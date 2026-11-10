Jisoo kế thừa "ngoại lệ" 17 năm của Song Hye Kyo

Xuất hiện trên trang bìa Vogue China tháng 11/2026, Jisoo chính thức trở thành thần tượng Kpop đầu tiên góp mặt trên ấn bản chính của tạp chí này, đánh dấu một cột mốc mới về tài nguyên thời trang cá nhân.

Gương mặt trang bìa tháng 11/2026 của Vogue China chính thức gọi tên Jisoo. Theo các nguồn tin, lần xuất hiện này của thành viên BLACKPINK đến từ lời mời trực tiếp của Tổng biên tập Rocco Liu không thông qua tài trợ từ nhãn hàng. Để thực hiện dự án, Giám đốc Sáng tạo Tim Lim cùng nhiếp ảnh gia Trương Gia Thành (Leslie Zhang) đã bay tới Hàn Quốc.

Trong không gian kiến trúc tháp cổ điển, Jisoo mang đến một tạo hình tiết chế, tĩnh tại. Sự đan xen giữa ánh sáng và bóng tối làm nổi bật phong cách thời trang sắc sảo, có chiều sâu, hoàn toàn thoát khỏi vẻ bùng nổ thường thấy trên sân khấu biểu diễn.

Jisoo (BLACKPINK) trên trang bìa ấn bản chính Vogue China tháng 11/2026.

Cột mốc đầu tiên của một thần tượng Kpop

Việc một nghệ sĩ Hàn Quốc xuất hiện trên ấn bản chính (chính san) của Vogue China là trường hợp khá hiếm gặp. Trước đó, ngôi sao Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất từng 2 lần lên bìa chính san Vogue China là Song Hye Kyo vào tháng 12/2009 và tháng 5/2026. Vào năm 2016, G-Dragon từng xuất hiện trên bìa cùng Bella Hadid, song đó là ấn phẩm VogueMe - một nhánh phụ được phát hành dành cho độc giả trẻ.

Xét trên ấn bản chính, Jisoo vừa trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc thứ hai (sau Song Hye Kyo) và ca sĩ ngoại quốc thứ hai (sau Billie Eilish năm 2020) được lựa chọn. Động thái này cũng giúp nữ ca sĩ duy trì kỷ lục 7 năm liên tiếp góp mặt trên các phiên bản Vogue khu vực (Hàn Quốc, Pháp, Hong Kong, Trung Quốc).

Song Hye Kyo xuất hiện trên Vogue China số tháng 12/2009 và tháng 5/2026.

G-Dragon và Bella Hadid trên trang bìa ấn phẩm phụ VogueMe tháng 8/2016.

Khi âm nhạc cộng hưởng cùng diễn xuất

Trang bìa tháng 11 cũng đồng thời là nhịp cầu truyền thông cho hai ca khúc mới "CLICK" và "ADDICTED". Trái với sự tươi sáng của album đầu tay hay cảm xúc mãnh liệt trong "AMORTAGE" (2025), âm nhạc mới của Jisoo khai thác những diễn biến tâm lý phức tạp: sự cám dỗ, khao khát và những tình cảm không thể chối từ.

Đặc biệt, MV "CLICK" mang đậm phong cách Dreamcore kết hợp khoa học viễn tưởng. Hóa thân thành một người máy khao khát được làm người rồi cuối cùng lại trở về trạng thái vô tri, Jisoo cho thấy khả năng kể chuyện bằng hình ảnh rất rõ nét. Đây là kết quả của sự giao thoa giữa 10 năm kinh nghiệm trình diễn sân khấu và 5 năm cọ xát với mảng diễn xuất.

Tạo hình gây ấn tượng của Jisoo trong MV mới "ADDICTED".

Đánh giá về chặng đường của Jisoo, bài viết trên tạp chí nhận định sức sáng tạo của cô không thuộc kiểu bùng nổ hay mang tính tuyên ngôn. Trái lại, đó là một quá trình sinh trưởng trầm ổn và liên tục. Việc làm thần tượng, hóa thân thành diễn viên hay định hình phong cách cá nhân giống như những nhánh cây cùng lúc phát triển. Các cành nhánh ấy vươn càng xa, bản ngã của một Kim Jisoo ở vị trí trung tâm lại càng trở nên vững chãi và định hình rõ ràng hơn.

Ảnh: Internet, IGNV