Nhan sắc thời đỉnh cao của Selena Gomez: Đẹp như thiên thần ở hậu trường Victoria's Secret

Nếu các thiên thần nội y Victoria's Secret thường gây ấn tượng bằng vóc dáng nổi bật cùng vẻ đẹp sắc sảo trên sàn diễn, Selena lại chinh phục người xem bằng nét quyến rũ mang màu sắc riêng.

Từng là một trong những nữ ca sĩ khách mời của Victoria's Secret Fashion Show 2015, Selena Gomez không chỉ gây ấn tượng trên sân khấu mà còn khiến người hâm mộ xao xuyến bởi nhan sắc trong loạt ảnh hậu trường. Đã hơn một thập kỷ trôi qua, những khoảnh khắc tưởng chừng được chụp vội ấy vẫn khiến dân tình không ngừng xuýt xoa, thậm chí được nhận xét đẹp chẳng khác gì hình ảnh quảng bá cho một thương hiệu mỹ phẩm hay thời trang cao cấp.

Năm 2015, Selena Gomez góp mặt tại Victoria's Secret Fashion Show với tư cách ca sĩ biểu diễn khách mời, bên cạnh những tên tuổi đình đám của làng nhạc. Nếu trên sân khấu, nữ ca sĩ ghi điểm bằng phong thái tự tin và vẻ quyến rũ khi trình diễn, thì ở hậu trường, cô lại mang đến một sức hút rất khác: ngọt ngào, mềm mại nhưng vẫn đầy cuốn hút. Điều khiến loạt ảnh này được yêu thích nằm ở sự tự nhiên. Selena chưa thay trang phục hậu trường quen thuộc của Victoria's Secret, vẫn khoác chiếc áo choàng sọc hồng đặc trưng của thương hiệu. Không cần váy áo cầu kỳ hay tạo dáng quá mức, nữ ca sĩ vẫn nổi bật nhờ gương mặt hài hòa, thần thái thoải mái và cách trang điểm tôn trọn những đường nét vốn có.

Mái tóc nâu gợn sóng được tạo kiểu bồng bềnh, buông nhẹ quanh gương mặt, mang đến vẻ nữ tính đầy sức sống. Đôi mắt khói được nhấn nhá vừa đủ tạo chiều sâu, khiến ánh nhìn thêm phần bí ẩn và quyến rũ. Trong khi đó, sắc son hồng phớt lại cân bằng tổng thể, giữ cho diện mạo không quá sắc lạnh mà vẫn ngọt ngào, trẻ trung. Sự kết hợp giữa kiểu tóc mềm mại, lớp trang điểm có điểm nhấn và đôi môi tự nhiên đã tạo nên hình ảnh Selena vừa lộng lẫy vừa gần gũi. Điều thú vị là vẻ đẹp ấy không phụ thuộc vào ánh đèn sân khấu hay những bộ cánh lộng lẫy.

Ngay cả khi chỉ diện áo choàng, Selena vẫn có thể khiến khung hình trở nên nổi bật. Nhan sắc của cô khi ấy hội tụ đủ những yếu tố thường thấy trong một bộ ảnh quảng cáo chuyên nghiệp: làn da rạng rỡ, lớp trang điểm chỉn chu, mái tóc óng mượt và thần thái tự tin trước ống kính. Có những bức ảnh, chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta đã dễ dàng liên tưởng đến chiến dịch quảng bá son môi, phấn mắt, sản phẩm chăm sóc tóc hay thậm chí là một bộ sưu tập đồ ngủ cao cấp.

Nếu các thiên thần nội y Victoria's Secret thường gây ấn tượng bằng vóc dáng nổi bật cùng vẻ đẹp sắc sảo trên sàn diễn, Selena lại chinh phục người xem bằng nét quyến rũ mang màu sắc riêng. Cô không cần phô diễn quá nhiều vẫn toát lên sức hút, vừa có vẻ ngây thơ của một nàng thơ, vừa sở hữu nét trưởng thành của người phụ nữ hiểu rõ ưu điểm của mình. Chính sự cân bằng ấy khiến hình ảnh Selena trong hậu trường năm 2015 vẫn có sức sống lâu dài. Tất nhiên, mỗi người đẹp đều có nét cuốn hút riêng, và việc so sánh Selena với dàn thiên thần nội y cũng chỉ mang tính cảm nhận. Nhưng không khó hiểu khi nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ hoàn toàn có thể trở thành gương mặt đại diện cho những chiến dịch làm đẹp đình đám. Loạt ảnh hậu trường cho thấy đôi khi, một diện mạo đẹp không nhất thiết phải được tạo nên từ những lớp trang điểm cầu kỳ hay trang phục đắt đỏ; điều quan trọng hơn cả là sự hài hòa và thần thái của người xuất hiện trong khung hình.

Sau hơn 10 năm, khi những bức ảnh được chia sẻ lại trên mạng xã hội, Selena Gomez vẫn nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng vô số lời khen. Người hâm mộ không chỉ nhớ đến giọng hát hay màn trình diễn của cô tại Victoria's Secret Fashion Show, mà còn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp vượt thời gian trong những khoảnh khắc đời thường. Có lẽ, sức hấp dẫn của loạt ảnh nằm chính ở điều đó: Selena không cần cố gắng trở thành một thiên thần nội y, bởi cô đã có sức hút riêng đủ khiến người ta phải dừng lại ngắm nhìn.