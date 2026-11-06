Vì sao "vợ tỷ phú" Miranda Kerr từ chối lời mời trở lại Victoria's Secret?

Việc Miranda Kerr không xuất hiện càng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi: Phải chăng cô không nhận được lời mời từ ban tổ chức, hay có điều gì khác phía sau quyết định này?

Sự vắng mặt của Miranda Kerr tại Victoria's Secret Fashion Show năm nay khiến không ít khán giả tiếc nuối. Từng là một trong những gương mặt biểu tượng của thương hiệu nội y đình đám, cựu thiên thần người Australia được kỳ vọng sẽ góp mặt trong màn tái xuất của show diễn. Đáng chú ý, chương trình năm nay cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi một bộ phận khán giả cho rằng Victoria's Secret đang dành quá nhiều sự chú ý cho những gương mặt mới, trong khi chưa thực sự quan tâm đến các thiên thần từng làm nên tên tuổi của thương hiệu.

Chính vì vậy, việc Miranda Kerr không xuất hiện càng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi: Phải chăng cô không nhận được lời mời từ ban tổ chức, hay có điều gì khác phía sau quyết định này? Trong một talkshow mới đây, người mẫu đã trực tiếp giải đáp thắc mắc. Theo chia sẻ của Miranda, cô thực tế đã nhận được lời mời trở lại sàn diễn. Ban đầu, thông tin này khiến cô vô cùng hào hứng, nhưng sau đó, cảm giác hồi hộp và lo lắng lại xuất hiện.

Miranda Kerr thẳng thắn thừa nhận bản thân có chút e ngại khi nghĩ đến việc trở lại trình diễn nội y ở tuổi 43. Sau khi trải qua bốn lần sinh nở, cơ thể cô cũng có những thay đổi tự nhiên, trong đó có một vài vết rạn trên bụng. Người đẹp chia sẻ rằng việc xuất hiện trở lại trên sân khấu nội y khiến cô cảm thấy hồi hộp, bởi đó dường như là một phần của cuộc đời đã khép lại. Cô hiểu mình đang bước sang một chương mới, với những ưu tiên và cảm nhận khác về bản thân. Điều đáng chú ý là Miranda không hề tỏ ra thất vọng hay trách móc Victoria's Secret vì quyết định không tham gia. Trái lại, cô cho biết vẫn rất vui khi thương hiệu nhớ đến mình và gửi lời mời trở lại. Với cô, sự ghi nhận ấy đã là một điều đáng trân trọng, ngay cả khi lựa chọn cuối cùng là không bước lên sân khấu.

Thực tế, Miranda Kerr từng có một vị trí đặc biệt trong lịch sử Victoria's Secret. Cô gia nhập hàng ngũ thiên thần vào năm 2007 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ cùng phong thái trình diễn tự tin. Hình ảnh người mẫu Australia sải bước trong những bộ nội y lộng lẫy từng gắn liền với thời kỳ hoàng kim của thương hiệu. Năm 2011, cô còn được trao vinh dự mặc chiếc Fantasy Treasure Bra trị giá hàng triệu USD, một trong những thiết kế đặc biệt nhất của Victoria's Secret.

Lần cuối Miranda Kerr trình diễn cho Victoria's Secret là vào năm 2012. Sau đó, cô dần giảm tần suất hoạt động trên sàn catwalk, tập trung nhiều hơn vào cuộc sống cá nhân, gia đình và công việc kinh doanh. Năm 2017, cô kết hôn với Evan Spiegel, nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Snapchat. Kể từ đó, người đẹp dành nhiều thời gian cho tổ ấm và bốn con trai, đồng thời phát triển thương hiệu chăm sóc da riêng. Dù không còn hoạt động người mẫu với cường độ như trước, Miranda vẫn thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo, sự kiện thời trang và những bộ ảnh tạp chí.

Đáng nói, việc từ chối Victoria's Secret không đồng nghĩa Miranda Kerr đã hoàn toàn khép lại cánh cửa với sàn diễn thời trang. Cuối tháng 9 vừa qua, cô bất ngờ tái xuất trong show diễn của Stella McCartney, đánh dấu lần trở lại catwalk sau khoảng 9 năm vắng bóng. Màn xuất hiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi ở tuổi 43, Miranda vẫn giữ được thần thái thanh lịch, vóc dáng cân đối và sức hút của một siêu mẫu từng làm say đắm công chúng.

Tuy nhiên, có lẽ điều Miranda muốn lựa chọn lúc này không phải là chứng minh mình vẫn có thể trở lại với hình ảnh của một thiên thần nội y năm nào. Cô đã có những trải nghiệm, vai trò và niềm vui khác trong cuộc sống. Cơ thể sau sinh, những dấu vết của thời gian hay sự thay đổi về vóc dáng cũng không phải điều cần che giấu. Thay vì cố gắng quay về quá khứ, Miranda Kerr dường như đang tận hưởng phiên bản hiện tại của chính mình: một người phụ nữ trưởng thành, làm mẹ, kinh doanh và vẫn có thể bước lên sàn diễn khi thực sự muốn.