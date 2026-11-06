Một lần góp mặt trong drama "ăn cắp" khiến Ronaldo ê chề

Bên cạnh những chiến dịch hoành tráng, hợp đồng tỷ đô của Ronaldo và Nike từng dính drama "ăn cắp" dở khóc dở cười.

Cristiano Ronaldo vừa chính thức tuyên bố khép lại hành trình 23 năm cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha, khép lại một kỷ nguyên vĩ đại. Xuyên suốt chặng đường từ những ngày đầu chập chững (2003) cho đến khi vươn tầm siêu sao, CR7 luôn có Nike kề vai sát cánh. Thế nhưng, mối quan hệ tưởng chừng là tri kỷ này cũng từng trải qua một phen dở khóc dở cười vào năm 2017, khi một màn tri ân hoành tráng bỗng chốc biến nam cầu thủ thành nhân vật chính trong một vụ "trộm cắp" lộ liễu đến mức cư dân mạng phải cạn lời.

Tháng 6/2017, Cristiano Ronaldo có một cuối tuần bùng nổ khi lập cú đúp, giúp Real Madrid đè bẹp Juventus 4-1 trong trận chung kết Champions League. Cột mốc này giúp đại diện Tây Ban Nha bước lên đỉnh châu Âu lần thứ 12, đồng thời trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngai vàng kể từ khi giải đấu đổi tên.

Là nhà tài trợ độc quyền gắn bó mật thiết với CR7, Nike đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để "flex" đại sứ của mình. Thương hiệu thể thao nước Mỹ nhanh chóng tung ra một chiến dịch ăn mừng trên mạng xã hội. Họ chọn một bức ảnh thuở ấu thơ của Ronaldo tại quê nhà Madeira, khi cậu bé gầy gò đứng trước cầu môn trong chiếc áo nỉ tối màu. Kèm theo đó là dòng thông điệp đầy cảm hứng: "Không ai tin rằng một cậu bé đến từ Madeira có thể chạm tới những vì sao, ngoại trừ chính cậu bé ấy".

Chính Ronaldo cũng hào hứng chia sẻ lại hình ảnh này trên tài khoản Twitter cá nhân, đi kèm khẩu hiệu "Just Do It" quen thuộc. Thoạt nhìn, đây là một nước đi truyền thông hoàn hảo, đánh trúng tâm lý tự hào của người hâm mộ. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau khi lên sóng, cộng đồng mạng đã vạch trần sự thật khiến chiến dịch đổi hướng 180 độ.

Cụ thể, các "thám tử mạng" đã đào lại được bức ảnh gốc của Ronaldo năm xưa. Bất ngờ thay, chiếc áo nỉ mà cậu bé Madeira mặc ngày đó lại chễm chệ một logo adidas to tướng với ba đường kẻ đặc trưng trước ngực. Để biến bức ảnh thành ấn phẩm quảng bá cho mình, đội ngũ thiết kế của Nike đã xóa sổ logo của đối thủ không đội trời chung, thay vào đó là dấu Swoosh của hãng cùng dòng chữ "This Boy Knew".

Chi tiết "đổi trắng thay đen" tưởng chừng nhỏ bé này lập tức trở thành tâm điểm chế giễu trên mọi nền tảng. Thay vì tập trung ca ngợi chiến công vĩ đại của CR7 tại Champions League, công chúng chuyển sang mổ xẻ việc thương hiệu thể thao tỷ đô đã "ăn cắp" quá khứ của nam cầu thủ một cách cồng kềnh ra sao.

Điều trớ trêu và khó xử nhất là Ronaldo lại vô tình trở thành người trực tiếp lan truyền ấn phẩm "pha-ke" này. Với tư cách là người trong cuộc, việc tự tay đăng tải ảnh photoshop đã khiến siêu sao người Bồ Đào Nha vướng vào một cuộc tranh cãi không đáng có. Ánh hào quang từ cúp vô địch bỗng chốc bị lu mờ bởi những bình luận mỉa mai.

Ở bên kia chiến tuyến, adidas nghiễm nhiên "ngồi mát ăn bát vàng". Chẳng cần tốn một đồng PR hay lên kịch bản chiến dịch, thương hiệu nước Đức bất ngờ chiếm sóng khắp các cuộc thảo luận, nhận về lượng tương tác lớn nhờ cú trượt chân của đối thủ. Sự việc ầm ĩ đến mức nhiều người còn đặt thuyết âm mưu liệu đây có phải là chiêu trò của chính của Nike hay không, nhưng rõ ràng, chẳng nhãn hàng nào lại muốn đánh bóng tên tuổi bằng một án "trộm cắp" hình ảnh quê độ đến như vậy.

Sự cố năm 2017 là một bài học đắt giá về sức mạnh của truyền thông và ranh giới nhạy cảm trong việc xử lý hình ảnh cá nhân. Việc cố tình gài gắm dấu ấn Swoosh vào quá khứ của "anh Bảy" đã khiến đôi bên vướng vào một vết gợn khó quên.

Vốn là một trong những gương mặt quan trọng nhất của thương hiệu, thậm chí đã ký thỏa thuận trọn đời, vượt qua ồn ào, những năm tiếp theo, thương hiệu nước Mỹ vẫn đều đặn tung ra các phiên bản Mercurial mang dấu ấn CR7. Mùa hè năm 2026, Nike tiếp tục thiết kế riêng cho Ronaldo một đôi Mercurial màu vàng ánh kim đầy quyền lực, như một sự tôn vinh tuyệt đối dành cho cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại sáu kỳ World Cup khác nhau.

Và với bản hợp đồng mang tính biểu tượng đã ký kết, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin chắc rằng: Dù CR7 khép lại hành trình huy hoàng cùng đội tuyển quốc gia, mối lương duyên giữa anh và Nike vẫn sẽ tiếp tục gắn bó bền vững trong chặng đường dài phía trước.

Ảnh: Internet