Không chỉ đắp tiền lên mặt: Bóc trần 5 thói quen chống lão hóa của giới nhà giàu

Bí quyết trẻ như thiếu nữ của phụ nữ thượng lưu nằm ở 5 thói quen chăm sóc nhỏ.

Tại sao có những người phụ nữ dù đã bước sang tuổi 40, 50 nhưng vẫn giữ được khí chất thanh xuân và làn da căng bóng như thiếu nữ? Nhiều người cho rằng bí quyết chỉ nằm ở việc họ có tiền để mua mỹ phẩm đắt đỏ hay "đập đi xây lại" bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát gần đây đã chỉ ra rằng, quan niệm chống lão hóa của giới nhà giàu thực chất nằm ở những thói quen tiểu tiết tinh tế hơn rất nhiều.

Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) vào năm 2025, những phụ nữ có thu nhập cao không chỉ sẵn sàng chi tiền cho các liệu trình thẩm mỹ nội khoa (không xâm lấn), mà họ còn đặc biệt chú trọng đến việc uống thực phẩm bổ sung, thoa kem chống nắng toàn diện và thậm chí là chăm chút cho từng chân tóc bạc. Hóa ra, chống lão hóa thực thụ không phải là vung tiền vô tội vạ lên khuôn mặt, mà là sự chăm sóc tỉ mỉ từ đầu đến chân. Dưới đây là 5 thói quen "bảo dưỡng nhan sắc" thường thấy ở tầng lớp thượng lưu mà bạn hoàn toàn có thể học hỏi, trong đó có những việc chẳng hề tốn kém.

Chủ động làm đẹp bằng công nghệ cao thay vì "mất bò mới lo làm chuồng"

Phần lớn chúng ta thường đợi đến khi rãnh cười hằn sâu, da bắt đầu chảy xệ hay nếp nhăn đuôi mắt hiện rõ mới cuống cuồng tìm đến các phòng khám da liễu để cứu vãn. Ngược lại, những phụ nữ có thu nhập cao từ lâu đã coi các liệu trình thẩm mỹ công nghệ cao là một phần của chu trình bảo dưỡng nhan sắc định kỳ. Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy, cứ 5 phụ nữ có thu nhập cao thì có 1 người từng thực hiện các liệu trình thẩm mỹ không phẫu thuật để duy trì vẻ ngoài tươi trẻ, tỷ lệ này cao hơn hẳn so với nhóm có thu nhập trung bình và thấp.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc cứ "bơm" càng nhiều liệu trình thì càng trẻ, hay ai cũng cần phải chạy theo các công nghệ laser, tiêm filler hay nâng cơ đắt đỏ. Chìa khóa của giới nhà giàu là sự thấu hiểu làn da. Thay vì thấy người khác làm gì là bắt chước làm theo, họ tìm đến các bác sĩ uy tín để được đánh giá và thiết kế phác đồ riêng biệt. Bạn hoàn toàn có thể bắt đầu hành trình chống lão hóa từ sớm, nhưng hãy làm một cách có chọn lọc và khoa học thay vì "nhồi nhét" mọi công nghệ lên mặt.

Bôi kem chống nắng "full giáp" - Không bỏ sót cổ, tai và mu bàn tay

Nếu chỉ được chọn một thói quen duy nhất để duy trì tuổi thanh xuân, thoa kem chống nắng chắc chắn phải đứng ở vị trí số một. Rất nhiều người ra đường nhớ bôi kem chống nắng cho mặt, nhưng lại "bỏ quên" vùng cổ, tai, ngực và mu bàn tay. Lâu dần, da mặt có thể vẫn mịn màng, nhưng những đốm đồi mồi, nếp nhăn và sự xỉn màu ở cổ hay mu bàn tay sẽ ngay lập tức tố cáo tuổi thật, thậm chí khiến bạn trông già hơn.

Các nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng, nhóm người có thu nhập gia đình cao thường có thói quen sử dụng kem chống nắng vô cùng nghiêm ngặt. Một nghiên cứu kéo dài 4,5 năm cũng chứng minh, những người thoa kem chống nắng phổ rộng hàng ngày có mức độ lão hóa da thấp hơn tới 24% so với những người không có thói quen này. Vì vậy, đừng chỉ chăm chăm bảo vệ khuôn mặt. Hãy chọn kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF 30 trở lên, thoa đều trước khi ra khỏi nhà và nhớ thoa lại khi hoạt động ngoài trời. Đừng quên trang bị thêm một thỏi son dưỡng có màng lọc UV để đôi môi luôn hồng hào, căng mọng.

