Vũ Thuý Quỳnh và Pháo "đổi đời": Kịch bản khó lường nhất lịch sử Miss Universe Vietnam

Từ khung hình chung tại sân khấu Miss Universe Vietnam 2024, không ai ngờ chỉ 2 năm sau, "nữ ca sĩ khách mời" đã vụt sáng thành Á hậu 3 MUVN 2026, trong khi "ngựa chiến" nhan sắc năm nào lại lùi về hậu phương, kiêu hãnh và viên mãn với thiên chức làm mẹ.

Mới đây, khi Vũ Thúy Quỳnh bất ngờ chia sẻ lại đoạn clip kỷ niệm trên sân khấu Miss Universe Vietnam (MUVN) 2024, cộng đồng mạng mới giật mình nhận ra thời gian đã tạo nên một "cú twist" ngoạn mục đến nhường nào.

Đoạn clip kỷ niệm tại MUVN 2024 vừa được Vũ Thúy Quỳnh "đào" lại.

Trở lại thời điểm năm 2024, Vũ Thúy Quỳnh đang là một trong những thí sinh "đáng gờm" nhất đường đua sắc đẹp, người sau đó đã xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc. Trong khi đó, Pháo xuất hiện tại tập 5 của MUVN 2024 với tư cách là ca sĩ khách mời biểu diễn liên khúc mashup Nói Dối và Hai phút hơn. Lúc bấy giờ, nữ rapper 2003 từng gây bão mạng xã hội với cú xoay người điệu nghệ chuẩn phong cách beauty queen trong phần trình diễn của dàn thí sinh. Khoảnh khắc khoe visual sáng bừng, tràn đầy năng lượng tích cực trong mái đầu húi cua của nữ rapper khiến nhiều netizen đùa vui rằng ban giám khảo hãy "ụp crown" luôn cho cô.

Cú xoay người ngẫu hứng xuất thần của Pháo khi làm ca sĩ khách mời tại MUVN 2024. Cư dân mạng năm đó đùa đòi "ụp crown" cho cô nàng.

Thần thái sắc lạnh và những bước catwalk "chặt chém" của Vũ Thúy Quỳnh trên cùng sân khấu năm ấy.

Và rồi "khung hình định mệnh" ấy bỗng dưng như một điềm báo trước cho màn "đổi vai" kỳ diệu của hai năm sau. Bước sang năm 2026, khán giả vỡ òa khi thấy cô ca sĩ khách mời năm nào lột xác với diện mạo nữ tính, trưởng thành hơn để chính thức dự thi Miss Universe Vietnam 2026. Không dừng lại ở việc thi cho vui, Pháo đã tiến thẳng vào Top 5 chung cuộc và xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 3 cùng loạt giải phụ danh giá như Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp tài năng và Trang phục dạ hội đẹp nhất. Hành trình từ một rapper underground gai góc "quay xe" sang đấu trường sắc đẹp của Pháo đã chứng minh nỗ lực bứt phá giới hạn vô cùng mãnh liệt của cô gái trẻ.

Chỉ 2 năm, nữ rapper gai góc lột xác ngoạn mục, đường hoàng bước vào Top 5 và ẵm trọn danh hiệu Á hậu 3 MUVN 2026.

Ở một diễn biến khác, nàng Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lại lựa chọn một ngã rẽ hoàn toàn khác. Sau những đỉnh cao tại các cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ, người đẹp quyết định lùi lại để vun vén tổ ấm, đón con đầu lòng cùng doanh nhân Đức Phạm. Dù có bạn trai giàu có, Á hậu 2 MUVN 2024 vẫn giữ vững sự độc lập tài chính khi miệt mài kinh doanh thương hiệu thời trang riêng, làm tiếp thị liên kết và livestream bán hàng ngay cả trong thời gian mang thai. Hậu sinh nở, cô khiến nhiều người ngưỡng mộ vì thái độ cởi mở, không ngại tiết lộ tình trạng vòng hai "nhiều mỡ hơn so với thời con gái" thay vì giấu giếm, tự tin khoe vóc dáng rạng rỡ của một bà mẹ bỉm sữa hiện đại.

Lùi lại hậu phương làm mẹ, Vũ Thúy Quỳnh ghi điểm với sự tự tin khoe dáng sau sinh chưa cần eo ót.

Hai năm không quá dài, nhưng đủ để cả hai tạo ra những bước ngoặt đắt giá. Bức tranh hiện tại cho thấy cả hai đều đang tận hưởng 'chiếc vương miện' của riêng mình: Một người dũng cảm bứt phá giới hạn để tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc, một người kiêu hãnh lùi lại hậu phương, làm chủ cuộc sống bỉm sữa với sự độc lập và tự tin đáng ngưỡng mộ.

Ảnh, Clip: Internet