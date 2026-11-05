Shin Min Ah 42 tuổi vẫn mơn mởn trong phim mới nhờ một bát canh "thần kỳ"

Đóng "Hoàng Hậu Tái Hôn" ở tuổi 42, Shin Min Ah khiến netizen ngỡ ngàng với sắc vóc mơn mởn không tuổi.

Siêu phẩm chuyển thể được giới mộ điệu mong chờ nhất - "Hoàng Hậu Tái Hôn" (The Remarried Empress) đã chính thức đổ bộ nền tảng Disney+ vào ngày 3/11 vừa qua. Được chuyển thể từ bộ webtoon và tiểu thuyết đình đám với hơn 2,9 tỷ lượt xem toàn cầu, bộ phim quy tụ dàn sao hạng A gồm Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young, vẽ nên một bức tranh cung đấu đầy kịch tính xen lẫn yếu tố lãng mạn. Từ lúc công bố dàn cast cho đến khi chính thức lên sóng, tác phẩm liên tục gây bão mạng xã hội, đặc biệt là nhan sắc bùng nổ của nữ chính Shin Min Ah.

Màn hóa thân hoàn hảo và nét thanh xuân vẹn nguyên ở tuổi 42

Vào vai Hoàng hậu Navier, Shin Min Ah được đánh giá là như xé sách bước ra. Từ nhan sắc kiêu kỳ, khí chất thanh lịch, phong thái đoan trang cho đến uy quyền của một bậc mẫu nghi thiên hạ đều được cô lột tả xuất sắc. Chỉ sau vài tập phát sóng, cư dân mạng đã dành cơn mưa lời khen, cho rằng nữ diễn viên sinh ra là để dành cho vai diễn này. Dù đã bước sang tuổi 42, Shin Min Ah vẫn giữ được gương mặt trẻ trung tự nhiên cùng lúm đồng tiền mang tính thương hiệu, khiến cô trông không khác gì thời mới 25 tuổi. Bí quyết đằng sau sắc vóc không tuổi ấy nằm ở những thói quen chăm sóc bản thân cực kỳ kỷ luật.

Thay đổi khẩu phần ăn và làm bạn với "Canh phù thủy"

Gần đây, khi xuất hiện trên kênh YouTube của Lee Eun Ji và chương trình truyền hình "You Quiz on the Block", Shin Min Ah đã chân thành chia sẻ về hành trình quản lý vóc dáng. Cô hài hước thú nhận rằng trước đây bản thân có cơ địa trao đổi chất tốt nên không cần ăn kiêng vẫn giữ được dáng. Tuy nhiên, khi tuổi tác lớn dần, cô nhận ra những chiếc quần cũ không còn vừa vặn và thể lực cũng giảm sút. Từ đó, người đẹp bắt đầu nghiêm túc điều chỉnh chế độ ăn uống.

Nếu trước kia cô luôn phải ăn cơm với các món canh đậm vị như canh nội tạng hay canh thịt lợn vào buổi sáng để có sức, thì nay cô chuyển sang chế độ ít tinh bột, nhiều rau củ. Bữa sáng của cô thường bắt đầu bằng rau xanh, một chút tinh bột và thay thế các loại canh nhiều natri bằng món "canh phù thủy" thanh đạm. Trong khoảng thời gian đầu làm quen với thực đơn mới, Shin Min Ah còn đùa rằng cô đã đói đến mức nằm mơ thấy mình đang ăn pizza và bánh gạo cay tteokbokki.

Sức hút của món "Canh phù thủy"

"Canh phù thủy" thực chất là một loại súp rau củ ít calo, chỉ rơi vào khoảng 160 đến 200 calo mỗi bát, với thành phần chính là cà chua và các loại rau giàu chất xơ. Tên gọi độc đáo này xuất phát từ cách chế biến thả tất cả nguyên liệu vào nồi hầm nhừ, trông giống như hình ảnh các phù thủy đang nấu thần dược.

Nguyên liệu thông thường bao gồm hành tây, bắp cải, cần tây, ớt chuông, cà chua, được nêm nếm bằng một chút bột nêm hoặc nước hầm thanh nhẹ. Món canh này từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội khi nhiều người truyền tai nhau rằng chỉ cần dùng nó thay thế một phần bữa ăn chính trong 7 ngày, kết hợp hạn chế đường và dầu mỡ, cân nặng sẽ giảm đi đáng kể.

Ưu tiên đi bộ và giãn cơ thay vì tập tạ nặng

Về chế độ tập luyện, Shin Min Ah tiết lộ bản thân thuộc tạng người rất dễ lên cơ, chỉ cần tập tạ một chút là vóc dáng sẽ lập tức trở nên vạm vỡ. Cô từng thử sức với bộ môn múa ballet nhưng cảm thấy cơ thể nặng nề khi thực hiện các động tác bật nhảy nên đã quả quyết từ bỏ. Thú vị hơn, vào năm 2003, khi rèn luyện môn boxing để chuẩn bị cho bộ phim "Punch", cô đã bộc lộ năng khiếu xuất sắc đến mức huấn luyện viên khuyên cô đi thi đấu chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, công ty quản lý đã phải ra sức ngăn cản vì sợ nữ diễn viên sẽ luyện tập đến mức quá "đô con". Hiểu rõ cơ địa của mình, hiện tại Shin Min Ah không còn theo đuổi các bài tập cường độ cao mà chuyển sang đi bộ nhẹ nhàng và giãn cơ đều đặn để duy trì thân hình thon thả, cân đối.

Tuyệt chiêu rửa mặt bằng gạc y tế và tối giản quy trình dưỡng da

Để giữ được làn da rạng rỡ, nữ diễn viên duy trì thói quen rửa mặt bằng gạc y tế trong nhiều năm qua để tẩy tế bào chết một cách vô cùng dịu nhẹ, giúp các bước dưỡng da phía sau thẩm thấu tốt hơn. Đầu tiên, cô tạo bọt thật kỹ sữa rửa mặt lành tính rồi thoa đều lên da. Tiếp đó, cô dùng một miếng gạc y tế dành cho trẻ sơ sinh đã nhúng nước và vắt khô để massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trên mặt. Ngay sau khi làm sạch, nhân lúc da vẫn còn độ ẩm, cô lập tức thoa kem dưỡng để khóa ẩm và bổ sung dưỡng chất kịp thời.

Vì sở hữu làn da khô và nhạy cảm, Shin Min Ah luôn ưu tiên để da được nghỉ ngơi. Khi không có lịch trình công việc, cô gần như để mặt mộc hoàn toàn. Trong việc chọn lựa mỹ phẩm, nữ diễn viên trung thành với các sản phẩm dịu nhẹ, không gây kích ứng và xem việc cấp ẩm là yếu tố sống còn. Ngoài ra, thói quen uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây và sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung vitamin C cũng giúp cô chống oxy hóa, kích thích sản sinh collagen, duy trì độ đàn hồi và vẻ trắng sáng rạng rỡ cho làn da trong suốt nhiều năm qua.

Theo TVBS