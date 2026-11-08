Tiểu Trương Bá Chi nổi tiếng sau 1 đêm: Style giản dị vẫn "lọt mắt xanh" loạt nhà mốt đình đám

Nếu vẻ đẹp tự nhiên giúp Triệu Ngọc Kỳ nổi tiếng, thì diện mạo trong trẻo cùng vóc dáng mảnh mai lại khiến cô trở thành gương mặt được các thương hiệu thời trang quan tâm.

Từng gây chú ý chỉ nhờ vài đoạn clip quay tình cờ trên phố, Triệu Ngọc Kỳ đang có bước chuyển mình đáng kinh ngạc ở tuổi 15. Từ một cô gái bình thường trên phố, cô bé bất ngờ trở thành gương mặt được công chúng quan tâm, liên tục xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang và được nhiều thương hiệu chú ý. Sở hữu gương mặt mộc trong trẻo, đường nét được nhận xét hao hao Trương Bá Chi thời trẻ, Triệu Ngọc Kỳ thậm chí còn được cư dân mạng ưu ái gọi là "tiểu Trương Bá Chi".

Tháng 7/2025, cái tên Triệu Ngọc Kỳ bất ngờ được nhắc đến rộng rãi trên mạng xã hội sau khi những đoạn video ghi lại hình ảnh cô bé đi trên phố được chia sẻ. Không phải một màn xuất hiện trên thảm đỏ hay bộ ảnh được dàn dựng công phu, sức hút của Triệu Ngọc Kỳ đến từ những khoảnh khắc đời thường, khi cô xuất hiện với gương mặt gần như không trang điểm.

Ở tuổi 15, cô bé gây ấn tượng bởi làn da sáng, đôi mắt trong veo, đường nét thanh tú và nụ cười nhẹ nhàng. Nhiều người nhận xét diện mạo của Triệu Ngọc Kỳ có nét tương đồng với Trương Bá Chi thời mới bước chân vào làng giải trí, đặc biệt là vẻ đẹp tự nhiên, vừa ngọt ngào vừa có chút mong manh. Chính sự so sánh này khiến cô nhanh chóng được chú ý và gắn với biệt danh "tiểu Trương Bá Chi".

Điều thú vị là trước khi trở thành gương mặt được săn đón, Triệu Ngọc Kỳ không xuất thân từ một gia đình nghệ thuật hay có sẵn nền tảng nổi tiếng. Hình ảnh cô bé giản dị dạo bước trên phố càng khiến câu chuyện được chia sẻ rộng rãi. Từ một người gần như vô danh, chỉ sau những video ngắn lan truyền trên mạng, Triệu Ngọc Kỳ đã có cơ hội bước vào thế giới giải trí.

Sau khi bất ngờ nổi tiếng, Triệu Ngọc Kỳ ký hợp đồng với công ty quản lý và bắt đầu được đào tạo bài bản hơn. Cô bé được cho là đang học thêm vũ đạo, diễn xuất và những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho hành trình hoạt động nghệ thuật. Đây là bước chuyển đáng chú ý, bởi sức hút ban đầu của Triệu Ngọc Kỳ chủ yếu đến từ ngoại hình tự nhiên, trong khi việc trở thành một nghệ sĩ thực thụ đòi hỏi nhiều hơn thế. Ở độ tuổi còn rất trẻ, cô vẫn cần thời gian để rèn luyện khả năng biểu cảm, làm chủ ống kính và tìm kiếm phong cách riêng. Tuy nhiên, sự quan tâm của công chúng ngay từ những ngày đầu đã mang đến cho Triệu Ngọc Kỳ lợi thế đáng kể. Không chỉ được chú ý trên mạng xã hội, cô còn bắt đầu xuất hiện trong các hoạt động thời trang, mở ra hướng phát triển rộng hơn bên cạnh diễn xuất.

Nếu vẻ đẹp tự nhiên giúp Triệu Ngọc Kỳ nổi tiếng, thì diện mạo trong trẻo cùng vóc dáng mảnh mai lại khiến cô trở thành gương mặt được các thương hiệu thời trang quan tâm. Bên cạnh những nhà mốt nội địa, cô bé đã có cơ hội tham gia các hoạt động quảng bá cho những thương hiệu quốc tế như Miu Miu và Burberry. Đáng chú ý, Triệu Ngọc Kỳ từng thực hiện bộ ảnh quảng bá bộ sưu tập Thu Đông của Burberry. Trong những khung hình thời trang, cô mang đến hình ảnh khác với vẻ ngoài giản dị thường ngày. Những thiết kế mang tinh thần cổ điển, phóng khoáng của nhà mốt Anh được thể hiện qua diện mạo trẻ trung, thanh thoát của cô bé. Trước đó, việc xuất hiện trong hoạt động quảng bá của Miu Miu cũng cho thấy sức hút của Triệu Ngọc Kỳ không chỉ giới hạn ở những đoạn video lan truyền trên mạng.

Cô còn dần góp mặt trên một số tạp chí trong nước và ra mắt sách ảnh. Những hoạt động này giúp hình ảnh của Triệu Ngọc Kỳ được xây dựng theo hướng một gương mặt thời trang trẻ, thay vì chỉ là hiện tượng mạng nhất thời. Với lợi thế gương mặt sáng, đường nét hài hòa và biểu cảm tự nhiên, cô có thể phù hợp với nhiều phong cách hình ảnh, từ nữ tính, ngọt ngào đến cá tính, hiện đại.

Không chỉ trong các bộ ảnh quảng bá, phong cách đời thường của Triệu Ngọc Kỳ cũng nhận được sự quan tâm. Cô thường xuất hiện với những món đồ đơn giản, dễ mặc như áo thun, sơ mi, quần jeans, chân váy và giày thể thao. Cách phối đồ không quá cầu kỳ, ưu tiên sự thoải mái và năng động, giúp cô giữ được nét gần gũi của một cô gái tuổi teen. Chính sự giản dị này tạo nên sức hút riêng. Thay vì thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục hàng hiệu nổi bật, Triệu Ngọc Kỳ vẫn có thể ghi điểm với những set đồ cơ bản, màu sắc nhẹ nhàng và kiểu dáng trẻ trung. Hình ảnh ấy gợi liên tưởng đến mẫu nữ sinh thanh tú trong những bộ phim thanh xuân, mang vẻ đẹp trong sáng, tự nhiên và có chút hoài niệm. Không khó hiểu khi phong cách của cô được nhiều bạn trẻ yêu thích, thậm chí xem như nguồn cảm hứng để tham khảo cách ăn mặc hằng ngày.

Từ một cô gái giản dị bình thường bất ngờ được chú ý nhờ vài đoạn clip trên phố, Triệu Ngọc Kỳ đang trải qua hành trình thay đổi đáng kể. Những cơ hội hợp tác với thương hiệu thời trang, xuất hiện trên tạp chí và hoạt động trong lĩnh vực giải trí cho thấy cô đã có bước khởi đầu thuận lợi. Dẫu vậy, ở tuổi 15, hành trình phía trước vẫn còn rất dài. Nhan sắc có thể giúp Triệu Ngọc Kỳ được nhớ đến, nhưng tài năng, sự trưởng thành và bản sắc riêng mới là những yếu tố quyết định cô có thể đi được bao xa trong làng giải trí.