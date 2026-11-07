Kendall Jenner bị tố giả trân, một chi tiết khiến tình thế càng khó bênh

Chỉ một chi tiết nhỏ, Kendall Jenner khiến cả video quảng cáo của L'Oréal Paris bị dân tình bóc mẽ!

Mới đây, Kendall Jenner thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong video quảng bá dòng kem nền Infaillible Air Wear Cushion của thương hiệu L'Oréal Paris nơi cô làm đại sứ toàn cầu. Sở hữu nhan sắc đình đám cùng sức ảnh hưởng trong làng thời trang và làm đẹp, sự góp mặt của chân dài nhà Kardashian - Jenner vốn chẳng phải điều quá bất ngờ. Thế nhưng, thay vì dành lời khen cho visual hay lớp nền hoàn hảo của siêu mẫu, cộng đồng beauty quốc tế lại đồng loạt hướng sự chú ý đến một chi tiết nhỏ trong đoạn quảng cáo.

Trong video được L'Oréal Paris đăng tải, Kendall Jenner xuất hiện với lớp trang điểm chỉn chu, làn da mịn màng và cầm trên tay sản phẩm cushion mới. Nữ siêu mẫu thực hiện thao tác dùng bông mút dặm lên gương mặt, mô phỏng cách sử dụng kem nền để mang đến lớp nền đẹp tự nhiên.

Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cộng đồng mạng không phát hiện miếng bông mút mà Kendall sử dụng trông sạch bong, gần như không có dấu vết của kem nền mặc dù cô đã thao tác lấy kem trước đó. Đây cũng chính là chi tiết khiến nhiều người xem phải tua lại video để kiểm tra.

Thông thường, khi sử dụng cushion, bề mặt bông mút sẽ tiếp xúc trực tiếp với phần kem nền trong hộp. Sau khi lấy sản phẩm, miếng mút thường xuất hiện dấu vết của chất kem, đặc biệt với những loại nền có màu sắc tương đồng với tông da. Thế nhưng, trong đoạn quảng cáo này, phần bông mút được Kendall đưa lên mặt lại trông sạch sẽ đến mức khó tin, khiến người xem nghi ngờ liệu cô có thực sự lấy sản phẩm trước khi thực hiện thao tác dặm nền hay không.

Có thể thấy bông mút sau thao tác tap vẫn sạch bong.

Hơn thế nữa, Kendall vốn đã sở hữu lớp makeup hoàn chỉnh trước khi bắt đầu thao tác. Làn da của nữ siêu mẫu trông đều màu, mịn màng và gần như không có khuyết điểm cần che phủ. Việc cô tiếp tục dùng một miếng bông mút trông như chưa dính kem nền để dặm lên gương mặt càng khiến màn giới thiệu sản phẩm trở nên thiếu thuyết phục trong mắt nhiều người.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng làm đẹp khó chịu không đơn thuần nằm ở việc miếng bông mút có sạch hay không, mà còn ở cách sản phẩm được thể hiện trong quảng cáo. Với một dòng kem nền, người tiêu dùng thường muốn nhìn thấy khả năng che phủ, hiệu ứng trên da và sự thay đổi trước - sau khi sử dụng. Tuy nhiên, khi người mẫu đã được trang điểm hoàn chỉnh từ đầu, lại không thể quan sát rõ lượng kem nền được lấy ra, rất khó để đánh giá lớp nền đẹp mắt trên màn hình thực sự đến từ sản phẩm đang được giới thiệu.

Sau khi dặm kem nền, lớp má hồng trên mặt nữ siêu mẫu thậm chí không hề nhạt đi chút nào.

Sau khi chi tiết bất thường được phát hiện, video quảng cáo nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trong cộng đồng làm đẹp quốc tế. Nhiều nhà sáng tạo nội dung beauty liên tiếp đăng tải video phân tích, chỉ ra điểm khó hiểu trong thao tác sử dụng cushion của Kendall Jenner.

Tranh cãi cũng làm dấy lên câu chuyện quen thuộc trong ngành công nghiệp mỹ phẩm: khoảng cách giữa hình ảnh quảng cáo được dàn dựng chỉn chu và trải nghiệm thực tế của người tiêu dùng. Một lớp nền hoàn hảo trên gương mặt người nổi tiếng có thể là kết quả của nhiều công đoạn trang điểm, ánh sáng và ghi hình, trong khi người xem lại mong muốn được chứng kiến hiệu quả cụ thể của sản phẩm.

Nhiều KOL về beauty lập tức lên clip tố cáo.

Không chỉ thu hút sự chú ý của các nhà sáng tạo nội dung làm đẹp, video còn nhận về hàng loạt bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Đáng nói, phần lớn ý kiến trong những bình luận được chia sẻ đều thể hiện sự thất vọng, thậm chí không ngại mỉa mai cách thực hiện quảng cáo.

Từ một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt, đoạn video quảng bá của Kendall Jenner và L'Oréal Paris đã trở thành ví dụ cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính chân thực trong nội dung quảng cáo mỹ phẩm. Bởi với những sản phẩm làm đẹp, một gương mặt hoàn hảo chưa chắc đủ để thuyết phục khách hàng, nhất là khi chính thao tác sử dụng sản phẩm lại khiến người xem phải đặt dấu hỏi.

Nguồn ảnh: Instagram.