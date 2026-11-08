“Thái tử" Hàn Quốc Joo Ji Hoon bị mỉa mai diện rộng

Joo Ji Hoon hiện tại đã không còn được như 20 năm về trước.

Gần 20 năm sau thành công của Hoàng Cung (Princess Hours), Joo Ji Hoon vẫn là một trong những nam diễn viên có sức hút hàng đầu màn ảnh Hàn. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt góc cạnh cùng vẻ đẹp nam tính có phần phong trần, anh từng khiến khán giả mê mẩn với hình tượng Thái tử Shin kinh điển. Tuy nhiên, màn tái xuất trong một tác phẩm lấy bối cảnh hoàng gia gần đây lại đưa nam diễn viên vào tình huống khá trớ trêu. Thay vì được xuýt xoa vì diện mạo đế vương, Joo Ji Hoon bất ngờ trở thành tâm điểm chế giễu vì ngoại hình có phần mệt mỏi, màu da tối và nhiều tạo hình bị nhận xét là sến súa.

Nhan sắc của Joo Ji Hoon trong Hoàng Hậu Tái Hôn nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Đáng chú ý, những tranh luận về ngoại hình của Joo Ji Hoon còn lan rộng đến mức netizen Hàn liên tục đăng tải các bài viết, hình ảnh chế giễu tạo hình của nam diễn viên đều nhận được lượng tương tác lớn trên MXH. Một số người thậm chí thử ghép gương mặt của nhiều mỹ nam khác vào nhân vật Sovieshu để cho thấy sự không phù hợp về ngoại hình của Joo Ji Hoon. Phục trang quá sến và màu mè càng khiến ngôi sao xứ Hàn trở nên "bóng dầu" hơn.

Bài đăng chế thay mặt Park Bo Gum vào Joo Ji Hoon hút hơn 1,5 triệu lượt xem.

Netizen Hàn liên tục đổi giao diện cho nhân vật Sovieshu.

Thậm chí, trang phục của nam diễn viên cũng được cộng đồng mạng thay giúp.

Điều khiến khán giả chú ý nhất là màu da của nam diễn viên trên màn ảnh. Gương mặt mỹ nam sinh năm 1982 trông khá mệt mỏi, thiếu sức sống, nước da tối và xỉn màu hơn đáng kể khi đứng cạnh những diễn viên khác. Sự chênh lệch càng trở nên rõ rệt trong các cảnh quay chung với Shin Min Ah, Lee Se Young và Lee Jong Suk, khi những người còn lại đều xuất hiện với diện mạo sáng sủa, được chăm chút kỹ lưỡng. Không ít bình luận cho rằng Joo Ji Hoon trông già hơn tuổi, thậm chí có người mỉa mai rằng vị hoàng đế này cần được trang bị thêm một tấm hắt sáng hoặc sử dụng bộ lọc filter để gương mặt trông tươi tắn hơn. Một số ý kiến khác còn nhận xét màu da của anh trên phim tối hơn cả sắc da tự nhiên ngoài đời, những vết tích của thời gian cũng đã hiện hữu rõ nét.

Màu da rám nắng từng giúp Joo Ji Hoon ghi điểm với vẻ đẹp nam tính, nay lại khiến anh gặp nhiều tranh cãi.

Da tối màu cùng những vết nhăn do tuổi tác khiến visual nam diễn viên mất điểm.

Không chỉ màu da, phần phục trang và kiểu tóc của Joo Ji Hoon cũng chưa thực sự thuyết phục được người hâm mộ nguyên tác. Trong thế giới giả tưởng của The Remarried Empress, các nhân vật hoàng gia thường được khắc họa với diện mạo lộng lẫy, trang phục cầu kỳ và khí chất gần như hoàn mỹ. Chính sự cầu kỳ, màu mè của trang phục đã vô tình làm giảm đi sức hút nam tính, phóng khoáng của nam diễn viên.

Trang phục cầu kì của Joo Ji Hoon cũng trở thành chủ đề bàn tán.

Đặt cạnh hình ảnh Thái tử Shin năm 2006, sự khác biệt càng khiến khán giả chú ý. Khi ấy, Joo Ji Hoon chỉ cần diện đồ casual, khoác lên mình chiếc áo choàng hay xuất hiện trong bộ lễ phục đơn giản cũng đủ toát lên vẻ quyền quý. Gương mặt góc cạnh, vẻ đẹp lãng tử, vóc dáng ấn tượng và thần thái lạnh lùng giúp anh gần như sinh ra để dành cho những vai diễn có địa vị cao. Tuy nhiên, sau gần 20 năm, visual nam tính kiểu phong trần của nam diễn viên đã thêm già dặn cùng những dấu hiệu tuổi tác. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi liệu Joo Ji Hoon có còn phù hợp với những tạo hình hoàng gia vốn đòi hỏi vẻ đẹp trau chuốt, có phần phi thực tế hay không.

"Thái tử Shin" Joo Ji Hoon từng gây sốt khắp châu Á vào năm 2006.

Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận rằng diện mạo của diễn viên trên màn ảnh chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như ánh sáng trường quay, cách trang điểm, thiết kế phục trang và kỹ thuật chỉnh màu hậu kỳ, dấu hiệu tuổi tác. Bên cạnh đó, không phải tất cả phản hồi đều tiêu cực. Một bộ phận khán giả vẫn đánh giá cao thần thái và khả năng diễn xuất của nam diễn viên, đặc biệt là cách anh thể hiện sự kiêu ngạo, ích kỷ cùng những cảm xúc phức tạp của Sovieshu.

Diễn xuất vẫn là "bộ lọc" của Joo Ji Hoon được khán giả mong chờ.

Ảnh: Instagram.