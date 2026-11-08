Biển quảng cáo nội y Calvin Klein của Jude Bellingham khiến giao thông New York "tê liệt"

Diện nội y Calvin Klein, visual cực phẩm của Jude Bellingham gây sốt New York.

Tấm biển quảng cáo mới nhất của Calvin Klein với hình ảnh Jude Bellingham diện nội y trắng đang trở thành "điểm check-in" hot nhất New York, khiến người đi đường phải dừng xe để chiêm ngưỡng, gây ra một cơn sốt thực sự tại khu phố sầm uất.

Theo các nguồn tin, hình ảnh quyến rũ của sao nam bóng đá đang biến ngã tư này thành một "điểm du lịch" bất đắc dĩ. Một người dân sống gần đó chia sẻ: "Cả ngày trôi qua, người ta không ngừng bấm còi xe, thậm chí bước hẳn xuống đường chỉ để quay video tấm biển quảng cáo." Anh chàng tiền vệ tài hoa này đang thực sự làm... ách tắc giao thông!

Một nguồn tin khác khẳng định bức ảnh "rực lửa" này giờ đây giống như một trạm tham quan thu hút du khách: "Cậu ấy đúng là một cực phẩm."

Chiến dịch quảng bá mẫu nội y Icon Cotton Stretch Hip Brief với sự góp mặt của ngôi sao đội tuyển Anh đã nhanh chóng "viral" trên mọi nền tảng. Hàng loạt TikToker coi việc đổ xô về trung tâm thành phố để quay clip trước tấm biển như một chuyến "hành hương" không thể bỏ lỡ.

Trong một đoạn clip, một chàng trai đùa vui: "Nếu bạn gái của bạn nói cô ấy đang đi mua sắm ở Soho... thì chưa chắc cô ấy đến đó để uống matcha cùng hội chị em hay ngắm túi hiệu đâu, cô ấy đến đây để 'chảy nước miếng' vì Jude đấy" (Thực tế thì tấm biển nằm ở khu Noho của New York, ngay phía bắc Soho). Một tài khoản khác lại đăng tải đoạn video với dòng chú thích đầy gọi mời: "Các chị em, đừng quên ghé thăm cảnh đẹp nhất ở New York lúc này nhé."

Không chỉ tỏa sáng rực rỡ với 7 bàn thắng cho đội tuyển Anh tại kỳ World Cup 2026, sức quyến rũ chết người của Bellingham còn vươn xa khỏi sân cỏ khi anh từng lọt vào vòng chung kết bình chọn "Bulge of the Year" (Điểm nhấn nóng bỏng nhất năm) do ứng dụng Grindr tổ chức. Trước khi bùng nổ cùng Calvin Klein (bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Oliver Hadlee Pearch thực hiện tại Madrid vào tháng 8 vừa qua), nam cầu thủ cũng từng làm người mẫu cho Skims của Kim Kardashian vào năm 2024.

Được biết, tấm biển quảng cáo khổng lồ kích thước 55x75 foot (khoảng 16x22 mét) tại khu Noho đã được Calvin Klein tận dụng trong suốt nhiều thập kỷ qua. Năm 2021, tạp chí GQ từng ví von vị trí này chính là "Núi Rushmore của làng thời trang". Nơi đây từng chứng kiến vô số khoảnh khắc bùng nổ mạng xã hội, có thể kể đến tấm biển của Bad Bunny hay với những ngôi sao K-pop như Jung Kook (BTS) hay Jennie (BLACKPINK).

Nguồn: Page Six; Ảnh: Instagram