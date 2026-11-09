Danh phận mới cho Triệu Lộ Tư

Trước khi danh phận chính thức được xác nhận, Triệu Lộ Tư đã có màn xuất hiện đáng chú ý trên hai phiên bản bìa của Harper’s Bazaar Trung Quốc số tháng 11/2026.

Sau nhiều đồn đoán, Triệu Lộ Tư cuối cùng cũng được Valentino công bố danh phận Đại sứ toàn cầu. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu, đặc biệt khi trước đó nữ diễn viên đã liên tục để lộ những tín hiệu hợp tác với thương hiệu. Đây cũng được xem là bước tiến đáng chú ý trong thị trường thời trang cao cấp của nàng "tiểu hoa", sau nhiều năm gắn bó với Versace.

Valentino chính thức công bố Triệu Lộ Tư là Đại sứ toàn cầu của thương hiệu.

Trước khi danh phận chính thức được xác nhận, Triệu Lộ Tư đã có màn xuất hiện đáng chú ý trên hai phiên bản bìa của Harper’s Bazaar Trung Quốc số tháng 11/2026. Bộ ảnh được thực hiện qua ống kính nhiếp ảnh gia Trần Mạn, đánh dấu lần đầu nữ diễn viên góp mặt trên trang bìa của ấn phẩm này. Đáng chú ý, thời điểm phát hành cũng trùng với tháng sinh nhật và cột mốc kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật của cô, khiến màn xuất hiện càng mang ý nghĩa đặc biệt, đồng thời cho thấy đãi ngộ vô cùng tốt mà nhà mốt nước Ý dành cho minh tinh xứ tỷ dân.

Triệu Lộ Tư diện những thiết kế thuộc bộ sưu tập Valentino Early Spring 2027. Đây cũng là một trong những dấu hiệu quan trọng khiến giới thời trang chú ý, bởi nữ diễn viên không chỉ đơn thuần diện trang phục của nhà mốt mà còn trở thành gương mặt đại diện cho tinh thần sáng tạo mới dưới thời giám đốc sáng tạo Alessandro Michele. Trên trang bìa, sự kết hợp giữa những thiết kế giàu tính thẩm mỹ, phụ kiện đặc trưng và thần thái biến hóa của Triệu Lộ Tư mang đến hình ảnh khác biệt so với vẻ ngọt ngào quen thuộc.

Trước khi được tuyên danh phận, Triệu Lộ Tư đã được nhà mốt Ý đẩy bìa tạp chí Harper's Bazaar Trung.

Đặc biệt, màn kết hợp lần này còn được chú ý bởi sự thay đổi trong hình ảnh của Triệu Lộ Tư. Từng có thời điểm nữ diễn viên bị nhận xét rằng những bộ trang phục bình dân lại giúp cô phát huy sức hút tốt hơn các thiết kế hàng hiệu, nhưng với Valentino, cô đang cho thấy khả năng biến hóa đáng kể. Trong loạt hình ảnh hậu trường được chia sẻ hồi tháng 10, người đẹp xuất hiện với phong cách sắc sảo, trưởng thành và có phần quyền lực hơn. Những thiết kế thuộc bộ sưu tập Early Spring 2027 cũng được cô thể hiện khá thuyết phục, tạo nên sự cân bằng giữa nét nữ tính vốn có và tinh thần thời trang mới mẻ.

Mỹ nhân sinh năm 1998 được khen rất hợp với đồ Valentino, tỏa ra vibe phóng khoáng và cuốn hút.

Không chỉ có lợi thế về hình ảnh, Triệu Lộ Tư còn sở hữu sức hút thương mại đáng chú ý. Người hâm mộ thường gọi cô là "nữ hoàng sold-out" bởi không ít món đồ nữ diễn viên diện nhanh chóng được tìm kiếm sau mỗi lần xuất hiện. Với Valentino, hiệu ứng này từng được thể hiện khá rõ qua một bộ trang phục sân bay hồi tháng 6 vừa qua.

Khi đó, Triệu Lộ Tư kết hợp chiếc váy dệt kim ngắn cùng đôi Valentino Garavani Rockstud Mary Jane. Ngay sau khi hình ảnh được lan truyền, mẫu giày này được cho là rơi vào tình trạng khan hàng ở một số cửa hàng tại Trung Quốc, nhiều kích cỡ không còn sẵn và khách mua phải chờ đặt trước hoặc tìm kiếm ở thị trường khác. Trên Xiaohongsu, thiết kế còn được cộng đồng ưu ái gọi bằng cái tên thân mật "giày Triệu Lộ Tư". Chiếc váy đi kèm cũng ghi nhận sức mua tích cực, cho thấy hiệu ứng không chỉ dừng lại ở một món phụ kiện riêng lẻ mà còn lan sang cả cách phối đồ của nữ diễn viên.

Vị thế trong showbiz và sức ảnh hưởng mạnh khiến Valentino nhanh chóng "chốt đơn" với Triệu Lộ Tư.

Với Valentino, đây là một sự kết hợp có nhiều tiềm năng: thương hiệu có thêm gương mặt sở hữu sức ảnh hưởng lớn tại thị trường châu Á, trong khi Triệu Lộ Tư tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Sau nhiều năm đồng hành cùng Versace, việc bước sang một chương mới với nhà mốt Ý mang đến cho nữ diễn viên cơ hội làm mới hình ảnh và mở rộng dấu ấn thời trang của mình. Từ những lần xuất hiện gây chú ý, hai phiên bản bìa Harper’s Bazaar cho đến danh phận đại sứ toàn cầu, hành trình của Triệu Lộ Tư tại Valentino đang được kỳ vọng sẽ còn tạo ra nhiều màn kết hợp đáng chú ý trong thời gian tới.