Ở Việt Nam có một loại “collagen thực vật”: Dùng đều đặn giúp trẻ lâu hơn so với tuổi, cải thiện nếp nhăn lão hóa

Nấm tuyết không chỉ là nguyên liệu tạo nên những món chè thanh mát, bổ dưỡng mà còn là bí quyết chăm sóc làn da từ bên trong được nhiều chị em yêu thích.

Collagen là thành phần quan trọng giúp làn da duy trì độ căng bóng, săn chắc và đàn hồi, nhưng càng lớn tuổi, khả năng sản sinh collagen nội sinh càng suy giảm, khiến da dễ xuất hiện nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa.

Chính vì vậy, bên cạnh việc chăm sóc da từ bên ngoài, nhiều chị em còn tìm đến các thực phẩm dưỡng nhan để nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Đặc biệt, có một loại nấm được ví von là "collagen thực vật", nhờ chứa các hợp chất có tiềm năng hỗ trợ cấp ẩm và cải thiện vẻ căng mịn của làn da.

Nấm tuyết hay còn gọi là mộc nhĩ trắng là một loại nấm được ví von là "collagen thực vật", thường xuất hiện ở các sạp đồ khô ngoài chợ hay trong siêu thị.

Đó chính là nấm tuyết, hay còn gọi là mộc nhĩ trắng, loại nấm được hội chị em mê dưỡng nhan, bổ huyết vô cùng yêu thích, thường dùng để nấu chè với mong muốn nuôi dưỡng làn da căng mướt, tươi trẻ.

Nấm tuyết được ví von là "nguồn collagen thực vật" hay "axit hyaluronic (HA) tự nhiên" cực kỳ tốt cho làn da

Nếu collagen liên quan nhiều đến độ săn chắc thì độ ẩm lại là một trong những yếu tố quan trọng giúp làn da trông căng mịn, mềm mại.

Nấm tuyết (ngân nhĩ) được ví như "axit hyaluronic tự nhiên" hoặc collagen thực vật. Nhờ chứa nhiều polysaccharides, vitamin và chất xơ, nấm tuyết giúp cấp ẩm sâu cho da, tăng độ đàn hồi, làm mờ nếp nhăn và chống lão hóa hiệu quả.

(Nguồn: @dongtrungthienphat, @bepnhamai89)

Nấm tuyết không phải là nguồn collagen trực tiếp, nhưng các polysaccharide trong nấm tuyết và hợp chất chống oxy hóa trong nấm đang được nghiên cứu hỗ trợ chế độ ăn uống hướng đến làn da khỏe mạnh, tươi trẻ.

Khi ăn/uống nấm tuyết như một phần của chế độ ăn đa dạng, những dưỡng chất trong nấm có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể và làn da. Chính vì vậy nhiều chị em mê dưỡng nhan, bổ huyết thường dùng nấm tuyết để nấu chè cùng táo đỏ, kỷ tử để ăn mỗi tuần.

(Nguồn: @dongtrungthienphat)

* Cách thực hiện:

- Ngâm nấm tuyết khô trong nước cho nở mềm, làm sạch rồi nấu cùng nước.

- Có thể thêm một chút táo đỏ, kỷ tử hoặc các nguyên liệu quen thuộc khác như hạt sen, long nhãn... hoặc thêm sữa để tạo thành một món nước thanh nhẹ.

- Nấm tuyết cũng thường được sử dụng trong chè dưỡng nhan, mỗi tuần ăn khoảng 2-3 lần.

Dưỡng da cả năm không bằng 1 tháng ăn chè nấm tuyết bổ sung collagen

(Nguồn: Yen Ngoc Pham)

Trên kênh "Yen Ngoc Pham", cô chia sẻ: "Chỉ cần ngâm một bông nấm tuyết, sau đó cắt nhỏ cho vào nồi, thêm nước và nấu sôi. Khuấy nhanh cho nước hơi keo lại rồi cho táo đỏ cắt lát và kỷ tử, có thể thêm đường nâu vào nấu 15 phút nhỏ lửa, là đã có một bát chè collagen, ăn đều đặn 2-3 lần/tuần giúp da dẻ căng mọng, ngậm nước, sáng khỏe hồng hào".

(Nguồn: @ngoclee_0092)

Hay như cô nàng Ngọc Lê (kênh TikTok @ngoclee_0092), ngoài nấm tuyết và kỷ tử, cô còn cho thêm lê bào sợi để nấu chè dưỡng nhan. Mùa thu đông thời tiết chuyển lạnh, món chè dưỡng nhan nấm tuyết cùng lê và kỷ tử giúp giữ ấm cơ thể, giúp da dẻ hồng hào căng mịn hơn nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

(Nguồn: @ngoclee_0092)

Một bát chè nấm tuyết thanh mát không chỉ là món ăn bổ dưỡng mà còn là cách đơn giản để chị em chăm chút cho làn da và sức khỏe từ bên trong mỗi ngày.