20 năm trước, đại minh tinh giàu nhất Trung Quốc khiến Getty Images phải chịu thua

Nhan sắc thời trẻ của Chương Tử Di vẫn luôn đủ sức "đốn gục" mọi ánh nhìn.

Những bức ảnh cũ của Chương Tử Di đôi khi vẫn bất ngờ được chia sẻ trở lại, như thể thời gian chưa từng làm phai đi sức hút của một trong những "đại hoa đán" nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ. Mới đây, loạt hình do truyền thông Mỹ ghi lại minh tinh đình đám vào năm 2005 tiếp tục thu hút sự chú ý. Không chỉ gợi nhớ phong cách thời trang một thời, những khung hình này còn khiến công chúng trầm trồ trước nhan sắc rực rỡ của nữ diễn viên khi đang ở độ tuổi 26.

Hình ảnh 21 năm trước của Chương Tử Di hot trở lại.

Chương Tử Di gây ấn tượng với vẻ đẹp rất riêng: gương mặt thanh tú, đường nét nhỏ nhắn nhưng sắc sảo, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Mái tóc đen dài buông tự nhiên, hơi bay trong gió, càng làm nổi bật diện mạo trẻ trung, nữ tính. Nữ diễn viên diện set đồ mang phong cách Y2K đầy phóng khoáng, với áo dài tay màu hồng phấn phối cùng quần jeans ống loe và giày cap gót. Son môi hồng nổi bật cùng lớp trang điểm nhẹ giúp gương mặt thêm rạng rỡ. Điều đáng chú ý là dù chỉ đứng trước ống kính của "hung thần" Getty Images, Chương Tử Di vẫn toát lên sức hút của một ngôi sao quốc tế: vừa tự nhiên, vừa rạn rỡ cùng làn da mướt mịn không tì vết.

Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của Chương Tử Di qua ống kính Getty Images vẫn vô cùng ấn tượng.

Nhìn lại những khoảnh khắc ấy, có thể hiểu vì sao nhan sắc Chương Tử Di từng được xem là một trong những biểu tượng của điện ảnh Hoa ngữ đầu những năm 2000. Vẻ đẹp của cô không nằm ở sự ngọt ngào hay những đường nét quá đỗi sắc sảo, mà là sự cân bằng giữa nét thanh tú, ánh mắt có chiều sâu và thần thái tự tin. Thời trẻ, nữ diễn viên sở hữu diện mạo trong trẻo nhưng vẫn có nét kiêu kỳ, rất phù hợp với hình ảnh những nhân vật mạnh mẽ, giàu nội tâm mà cô thường thể hiện trên màn ảnh.

Nhan sắc thời trẻ từng mê hoặc cả châu Á của Chương Tử Di.

Từ ngôi sao triển vọng đến đại "hoa đán hàng" đầu Cbiz

Sinh năm 1979 tại Bắc Kinh, Chương Tử Di bước chân vào làng giải trí sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương. Năm 1999, cô có vai diễn điện ảnh đầu tay trong Đường Về Nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Tuy nhiên, dấu mốc thực sự đưa tên tuổi nữ diễn viên vượt khỏi biên giới Trung Quốc là Ngọa Hổ Tàng Long (2000) của Lý An. Bộ phim giành nhiều giải thưởng quốc tế, đồng thời giúp Chương Tử Di được khán giả toàn cầu biết đến.

Sau đó, cô liên tiếp góp mặt trong những tác phẩm nổi tiếng như Anh Hùng, Thập Diện Mai Phục, 2046 và Hồi Ức Của Một Geisha. Đặc biệt, vai diễn trong Hồi Ức Của Một Geisha năm 2005 giúp nữ diễn viên nhận đề cử Quả Cầu Vàng và BAFTA, đánh dấu bước tiến đáng kể tại Hollywood. Cũng trong năm này, tạp chí TIME đưa Chương Tử Di vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới. Bài viết khi ấy dành nhiều lời khen cho vẻ đẹp thanh tú, ánh mắt giàu biểu cảm và sự nghiệp đáng nể của nữ diễn viên mới 26 tuổi.

Không chỉ có danh tiếng, Chương Tử Di còn sớm trở thành một trong những nữ minh tinh có khả năng kiếm tiền hàng đầu Trung Quốc. Theo một bài viết của Fast Company năm 2007, cô đã được xem là một trong những nữ diễn viên có mức thu nhập cao nhất lịch sử điện ảnh nước này. Thống kê của Forbes về các ngôi sao quyền lực Trung Quốc cũng ghi nhận Chương Tử Di có thu nhập khoảng 55 triệu NDT trong năm 2007, tương đương khoảng 8 triệu USD ở thời điểm đó.

