán lại Birkin ở Mỹ, châu Âu và châu Á. 6 người nói giá bán lại đã giảm trong năm qua, 5 người cho biết nhu cầu yếu đi. Theo số liệu của Bernstein mà Reuters dẫn, giá bán lại trung bình của Birkin 25 trong quý 3/2026 vào khoảng 1,7 lần giá niêm yết, giảm từ mức khoảng 2,6 lần lúc đỉnh năm 2022.

Ở London, bà Antoinette Hunter, nhà sáng lập Lilac Blue, cho biết một chiếc Birkin 25 màu đen hiện bán lại khoảng 24.000 bảng, mất chừng 4.000 bảng so với năm 2022, trong khi giá ở cửa hàng Hermès tại Anh khoảng 9.390 bảng. "Nếu Hermès tiếp tục tăng giá mà giá trên thị trường bán lại tiếp tục giảm, biên lợi nhuận đó sẽ bị bóp lại", bà nói với Reuters. Một người bán khác ở London cho biết anh đang rao chiếc túi tương tự chỉ khoảng 20.000 bảng.

Đầu tháng 10, UBS hạ khuyến nghị cổ phiếu Hermès xuống "bán", với nhận định: "Chúng tôi tin rằng bản chất của mảng kinh doanh này đang thay đổi". Theo Reuters, ngân hàng này ước tính số Birkin và Kelly đang được rao bán trên toàn cầu hiện gấp 6 đến 7 lần trước đại dịch. Sàn Fashionphile cho biết số Birkin họ niêm yết đã tăng gấp 32 lần trong 15 năm.

Trung Quốc: giá ở cửa hàng tăng, giá ở chợ đồ cũ giảm

Thị trường Trung Quốc cho thấy nghịch lý này rõ hơn cả. Theo Jing Daily (bài của Sadie Bargeron, 29/10), giá niêm yết một chiếc Birkin 25 ở cửa hàng Hermès tại Trung Quốc đã tăng 22% kể từ năm 2024, lên khoảng 17.100 USD. Nhưng trên Dewu (Đắc Vật), một trong những nền tảng mua bán đồ hiệu lớn nhất nước này, mức chênh khi bán lại đã giảm từ 1,7 lần giá niêm yết xuống còn khoảng 1,5 lần. Người mua vẫn chấp nhận trả cao hơn giá gốc, nhưng ngày càng kén chọn với mức chênh đó.

"Người mua ở Trung Quốc đã trở nên kỷ luật hơn về giá", ông Max Peiro, CEO công ty Re-Hub, nói với Jing Daily. Trên Xiaohongshu, theo tờ này, một bộ phận người tiêu dùng bắt đầu đặt câu hỏi liệu Birkin còn mang lại đủ sự độc quyền và giá trị cảm xúc để xứng với giá tiền hay không.

Kết quả kinh doanh của Hermès cũng phản ánh điều đó. Theo báo cáo quý 3 công bố ngày 22/10, doanh thu khu vực châu Á (không tính Nhật Bản) đi ngang trong quý theo tỷ giá cố định, và Hermès chỉ viết rằng thị trường Trung Quốc lớn "ổn định trong bối cảnh khó khăn hơn". Giám đốc tài chính Eric du Halgouët gọi thẳng thị trường Trung Quốc là "rất khó khăn", theo Retail Gazette. Tổng doanh thu quý 3 đạt 4,1 tỷ euro, tăng 4,3% theo tỷ giá cố định, thấp hơn mức 5,2% mà giới phân tích kỳ vọng và là quý tăng trưởng chậm nhất kể từ đầu năm 2020.

Nghịch lý của một thương hiệu bán hết mọi thứ mình làm ra

Điều đáng chú ý là mảng đồ da của Hermès, nơi có Birkin và Kelly, vẫn tăng 10,8% trong quý 3, lên khoảng 1,91 tỷ euro. Theo The Silent Luxury, hãng cho biết họ bán hết mọi chiếc túi da sản xuất ra và vẫn tăng công suất khoảng 6% mỗi năm. Ba xưởng mới đang được xây, dự kiến hoạt động lần lượt vào các năm 2027, 2028 và 2030.

Vấn đề nằm ở đây. Sự khan hiếm của Birkin không chỉ đến từ việc Hermès làm ít, mà còn từ việc người mua giữ túi lâu. Khi sản lượng tăng đều mà một phần ngày càng lớn số túi chảy ngược ra thị trường đồ cũ, cảm giác "phải đợi mới có" bắt đầu nhạt đi. Theo Reuters, khách hàng thường phải chi từ 10.000 đến 20.000 USD cho các sản phẩm khác trước khi được mời mua Birkin hay Kelly. Khi chiếc túi ấy mua được dễ dàng trên các sàn bán lại với mức chênh ngày càng mỏng, động lực để đi con đường "phối hàng" cũng giảm theo.