Đầu tư cho thực phẩm chức năng bảo vệ tuổi xuân từ bên trong

Không chỉ dừng lại ở các loại serum hay kem dưỡng đắt tiền, việc chăm sóc sắc đẹp từ bên trong thông qua đường ăn uống đang là xu hướng được tầng lớp thượng lưu cực kỳ ưa chuộng. Theo khảo sát, khoảng 40% phụ nữ có thu nhập cao sử dụng các loại thực phẩm bổ sung chống lão hóa để níu giữ thanh xuân, con số này vượt xa so với nhóm thu nhập thấp. Những viên uống quen thuộc như collagen hay vitamin C luôn nằm trong danh mục đầu tư nhan sắc của họ.

Dù vậy, bạn không nên nhắm mắt mua bừa chỉ vì thấy một KOL nào đó trên mạng lăng xê. Thực phẩm chức năng không phải cứ uống càng nhiều là càng tốt. Đặc biệt với các sản phẩm collagen, hiệu quả còn phụ thuộc vào bảng thành phần, hàm lượng và khả năng hấp thụ của từng cơ địa, tuyệt đối không có phép màu "cải lão hoàn đồng" chỉ sau một đêm. Lời khuyên thiết thực nhất là hãy ưu tiên một chế độ ăn uống cân bằng với đầy đủ cá, trứng, các loại đậu, rau xanh và trái cây tươi trước khi tính đến việc nhờ cậy các viên uống đắt đỏ.

Quản lý da định kỳ, không đợi da "kêu cứu" mới lôi đồ ra đắp

Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng bỏ bê việc dưỡng da, thoa kem qua loa cho xong chuyện, để rồi đến khi da khô bong tróc, xỉn màu hay nổi mụn mới lật đật đi mua mặt nạ, serum phục hồi về đắp? So với kiểu chăm sóc "chữa cháy" này, giới nhà giàu lại chuộng việc theo dõi và quản lý làn da một cách chủ động. Một thống kê từ truyền thông nước ngoài từng chỉ ra rằng 31% giới siêu giàu thường xuyên lui tới các trung tâm chống lão hóa hoặc cơ sở quản lý sức khỏe chuyên sâu.

Đương nhiên, bạn không nhất thiết phải quẹt thẻ tại các spa sang trọng mới có thể chống lão hóa. Cốt lõi của thói quen này là sự quan sát. Hãy tập thói quen tự kiểm tra tình trạng da tại nhà mỗi ngày: xem da có đang bị thiếu ẩm không, có dễ mẩn đỏ hay lớp nền trang điểm dạo này có hay bị mốc không. Từ đó, bạn sẽ biết cách điều chỉnh chu trình dưỡng da cho phù hợp. Thay vì mua một lúc hàng tá sản phẩm mới ra mắt, hãy kiên nhẫn tìm ra những chân ái về dưỡng ẩm, chống nắng và chống lão hóa thực sự tương thích với làn da của mình.

Che giấu tuổi thật qua từng sợi tóc

Chống lão hóa thực sự không chỉ nằm ở khuôn mặt. Đôi khi, một lớp trang điểm hoàn hảo và bộ trang phục hàng hiệu cũng không thể cứu vãn được diện mạo nếu phần chân tóc lấm tấm sợi bạc, khiến toàn bộ tổng thể trở nên tiều tụy và mệt mỏi. Có tới 54% phụ nữ thu nhập cao sẵn sàng nhuộm tóc để che đi những sợi bạc nhằm duy trì vẻ trẻ trung, tỷ lệ này ở phụ nữ thu nhập trung bình và thấp lần lượt là 46% và 41%.

Ngoài việc giấu đi tóc bạc, màu sắc và chất lượng của mái tóc ảnh hưởng cực lớn đến độ "sang" của phái đẹp. Một mái tóc lộ chân đen lôm côm, phần đuôi xơ xác rễ tre hay màu nhuộm phai loang lổ sẽ ngay lập tức trừ điểm thanh lịch của bạn. Trong thói quen sinh hoạt hàng ngày, hãy chú ý cắt tỉa đuôi tóc xơ, sử dụng dầu dưỡng, hạn chế tẩy nhuộm liên tục hoặc tạo kiểu bằng nhiệt độ quá cao.

Nếu cần nhuộm, hãy chọn những tông màu tôn da để gương mặt sáng bừng sức sống. Tất nhiên, tóc bạc là quy luật tất yếu của thời gian và không nhất thiết phải nhuộm bằng mọi giá. Quan trọng nhất là bạn tìm được một kiểu tóc gọn gàng, phù hợp với bản thân, giữ cho tổng thể luôn toát lên vẻ sạch sẽ, chỉn chu và đầy khí chất.

Theo TVBS