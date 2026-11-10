Dân tình bóc giá đồ hiệu của Jensen Huang và người phụ nữ vướng tin đồn tình ái: Váy Dior trăm triệu chưa phải món đắt nhất!

Giữa ồn ào ngoại tình của CEO Nvidia, loạt ảnh chụp cùng Alice Huang bất ngờ bị đào lại, kéo theo màn soi đồ hiệu gây chú ý.

Những ngày qua, tỷ phú Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia, trở thành tâm điểm truyền thông sau khi công khai thừa nhận đã không chung thủy với người vợ gắn bó nhiều thập kỷ. Trong khi những diễn biến liên quan đến cuộc điều tra của Nvidia tiếp tục thu hút sự chú ý, cư dân mạng Trung Quốc lại bất ngờ chuyển hướng sang một chủ đề khác: Thời trang của vị tỷ phú và người phụ nữ thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông trong những bức ảnh cũ.

Nhân vật được nhắc đến là Alice Huang, nữ doanh nhân từng có liên hệ với công ty công nghệ Megaspeed International. Theo các thông tin truyền thông quốc tế công bố, người phụ nữ này được nhắc tên trong những nghi vấn liên quan đến vụ việc của Jensen Huang. Tuy nhiên, danh tính người có quan hệ ngoài hôn nhân với ông không được nêu cụ thể trong thư xin lỗi chính thức, còn các cáo buộc liên quan đến hoạt động tình báo vẫn đang được điều tra.

Trên Xiaohongshu và Weibo, nhiều tài khoản đã tổng hợp những lần Jensen Huang và Alice Huang xuất hiện cùng nhau, sau đó đối chiếu trang phục, phụ kiện với các thiết kế đến từ những nhà mốt xa xỉ. Kết quả khiến không ít người chú ý khi những bộ đồ tưởng chừng khá đơn giản lại được cho là có giá trị không nhỏ.

Váy Dior màu hồng gây sốt, loạt hàng hiệu lần lượt được gọi tên

Một trong những bức ảnh được chia sẻ nhiều nhất ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang xuất hiện tại một buổi tiệc ở Đài Bắc vào tháng 5/2025. Ông diện áo phông đen đơn giản, trong khi Alice Huang nổi bật với chiếc váy hồng không tay, cổ chữ V và phần chân váy xòe nhẹ.

Theo các bài đăng bóc tách trang phục, thiết kế màu hồng của Alice được cho là đến từ Dior. Chiếc váy có phom dáng ôm vừa vặn ở eo, tạo vẻ nữ tính nhưng vẫn trang nhã. Truyền thông Đài Loan đưa tin một thiết kế tương tự có giá trên 100.000 Đài tệ (tương đương 80 triệu đồng).

Không dừng lại ở chiếc váy, cư dân mạng còn tìm kiếm những món đồ xa xỉ khác xuất hiện trong các bức ảnh cũ của Alice Huang.

Trong một lần xuất hiện với trang phục trắng, người phụ nữ này được cho là diện áo khoác Max Mara, thiết kế dài qua gối với chi tiết thắt eo. Những bài đăng trên Xiaohongshu đưa ra mức giá tham khảo khoảng 33.500 - 36.000 nhân dân tệ (khoảng 137 triệu), tùy mẫu được đối chiếu. Đây là kiểu áo khoác mang phong cách quiet luxury, không cần logo nổi bật nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng nhờ phom dáng và chất liệu.

Ở một bức ảnh khác, Alice Huang diện áo đỏ có chi tiết thắt nơ lớn ở cổ, kết hợp quần đen. Điểm gây chú ý lại là món trang sức đeo trên cổ tay. Một số tài khoản mạng xã hội đặt hình ảnh cạnh thiết kế vòng tay kim cương của Van Cleef & Arpels, đồng thời đưa ra mức giá tham khảo lên đến 2,35 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 9 tỷ đồng). Dẫu vậy, chỉ dựa trên ảnh chụp không thể xác nhận món trang sức Alice sử dụng có đúng là sản phẩm được so sánh hay không, càng chưa thể kết luận giá trị thực tế của nó.

Ngoài ra, những bộ trang phục có họa tiết nổi bật cũng được đưa vào danh sách. Trong đó có thiết kế được cho là của Valentino và áo họa tiết hồng trắng được các tài khoản so sánh với sản phẩm Hermès. Một chiếc túi xách màu đỏ cũng bị đem đối chiếu với dòng Birkin 30 của Hermès, có giá tham khảo được bài đăng đưa ra khoảng 180.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng).

Những con số này nhanh chóng khiến chủ đề thời trang của Alice Huang trở thành đề tài được bàn luận, dù tất cả mới dừng ở mức nhận diện và ước tính từ cộng đồng mạng.

Jensen Huang cũng bị soi tủ đồ: Áo khoác da hàng chục nghìn nhân dân tệ

Không chỉ Alice Huang, phong cách của Jensen Huang cũng được nhiều tài khoản chú ý. Từ lâu, CEO Nvidia đã gắn liền với hình ảnh áo phông đen, quần tối màu và những chiếc áo khoác da.

Trong một số bức ảnh chụp cùng Alice, chiếc áo khoác da đen của Jensen Huang được cư dân mạng so sánh với thiết kế của Tom Ford. Mức giá tham khảo được chia sẻ là khoảng 61.200 nhân dân tệ (khoảng 240 triệu đồng).

Một đôi giày thể thao da đen đế trắng mà ông sử dụng cũng được đặt cạnh mẫu giày Hermès có giá tham khảo 9.550 nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng). Ngoài ra, chiếc áo phông đen xuất hiện trong buổi tiệc năm 2025 được truyền thông nhận diện là một thiết kế của Burberry.

Điều thú vị là phong cách của Jensen Huang gần như không thay đổi quá nhiều qua các lần xuất hiện. Ông ưu tiên màu đen, kiểu dáng đơn giản và không sử dụng quá nhiều phụ kiện nổi bật. Tuy nhiên, những món đồ cơ bản ấy vẫn có thể đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp với mức giá đáng kể.

Trong khi đó, Alice Huang lại có phong cách đa dạng hơn, từ váy hồng nữ tính, áo khoác trắng thanh lịch đến trang phục màu đỏ nổi bật và những thiết kế họa tiết cầu kỳ. Sự đối lập giữa hai phong cách càng khiến những hình ảnh cũ được chú ý trong thời điểm Jensen Huang đang vướng ồn ào đời tư.

Theo United Daily News, TVBS, Xiaohongshu