Hermès hiểu rõ rủi ro này. Năm 2025, khi công bố kết quả quý 2, ông Axel Dumas, Chủ tịch điều hành Hermès, từng nói hãng có những "khách hàng giả" mua túi chỉ để bán lại, khiến hãng không phục vụ được "khách hàng thật", và ông "không hề vui" khi thấy túi mới xuất hiện trên chợ đồ cũ, theo The Fashion Law.

Theo UBS, số Birkin và Kelly đang được rao bán trên toàn cầu hiện gấp 6 đến 7 lần trước đại dịch. Ảnh: Theorb / Wikimedia Commons (phạm vi công cộng)

Khi giá trị nằm ở câu chuyện, không còn ở món đồ

Nếu chiếc Birkin phổ thông đang dần bớt giống một món tài sản sinh lời, thì phân khúc trên cùng lại đi theo một logic khác: giá trị nằm ở câu chuyện gắn với chiếc túi.

Ngày 10/7/2025, chiếc Birkin nguyên bản làm riêng cho Jane Birkin được Sotheby's Paris bán với giá 8,6 triệu euro, tương đương khoảng 10,1 triệu USD, kỷ lục thế giới cho một chiếc túi xách. Theo NSS Magazine, chiếc túi đầy vết xước, vết ố, khắc chữ "J.B." trên nắp và còn treo chiếc bấm móng tay của chủ cũ. Người mua là Valuence Japan, công ty đứng sau chuỗi thu mua đồ hiệu Allu và Nanboya. Tháng 4/2026, Heritage Auctions (Dallas) tiếp tục đưa lên sàn một chiếc Birkin năm 1997 có hai chữ ký tay của Jane Birkin gửi người bạn thân Midori Senga, với mức ước tính được Euronews đưa lên tới 275.000 euro.

Chiếc Birkin 35 sản xuất năm 1997, có hai chữ ký tay của Jane Birkin ở mặt trong gửi người bạn Midori Senga, được Heritage Auctions đưa lên sàn tháng 4/2026. Ảnh: Heritage Auctions

Những dấu vết làm một chiếc Birkin bình thường mất giá lại trở thành bằng chứng xuất xứ không thể sao chép ở những chiếc túi này. Ngược lại, với hàng phổ thông, theo hướng dẫn của Rome Station, một đơn vị thu mua đồ Hermès cũ ở Canada, những vết xước sâu có thể làm Birkin mất 20 đến 40% giá trị, còn chữ khắc hay dập tên cá nhân sẽ "thu hẹp tệp người mua".

Chữ ký của Kim nằm đúng ở ranh giới đó. Nó có thể biến chiếc túi thành kỷ vật cho đúng một người hâm mộ đủ giàu, nhưng cũng có thể khiến nó khó bán hơn trong mắt những người mua Birkin để giữ giá trị. Theo IBTimes UK, đến nay chưa có giao dịch hay đơn vị thẩm định độc lập nào xác nhận chữ ký làm chiếc túi đắt lên.

Chữ ký mực vàng của Kim Kardashian nằm ngay giữa mặt trước chiếc Birkin. Ảnh: Weibo

Bong bóng xì hơi hay chỉ là hạ nhiệt?

Không phải ai cũng bi quan. Trong báo cáo tháng 9, nhà phân tích James Grzinic của Jefferies cho rằng giá đấu giá và mức chênh của Birkin đã "phục hồi mạnh từ cuối năm 2025", còn thị trường túi phối hàng ở Trung Quốc "dường như đã ổn định", theo The Silent Luxury. Bà Sarah Davis, nhà sáng lập Fashionphile, nói với Reuters rằng giá trên sàn của bà vẫn vững, thậm chí nhích nhẹ trong năm nay.

Ở góc nhìn dài hơn, câu chuyện có lẽ không phải là Birkin mất giá, mà là Birkin đang mất dần tính "tiền mặt". Năm 2017, một nhà sưu tầm nói với Jiemian (Trung Quốc) rằng "Birkin giống như tiền tệ, có thể đổi ra tiền bất cứ lúc nào". Chín năm sau, với mức chênh thu hẹp ở cả London lẫn Thượng Hải, chiếc túi vẫn đắt, vẫn được săn đón, nhưng người mua đã bắt đầu tính toán như khi mua một món đồ, thay vì như khi gom một loại tài sản.