Tôn Thiên là cẩm nang tóc di động, 1 giây cũng có thể biến hình thành "Jun Ji Hyun xứ Trung"

Không cần tạo kiểu cầu kỳ, 4 mái tóc của Tôn Thiên trong Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn khiến fan mê mẩn.

Ngay sau khi bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng lên sóng, nhân vật Thượng Chi Đào do Tôn Thiên thủ vai không chỉ thu về vô số người hâm mộ mà những kiểu tóc từ trong phim ra đến ngoài đời của cô nàng cũng lập tức trở thành tâm điểm bàn tán.

Vốn dĩ Tôn Thiên đã cực kỳ phù hợp với phong cách trong trẻo, tự nhiên. Thay vì chải chuốt cẩn thận không một sợi tóc rớt ra ngoài, cô nàng thường xuyên ghi điểm với suối tóc bồng bềnh, những lọn xoăn lơi lả để tạo nên bầu không khí của một "mỹ nữ thanh tao".

Dưới đây là 4 kiểu tóc mang tính biểu tượng của Tôn Thiên khiến phái đẹp nhìn vào chỉ muốn lưu ngay ảnh lại để đem ra tiệm làm mẫu. Từ tóc thẳng hờ hững sương mai đến tóc xoăn xù mì cổ điển, đảm bảo kiểu nào cũng đáng để bạn "bỏ túi"!

Tóc thẳng dài rẽ ngôi lệch thanh tao

Trong Đầu Xuân Tươi Sáng một trong những đặc điểm nhận diện nổi bật nhất của Thượng Chi Đào chính là mái tóc dài thẳng mượt đầy tự nhiên. Suối tóc rủ xuống trước ngực kết hợp cùng phần ngôi rẽ lệch và những lọn tóc bay nhẹ nhàng không đòi hỏi phải tạo kiểu quá cầu kỳ, nhưng lại làm nổi bật trọn vẹn những đường nét thanh tú, linh hoạt trên gương mặt của Tôn Thiên.

Việc rẽ ngôi lệch cũng giúp khoe khéo vầng trán và đường nét khuôn mặt, mang lại cảm giác thanh tao, có chút lạnh lùng hơn hẳn so với những kiểu mái bằng dày cộp. Bí quyết để có một mái tóc đẹp chuẩn Tôn Thiên không phải là dùng máy ép tóc ép thật thẳng đơ, mà là giữ lại độ rủ tự nhiên với phần đuôi tóc cúp nhẹ, giúp khuôn mặt trông mềm mại và không bị cứng nhắc.

Tóc búi lông vũ lơi lả đầy ngẫu hứng

Bước ra ngoài đời thực, Tôn Thiên cũng rất chăm chỉ thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, trong đó kiểu tóc búi ngẫu hứng thực sự sinh ra là để dành cho cô nàng. Búi tóc gọn lên cao, sau đó cố tình kéo rơi vài lọn tóc lơ thơ vương trên gáy và hai bên má là đã có ngay một búi tóc "lông vũ" bồng bềnh, tưởng chừng như chỉ tiện tay buộc tạm nhưng lại đẹp đến bất ngờ.

Chìa khóa quan trọng nhất của tạo hình này là tuyệt đối không được buộc quá chặt. Bạn hãy nới lỏng phần tóc trên đỉnh đầu để tạo độ phồng tự nhiên, đồng thời giữ lại một chút tóc mai hai bên để định hình và làm thon gọn khuôn mặt. Chỉ cần kết hợp cùng một lớp trang điểm trong veo, mặc áo sơ mi hay váy liền đơn giản là bạn đã toát lên vẻ tươi mới, thanh lịch mà không hề có cảm giác cố gắng quá sức.

Tóc xoăn lơi lửng lơ ngang xương quai xanh

Trước đây, kiểu tóc xoăn nhẹ dài chạm xương quai xanh của Tôn Thiên cũng cực kỳ xứng đáng để đem ra làm hình mẫu. Độ dài lửng lơ này không tạo cảm giác nặng nề như tóc siêu dài, khi kết hợp cùng những gợn sóng to tự nhiên hoặc phần đuôi uốn vểnh nhẹ sẽ giúp tổng thể mái tóc trở nên bồng bềnh và đặc biệt "hack tuổi".

Đây là giải pháp hoàn hảo cho những ai đang muốn làm mới diện mạo nhưng lại không nỡ xén tóc quá ngắn. Chiều dài này vừa vặn để thả xõa đầy khí chất, mà khi buộc lên cũng không bị quá sắc sảo hay nghiêm túc. Để bắt đúng sóng khí chất thần tiên của Tôn Thiên, bạn nên uốn lọn thật lơi và lộn xộn một chút, tránh xa những kiểu xoăn quy củ chuẩn mực theo phong cách "các bà các mẹ", giữ lại chút hoang dã tự nhiên mới là đỉnh cao của sự sành điệu.

Tóc xoăn xù mì mang hơi thở cổ điển retro

Một tạo hình khác mang đậm dấu ấn cá nhân của Tôn Thiên chính là mái tóc xoăn xù mì mang hơi hướng retro. Những lọn tóc xoăn tít nhỏ nhắn giúp ăn gian độ dày của mái tóc lên gấp nhiều lần chỉ trong tích tắc. Nếu như kiểu uốn lọn to mang đến vẻ đẹp trưởng thành và gợi cảm, thì tóc xoăn xù mì lại thổi vào diện mạo một chút hoài cổ, tinh nghịch và phảng phất nét nghệ sĩ, giúp những đường nét khuôn mặt vốn thanh thuần của Tôn Thiên bỗng tỏa ra một luồng khí chất hoàn toàn mới lạ.

Kiểu tóc này là "chân ái" cho những ai muốn F5 phong cách một cách ngoạn mục. Tuy nhiên, vì bản thân mái tóc xoăn xù mì đã rất hút mắt và nổi bật, lời khuyên dành cho bạn là hãy tiết chế lại khâu trang điểm và ưu tiên trang phục tối giản để tổng thể không bị rối rắm hay quá đà.

Theo TVBS