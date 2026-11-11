Kim Tae Hee đăng clip: Màn đáp trả lặng lẽ cho những lời chê thừa cân

Kim Tae Hee vừa đăng tải clip cho thấy hành trình chăm chỉ tập luyện giữ dáng ở tuổi 46.

Ở tuổi 46, Kim Tae Hee vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc. Thế nhưng, lần xuất hiện tại sự kiện trang sức hồi tháng 10 vừa qua lại khiến nữ diễn viên vướng vào những bình luận khắt khe về ngoại hình, thậm chí bị một bộ phận cư dân mạng nhận xét thừa cân, thẩm mỹ lố. Giữa lúc những tranh luận chưa hạ nhiệt, người đẹp bất ngờ đăng tải video tập luyện pilates, hé lộ thói quen vận động gần như mỗi ngày, đồng thời khoe phần cơ lưng, bờ vai săn chắc. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi công chúng được nhìn thấy một Kim Tae Hee rất khác: giản dị, khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng.

Kim Tae Hee chăm chỉ tập luyện sau khi nhận nhiều lời chê bai về vóc dáng. (Nguồn: Instagram)

Kim Tae Hee chia sẻ đoạn video ghi lại quá trình tập luyện trên trang cá nhân cùng chia sẻ đây là địa điểm cô gần như ghé đến vào mỗi buổi trưa trong các ngày làm việc. Dù rất yêu thích những hoạt động ngoài trời, cô cho biết việc được thoải mái đổ mồ hôi trong không gian trong nhà, không phải lo lắng về thời tiết lạnh, cũng mang lại cảm giác thư giãn và chữa lành. Người đẹp còn tranh thủ nhắn nhủ mọi người duy trì vận động để bảo vệ sức khỏe khi thời tiết trở nên khô và lạnh hơn.

Trong video, Kim Tae Hee buộc gọn mái tóc dài bằng kẹp, diện áo tập sát nách cùng quần legging ôm dáng. Không trang điểm cầu kỳ hay chuẩn bị diện mạo lộng lẫy như khi dự sự kiện, cô tập trung hoàn toàn vào các động tác. Nữ diễn viên bắt đầu với những bài giãn cơ, sau đó chuyển sang tập luyện trên máy và thực hiện thêm các bài tập sức mạnh. Những chuyển động đòi hỏi sự dẻo dai, khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể được cô thực hiện khá thuần thục.

Điểm khiến nhiều người chú ý nhất là phần lưng và bờ vai của Kim Tae Hee. Khi thực hiện các động tác trên máy, cơ lưng hiện lên rõ nét, đặc biệt là vùng cơ xô, tạo cảm giác săn chắc và khỏe khoắn. Hình ảnh này phần nào khác biệt với vẻ ngoài thanh mảnh, dịu dàng mà khán giả vốn quen thuộc ở nữ diễn viên. Nhiều bình luận dành lời khen cho thành quả tập luyện của cô, cho rằng ở tuổi 46 và sau khi đã làm mẹ hai con, việc duy trì được thể trạng như vậy là điều đáng ngưỡng mộ.

Cơ lưng săn chắc, khỏe khoắn của minh tinh xứ Hàn.

Trước đó, vào ngày 22/10, Kim Tae Hee tham dự sự kiện kỷ niệm 90 năm của thương hiệu trang sức FRED tại Seoul. Nữ diễn viên lựa chọn một thiết kế đầm cúp ngực tông vàng ánh kim, để lộ phần vai và cánh tay, kết hợp cùng trang sức nổi bật. Dù vẫn nhận được nhiều lời khen về gương mặt xinh đẹp, diện mạo của cô tại sự kiện lại trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng chiếc váy chưa thực sự tôn dáng, đặc biệt ở phần thân trên có thiết kế ôm sát. Những góc chụp và ánh sáng tại sự kiện cũng khiến đường nét cơ thể của nữ diễn viên bị soi xét kỹ lưỡng. Thậm chí, một số bình luận tiêu cực còn dùng những lời lẽ nặng nề để nhận xét body nỡ diễn viên "mỡ tràn viền", phần lưng và bắp tay không còn thon gọn như trước. Bên cạnh vóc dáng, cách tạo kiểu tóc ép gọn ra sau cùng lối trang điểm cũng bị cho là chưa làm nổi bật vẻ đẹp thanh tú vốn là dấu ấn của Kim Tae Hee.

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Ở tuổi 46, nhan sắc của Kim Tae Hee có thể không còn giữ nguyên vẻ non trẻ của thời kỳ đỉnh cao, nhưng cô vẫn thường xuyên được nhắc đến như một chuẩn mực nhan sắc của màn ảnh Hàn. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng tiếp tục là điểm cộng mỗi khi nữ diễn viên xuất hiện. Trong video tập luyện mới nhất, dù chỉ diện trang phục thể thao đơn giản, không có sự hỗ trợ của lớp trang điểm hay ánh đèn sân khấu, mỹ nhân sinh năm 1980 vẫn nhận được nhiều lời khen về diện mạo trẻ trung.

Điều đáng chú ý hơn cả là thái độ của Kim Tae Hee đối với việc vận động. Thay vì chỉ xem tập luyện như một cách để kiểm soát cân nặng hay đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về ngoại hình, cô chia sẻ rằng đây là hành động giúp bản thân mang lại cảm giác thư giãn. Đây là góc nhìn tích cực, bởi duy trì vận động đều đặn không chỉ hỗ trợ sức mạnh cơ bắp, độ linh hoạt mà còn góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể. Và có lẽ, ở độ tuổi hiện tại, vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ không nhất thiết phải là thân hình không có chút thay đổi theo thời gian, mà còn nằm ở sự khỏe khoắn, tự tin và khả năng tận hưởng cuộc sống của chính mình.

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Ảnh: Instagram.