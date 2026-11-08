Vì sao body của Jeon Ji Hyun vẫn nét căng ở tuổi 45?

Đây chính là bí quyết để Jeon Ji Hyun sở hữu body vạn người mê.

Jeon Ji Hyun tiếp tục khiến công chúng trầm trồ với sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi 44. Mới đây, loạt ảnh hậu trường chưa được công bố trong buổi chụp hình cho tạp chí Vogue được đăng tải trên trang SNS chính thức của công ty quản lý Peach Company. Trong những khung hình này, nữ diễn viên diện chiếc đầm có thiết kế cổ khoét sâu táo bạo, khéo léo khoe bờ vai thanh mảnh cùng phần xương quai xanh hiện rõ đầy cuốn hút. Đặc biệt, cánh tay thon gọn, săn chắc và làn da mịn màng càng khiến diện mạo của minh tinh đình đám trở thành tâm điểm chú ý.

Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn giữ được đường nét cơ thể gọn gàng, phần vai và cánh tay thanh thoát, không có cảm giác chảy xệ. Những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa kỹ lưỡng càng khiến công chúng chú ý đến thành quả của quá trình chăm sóc bản thân bền bỉ mà cô duy trì suốt nhiều năm.

Trước đó, trong lần xuất hiện trên kênh YouTube của Hong Jin Kyung, Jeon Ji Hyun từng tiết lộ khá chi tiết về thói quen sinh hoạt và bí quyết giữ dáng. Khi được hỏi về lịch trình mỗi ngày, nữ diễn viên cho biết cô luôn cố gắng thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng để tập luyện. Những bộ môn được cô lựa chọn bao gồm chạy bộ và boxing. Đáng chú ý, Jeon Ji Hyun cho biết bản thân đã duy trì thói quen tập thể dục khi bụng đói trong một thời gian dài.

Chạy bộ là hình thức vận động tim mạch quen thuộc, giúp cải thiện sức bền, tăng cường hoạt động của hệ tim phổi và hỗ trợ tiêu hao năng lượng. Trong khi đó, boxing đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa tay, chân, thân người cùng những động tác ra đòn, né tránh và di chuyển. Đây là bộ môn có cường độ tương đối cao, huy động nhiều nhóm cơ trên cơ thể, đồng thời giúp cải thiện phản xạ và khả năng phối hợp vận động. Việc kết hợp hai hình thức tập luyện này giúp Jeon Ji Hyun vừa duy trì thể lực, vừa hỗ trợ kiểm soát tỷ lệ mỡ cơ thể.

Bên cạnh vận động, chế độ ăn uống của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Jeon Ji Hyun tiết lộ cô áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn, với bữa ăn đầu tiên thường bắt đầu vào khoảng 14 giờ. Cô chia sẻ bản thân khá quen với việc nhịn ăn vào buổi sáng, sau khi hoàn thành buổi tập lúc bụng đói. Bữa trưa thường được xây dựng xoay quanh những thực phẩm giàu protein và chất dinh dưỡng như trứng, quả bơ, rau xanh và sữa chua Hy Lạp. Đến khoảng 17 giờ, cô dùng bữa tối với các món ăn thông thường.

Với lịch trình này, khoảng thời gian nhịn ăn của Jeon Ji Hyun có thể kéo dài gần 20-21 tiếng, tùy thời điểm kết thúc bữa tối và bắt đầu bữa ăn tiếp theo. Đây là hình thức nhịn ăn gián đoạn khá nghiêm ngặt, khác với những phương pháp phổ biến như 16:8. Việc kéo dài thời gian không nạp thức ăn có thể khiến cơ thể tăng sử dụng nguồn năng lượng dự trữ, trong đó có chất béo. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận nhịn ăn gián đoạn có thể hỗ trợ cải thiện cân nặng, vòng eo và một số chỉ số chuyển hóa ở những nhóm người phù hợp.

Tuy nhiên, phương pháp này không đồng nghĩa với việc cứ nhịn ăn càng lâu thì hiệu quả giảm cân càng cao. Việc tập luyện khi bụng đói cũng cần được cân nhắc dựa trên thể trạng và cường độ vận động. Với những bài tập nhẹ như đi bộ hoặc chạy bộ vừa phải, một số người có thể cảm thấy thoải mái khi tập trước bữa ăn. Ngược lại, boxing là bộ môn đòi hỏi nhiều sức mạnh và khả năng bùng nổ trong thời gian ngắn, do đó việc tập ở cường độ cao khi cơ thể thiếu năng lượng có thể gây mệt mỏi, chóng mặt và làm giảm hiệu suất vận động. Những người có vấn đề về đường huyết, huyết áp hoặc bệnh lý nền cần đặc biệt thận trọng, không nên tự áp dụng chế độ nhịn ăn kéo dài.

Một điểm đáng chú ý khác trong chế độ ăn của Jeon Ji Hyun là sự ưu tiên dành cho protein. Đây là dưỡng chất quan trọng trong việc duy trì và phục hồi cơ bắp, đặc biệt khi kết hợp với lịch trình vận động thường xuyên. Với phụ nữ bước vào độ tuổi trung niên, việc bảo toàn khối lượng cơ càng trở nên cần thiết bởi quá trình lão hóa tự nhiên có thể khiến cơ bắp và mật độ xương suy giảm. Ngoài chạy bộ và boxing, việc bổ sung các bài tập kháng lực khoảng 2-3 buổi mỗi tuần cũng có thể hỗ trợ duy trì vóc dáng săn chắc. Những động tác như squat, lunge, deadlift hay hip bridge giúp tăng cường sức mạnh vùng thân dưới và cơ lõi, trong khi các bài tập với tạ hỗ trợ phát triển cơ bắp phần thân trên.

Có thể thấy, vóc dáng đáng ngưỡng mộ của Jeon Ji Hyun không chỉ đến từ lợi thế ngoại hình mà còn là kết quả của quá trình duy trì thói quen vận động và ăn uống có kỷ luật. Dù chế độ nhịn ăn kéo dài của nữ diễn viên không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người, việc duy trì hoạt động thể chất, bổ sung dinh dưỡng cân bằng và chú trọng sức khỏe cơ bắp vẫn là những nguyên tắc quan trọng để giữ gìn vóc dáng lâu dài.