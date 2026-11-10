Một mỹ nhân khoe vòng eo 57cm giữa phố

Không chỉ có vòng eo siêu nhỏ, mỹ nhân này còn ngày càng thăng hạng visual.

Vòng eo "con kiến" từ lâu đã được xem là một trong những lợi thế hình thể giúp nhiều mỹ nhân Việt ghi điểm trong mắt công chúng. Không cần những đường cong chuẩn "đồng hồ cát", phần eo thon gọn, nhỏ nhắn vẫn đủ tạo nên tỷ lệ vóc dáng cuốn hút, đặc biệt khi diện những thiết kế ôm sát hay crop top.

Mới đây, khoảnh khắc cam thường của Juky San bất ngờ viral trên mạng xã hội cũng nhờ vòng eo siêu nhỏ đáng ngưỡng mộ. Qua những hình ảnh cam thường chưa qua chỉnh sửa, nữ ca sĩ vẫn khiến dân tình phải trầm trồ trước vóc dáng mảnh mai cùng vòng hai gọn gàng. Được biết, người đẹp sở hữu vòng eo chỉ khoảng 57cm – con số khiến nhiều chị em phải ao ước.

Vóc dáng qua cam thường của Juky San khiến dân tình khó rời mắt. (Nguồn: Threads)

Juky San lựa chọn công thức phối đồ vừa cá tính vừa khéo léo khoe lợi thế hình thể. Nữ ca sĩ diện chiếc áo khoác da màu xanh ánh satin dáng lửng, bên trong là áo đen ôm sát, kết hợp cùng quần jeans xanh cạp trễ và thắt lưng bản to mang hơi hướng Y2K. Thiết kế croptop để lộ khoảng eo đáng kể, giúp vóc dáng mảnh mai của người đẹp càng thêm nổi bật.

Đáng chú ý nhất chính là vòng hai nhỏ nhắn, phẳng lì và gần như không có chút mỡ thừa, tạo nên độ tương phản rõ rệt với phần hông đầy đặn. Tổng thể outfit của mỹ nhân sinh năm 1998 vừa khỏe khoắn, phóng khoáng vừa tôn triệt để đường cong.

Vòng eo siêu nhỏ không chút mỡ thừa của Juky San.

Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú cùng làn da sáng càng khiến visual của Juky San thêm phần nổi bật. Khi kết hợp với vóc dáng thanh mảnh, vòng eo siêu nhỏ và phong cách ăn mặc trẻ trung, nữ ca sĩ mang đến cảm giác chẳng khác nào một mỹ nhân Hàn Quốc.

Bài đăng viral trên Threads chia sẻ nhiều khán giả có mặt tại sự kiện tưởng Juky San là nghệ sĩ Hàn.

Từ cô gái gây thương nhớ với vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào, Juky San đang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt cả về nhan sắc lẫn phong cách. Nếu trước đây nữ ca sĩ thường gắn liền với hình tượng nàng thơ dịu dàng, những năm gần đây, cô mạnh dạn thử nghiệm diện mạo cá tính, sắc sảo và thời thượng hơn.

Set đồ tôn trọn lợi thế hình thể của giọng ca sinh năm 1998.

Bước chuyển mình này càng được thể hiện rõ khi Juky San tham gia Em Xinh Say Hi, liên tục biến hóa với nhiều layout makeup, kiểu tóc và trang phục mang màu sắc hiện đại. Mái tóc ngắn cá tính cũng trở thành một trong những dấu ấn giúp cô làm mới diện mạo. Không chỉ đầu tư cho hình ảnh, nữ ca sĩ còn ngày càng tự tin trước ống kính, biết cách khai thác những đường nét thanh tú trên gương mặt nhỏ nhắn. Ở tuổi 28, Juky San mang đến cảm giác vừa trẻ trung, ngọt ngào vừa có nét quyến rũ riêng.

Juky San ngày càng cá tính và sắc sảo hơn cả về diện mạo lẫn phong cách.

Bên cạnh visual ngày càng nổi bật, vóc dáng mảnh mai cũng là một trong những lợi thế giúp Juky San dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang. Sờ hữu chiều cao 1m65, cân nặng khoảng 45kg, nữ ca sĩ từng chia sẻ số đo vòng eo chạm ngưỡng 57cm, đồng thời cho biết cơ thể vốn khá khó tăng cân.

Tuy nhiên, thay vì chỉ dựa vào vóc dáng tự nhiên, cô cũng chú trọng vận động và chăm sóc sức khỏe. Theo những chia sẻ về hành trình giữ dáng, Juky San duy trì tập luyện thể thao, từng thử sức với gym và múa cột (pole dance) – bộ môn đòi hỏi sức mạnh cơ lõi, độ dẻo dai và khả năng kiểm soát cơ thể. Cô cũng hướng đến chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng thay vì ép cân khắc nghiệt. Nhờ vậy, vóc dáng vốn mảnh mai càng thêm săn chắc, đặc biệt là vòng eo phẳng gọn và đôi chân thon dài.

Vòng eo vạn người mê cùng tỷ lệ cơ thể đẹp chuẩn "minh dây" của Juky San.

Ảnh: Threads, IGNV.