Quen thói hở hang tới nực cười, vợ Kanye West mở toang áo tới rốn chiếm sóng show Yeezy

Dự show Yeezy của chồng, Bianca Censori tiếp tục chiếm trọn mọi ánh nhìn với thiết kế xẻ tới rốn.

Tối 4/11 vừa qua, Bianca Censori thu hút mọi ống kính khi diện thiết kế xẻ sâu khoe trọn vòng 1 đến ủng hộ chồng - rapper Kanye West trong show diễn thời trang đầu tiên của anh sau 4 năm vắng bóng. Tại hàng ghế đầu của sự kiện Yeezy "Season 01", nữ kiến trúc sư 31 tuổi lựa chọn một bộ catsuit màu cát ôm sát đường cong cơ thể. Không nằm ngoài phong cách hở bạo thường thấy, điểm nhấn gây choáng của trang phục nằm ở đường khóa kéo được cô mở toang kéo dài qua rốn, hờ hững khoe trọn vòng một. Thiết kế độc đáo này còn có thêm một chiếc túi nhỏ lạ mắt được đeo ngang bắp tay.

Bianca Censori chiếm trọn spotlight hàng ghế đầu với bộ catsuit mở toang khóa và đôi bốt stiletto Yeezy mới nhất.

Đặc biệt, với vai trò là người cộng sự thân thiết, Bianca không quên lăng xê mẫu giày mới nhất do chính Kanye thiết kế. Cô hoàn thiện diện mạo bằng đôi bốt da lộn cao ngang gối màu be sáng. Đôi giày gây ấn tượng với chi tiết dây đan cầu kỳ chạy dọc từ dưới lên trên phần ống bốt, kết hợp cùng mũi giày hình quả hạnh nhân thanh lịch và phần gót nhọn cao khoảng 10cm.

Cùng với mái tóc nâu đỏ đánh bồng điểm xuyết phần mái thưa trẻ trung, tạo hình đầy bốc lửa này khiến nhiều netizen lập tức nhận xét cô trông như "sự kết hợp hoàn hảo giữa Kim Kardashian và Jennifer Lopez".

Giao diện bốc lửa được ví như bản lai giữa Kim Kardashian và Jennifer Lopez của Bianca Censori trên hàng ghế đầu.

Show diễn đánh dấu màn tái xuất sàn runway sau 4 năm của nam rapper (hiện đổi tên thành Ye) được tổ chức ngay bên trong Droam 1 - cửa hàng flagship mới toanh của Yeezy tọa lạc tại số 4317 đại lộ Beverly, Los Angeles. Trong không gian trắng toát với những đường cong tối giản, các người mẫu sải bước quanh một ngọn đồi lớn ở vị trí trung tâm trên nền nhạc là những ca khúc chưa từng công bố của Ye. Sự kiện quy tụ hàng loạt "cây đa cây đề" của làng Hip-hop như Kid Cudi, Big Sean, 2 Chainz và A$AP Nast.

Trái ngược với vẻ bốc lửa của mẹ kế, North West lên đồ cực "chất" với mái tóc xanh và khuyên giả cá tính.

Trên hàng ghế khán giả, North West (13 tuổi) cũng lên đồ cực "cool ngầu" với áo khoác nylon đen phom rộng cùng bốt đế chunky, đi kèm loạt khuyên giả cá tính và mái tóc tết nhuộm xanh. Ba người con còn lại là Saint (10 tuổi), Chicago (8 tuổi) và Psalm (7 tuổi) cũng đều có mặt đủ. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm, Kanye West công khai xuất hiện cùng đông đủ 4 người con, cùng nhau chứng kiến sự khởi đầu mới mang tên Yeezy "Season 01".

Không gian trắng toát tối giản bên trong Droam 1 - nơi đánh dấu màn tái xuất sàn runway của Kanye West sau 4 năm.

Bàn tán rôm rả về bộ catsuit xẻ tới rốn, nhưng cư dân mạng vẫn phải gật gù thừa nhận: Đây vẫn là một tạo hình "lịch sự chán" so với những màn xuống phố ngẫu hứng, mặc như không mặc của phu nhân Yeezy từ trước đến nay. Hồi tháng 5, mỹ nhân 31 tuổi từng tạo nên một "cơn địa chấn" tại bãi đỗ xe công cộng khi diện chiếc bodysuit màu bạc xuyên thấu 100%, phơi bày trọn vẹn vòng một và vòng ba mà không có bất kỳ lớp nội y bảo hộ nào. Cô phối cùng quần tất mỏng, bốt da bóng đỏ burgundy hầm hố và kẹp tóc càng cua hờ hững.

Sự xuất hiện đó lập tức khiến một người đàn ông diện áo hoodie trắng đi ngang qua phải đứng hình. Khoảnh khắc người này trợn ngược mắt, chật vật đấu tranh tâm lý để không nhìn chằm chằm vào cơ thể Bianca nhưng hoàn toàn thất bại đã lọt vào ống kính và trở thành chủ đề gây cười.

Giao diện từng khiến người đi đường "trợn ngược mắt" thảng thốt của Bianca.

Trước đó vào tháng 4, khi cùng chồng rời khỏi một nhà hàng BBQ, Bianca lại tiếp tục đẩy ranh giới thời trang xuống mức khó hiểu. Trong khi Kanye trùm hoodie kín mít giữa trưa hè, cô lại diện một bộ bikini ánh kim siêu nhỏ với phần top "chỉ tồn tại cho có", kết hợp quần short spandex màu nude.

Thiết kế bị đánh giá là chạm ngưỡng phản cảm khi diện tích che phủ chỉ ở mức tối thiểu. Việc Bianca mặc định biến mọi không gian công cộng thành sàn diễn cá nhân, bất chấp ranh giới lịch sự, đã không ít lần gây nên cảnh khó xử cho những người xung quanh.

Trong khi trùm kín mít, phu nhân Yeezy lại bức tử ánh nhìn với bộ bikini siêu nhỏ chỉ mang tính chất minh họa.

Ảnh: Internet