Nghề mới của Nhã Phương đã bị nhìn ra

Giữa lúc sóng gió bủa vây tên tuổi của Trường Giang, công chúng đổ dồn sự chú ý vào màn "lột xác" ngoạn mục của Nhã Phương. Không còn hình ảnh bà mẹ bỉm sữa an toàn, nữ diễn viên đang cho thấy những tín hiệu rõ ràng của việc chuyển hướng sang một vai trò hoàn toàn mới.

Thời gian gần đây, khi những ồn ào xoay quanh Trường Giang trở thành tâm điểm săm soi của dư luận, mọi động thái của Nhã Phương đều được đặt dưới "kính lúp". Giữa thời điểm nhạy cảm, người ta nhận ra nữ diễn viên đang chủ động thay đổi mạnh mẽ về định hướng hình ảnh cá nhân. Không còn quẩn quanh với những bài đăng về gia đình, con cái, trang cá nhân của cô giờ đây ngập tràn các bộ ảnh thời trang, khoảnh khắc dạo phố, làm đẹp và tận hưởng cuộc sống.

Mới đây, một bài đăng trên nền tảng Threads đã nhanh chóng viral khi tổng hợp lại loạt động thái của Nhã Phương và chỉ ra rằng: Có vẻ như nữ diễn viên đang dần chuyển hướng thành một KOL mảng thời trang, làm đẹp và lifestyle, đặc biệt là trong bối cảnh các hoạt động phim ảnh hay gameshow đang chững lại.

Quan sát kỹ, dễ dàng nhận thấy cách hoạt động mạng xã hội của Nhã Phương đang được tổ chức bài bản hệt như một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Cô lên đồ thực hiện các video fit check, gắn thẻ thương hiệu và cẩn thận ghi nguồn ê-kíp từ chuyên gia trang điểm, làm tóc đến stylist. Những dòng trạng thái cũng đậm chất lifestyle, tạo tương tác gần gũi. Nữ diễn viên thậm chí còn đi học trang điểm 1:1 với Sĩ Thanh để hoàn thiện giao diện mới.

Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng kéo theo không ít rắc rối. Việc Nhã Phương bất ngờ đổi sang kiểu tóc mái ngang, nhuộm tông nâu sáng và diện các trang phục màu sáng khiến cộng đồng mạng lập tức đặt lên bàn cân so sánh với ca sĩ LyLy. Phép so sánh này trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết khi cả Nhã Phương và LyLy đều là những cái tên bị réo gọi vào những cuộc bàn luận xoay quanh lùm xùm của Trường Giang vừa qua. Sự tương đồng vô tình này khiến phong cách mới của nữ diễn viên càng phải nhận về nhiều ánh nhìn khắt khe.

Đứng trước nỗ lực lấn sân của Nhã Phương, cộng đồng mạng chia làm nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực, cho rằng dư luận đang quá khắt khe:

"Sao phải dí cả Nhã Phương vậy, kể cả Nhã Phương muốn quay lại làm việc thì có gì sai", "Sao chị ấy không quay lại đóng phim nhỉ, chị ấy diễn rất đỉnh mà".

Nhiều người đồng cảm rằng trong lúc gia đình vướng ồn ào, việc cô chủ động tìm kiếm ngã rẽ mới để tự chủ tài chính là điều hoàn toàn hợp lý.

Thế nhưng, dưới góc độ của thời trang và lifestyle, bước đi này dường như chưa thực sự thuyết phục. Dù chăm chỉ diện đồ cá tính, táo bạo hơn, Nhã Phương vẫn nhận về nhiều bình luận nhận xét cô thiếu đi tư duy phối đồ và DNA thời trang cốt lõi, tự làm khó mình khi khoác lên những bộ cánh không phù hợp với khí chất.

Netizen thẳng thắn đánh giá: "Thật sự là thấy phối đồ không đẹp, vẫn chưa ra cá tính riêng", "Bạn này nhìn bị gồng, thấy tội nghiệp kiểu nét của bạn không được thời trang hiện đại lắm".

Chưa dừng lại ở đó, gương mặt trong các khung hình lăng xê tạo hình mới của nữ diễn viên cũng bị nhận xét là thiếu đi nét tự nhiên, trong trẻo quen thuộc, thay vào đó là cảm giác "sửa quá hơi hư nét".

Giữa những tranh cãi xoay quanh mảng thời trang, một bình luận từ netizen đã gợi mở ra một hướng đi được cho là sáng suốt nhất với Nhã Phương lúc này chính là KOL thể thao.

Thực tế, nhận định này hoàn toàn có cơ sở. Nếu như mảng thời trang mang lại cảm giác khiên cưỡng, thì Thể thao và Chăm sóc sức khỏe lại là "vùng đất" mà Nhã Phương đã âm thầm chứng minh được năng lực từ lâu. Khán giả vẫn luôn ấn tượng với một Nhã Phương có kỷ luật thép, giữ gìn vóc dáng thon gọn nuột nà dù đã trải qua ba lần sinh nở.

Gần đây, việc cô quay trở lại với bộ môn chạy bộ sau 2 năm gián đoạn càng củng cố thêm hình ảnh một người phụ nữ năng động, yêu bản thân và truyền năng lượng tích cực.

Thay vì cố gắng "gồng" mình trong những bộ ảnh mang mác KOL thời trang hay vướng vào những ồn ào sao chép phong cách, việc trở thành một influencer chia sẻ về hành trình rèn luyện thể chất, duy trì lối sống lành mạnh có lẽ sẽ là bước đi khôn ngoan, chân thực và dễ dàng giúp cô lấy lại được thiện cảm bền vững từ công chúng.

Ảnh: Chụp màn hình, FBNV