Đến năm 2014, vị thế của Chương Tử Di tiếp tục được thể hiện qua mức cát-xê thuộc nhóm cao nhất thị trường. Một danh sách thù lao diễn viên được truyền thông Trung Quốc đưa tin cho biết cô cùng Triệu Vy và Châu Tấn đứng đầu bảng xếp hạng nữ diễn viên có mức thù lao cao nhất, với con số khoảng 15 triệu NDT cho mỗi bộ phim. Đây là mức cát-xê được công bố trong danh sách rò rỉ khi ấy, không phải số liệu kiểm toán chính thức, nhưng cũng phần nào cho thấy giá trị thương mại của nữ minh tinh.

Chương Tử Di là một trong những minh tinh giàu nhất Trung Quốc hiện nay với khối tài sản khổng lồ.

Từ một diễn viên trẻ được Trương Nghệ Mưu phát hiện, Chương Tử Di đã xây dựng được sự nghiệp hiếm có với những giải thưởng danh giá, cơ hội hợp tác cùng các đạo diễn hàng đầu và vị thế ngôi sao quốc tế. Cô cũng thường được xếp vào nhóm Tứ đại hoa đán cùng Triệu Vy, Châu Tấn và Từ Tịnh Lôi – những gương mặt có ảnh hưởng lớn đến màn ảnh Hoa ngữ một thời.

Nhan sắc hiện tại vẫn mang sức hút của một đại minh tinh

Ở tuổi 47, Chương Tử Di không còn giữ nguyên vẻ trẻ trung, trong veo của thời đôi mươi. Những dấu vết thời gian trên gương mặt là điều khó tránh khỏi, nhưng thay vì khiến diện mạo kém cuốn hút, chúng dường như càng làm nổi bật nét đẹp đằm thắm và từng trải của nữ diễn viên. Cô vẫn sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt có chiều sâu cùng thần thái điềm tĩnh, tự tin. Nếu thời trẻ, Chương Tử Di gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mong manh, rạng rỡ thì hiện tại, sức hút của cô nằm ở sự mặn mà và khí chất của người phụ nữ đã đi qua nhiều thăng trầm.

Ở tuổi U50, "đại hóa đán" xứ tỷ dân vẫn vô cùng rạng rỡ và khí chất.

Trên thảm đỏ, Chương Tử Di cũng là một trong những mỹ nhân sở hữu phong cách thời trang có dấu ấn riêng. Cô thường ưu tiên những thiết kế có phom dáng tinh tế, đường cắt gọn gàng và kỹ thuật xử lý chất liệu cầu kỳ, thay vì chạy theo những xu hướng phô trương. Đặc biệt, minh tinh sinh năm 1979 có khả năng cân bằng giữa vẻ quyến rũ và sự tiết chế: cô không cần quá nhiều chi tiết đính kết hay phụ kiện nổi bật vẫn đủ thu hút ống kính.

Qua nhiều năm, phong cách thảm đỏ của nữ diễn viên cũng có sự chuyển biến thú vị, từ nét trẻ trung, sắc sảo thời kỳ đầu sự nghiệp đến vẻ đằm thắm, quyền lực của một minh tinh kỳ cựu. Dù lựa chọn những gam màu nổi bật hay các thiết kế tối giản, cô vẫn thường tạo được cảm giác chỉn chu và đẳng cấp, đúng với vị thế của một đại hoa đán đã có nhiều năm chinh chiến tại các sự kiện điện ảnh quốc tế.

Chương Tử Di khoe vẻ đẹp sang trọng và quyền lực trên thảm đỏ.

Có lẽ cũng bởi vậy mà những bức ảnh cũ của nữ minh tinh vẫn đủ sức khiến công chúng dừng lại ngắm nhìn. Nhan sắc tuổi trẻ của Chương Tử Di được lưu giữ trong từng khung hình, còn cô hiện tại lại có thêm chiều sâu từ trải nghiệm và gần ba thập kỷ làm nghề. Hai phiên bản ở hai thời điểm khác nhau, nhưng đều có điểm chung là sức hút rất riêng – thứ không dễ có được chỉ nhờ ngoại hình, mà còn được bồi đắp từ tài năng, bản lĩnh và vị thế của một "đại hoa đán" thực thụ.

Ảnh: Instagram.