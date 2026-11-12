Nhan sắc thật của "tiểu tam" đẹp nhất màn ảnh Hàn, từng tiết lộ bố mẹ cho vào showbiz vì sợ bị bắt cóc

Dù qua ống kính zoom cận, không có chỉnh sửa nhưng mỹ nhân này vẫn làm thổn thức mọi ánh nhìn.

Lee Se Young đang nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress) – dự án phim giả tưởng được mong đợi với sự tham gia của loạt sao hạng A như Shin Min Ah, Joo Ji Hoon và Lee Jong Suk. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Rashta, nhân vật xuất thân là một nô lệ bỏ trốn nhưng sau đó trở thành người tình của Hoàng đế Sovieshu, chen chân vào cuộc hôn nhân vốn được ngưỡng mộ của Hoàng hậu Navier. Với vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào nhưng ẩn chứa tham vọng, Rashta nhanh chóng trở thành nhân vật gây chú ý. Thậm chí, Lee Se Young còn được khán giả ưu ái gọi là một trong những nàng “tiểu tam” đẹp nhất màn ảnh Hàn, bởi diện mạo trong trẻo rất phù hợp với hình tượng nhân vật.

Nhan sắc xinh đẹp của Lee Se Young trong Hoàng Hậu Tái Hôn.

Mới đây, một đoạn video ghi lại zoom nhan sắc đời thường của nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Không cần tạo hình lộng lẫy hay trang điểm đậm, Lee Se Young vẫn khiến người xem khó rời mắt nhờ gương mặt thanh tú và làn da sáng mịn. Trong khung hình, cô buộc gọn mái tóc nâu sẫm ra phía sau, để lộ phần trán cao cùng đường nét gương mặt cân đối. Kiểu tóc rẽ ngôi giữa nhẹ nhàng tạo cảm giác thanh lịch, trong khi đôi khuyên tai vàng nhỏ giúp diện mạo thêm điểm nhấn mà không quá phô trương.

Lee Se Young qua ống kính truyền thông Hàn. (Nguồn: everyonereview)

Điểm nổi bật nhất chính là làn da trắng sáng, có độ bóng khỏe tự nhiên của mỹ nhân sinh năm 1992. Ở góc quay cận, bề mặt da của cô vẫn giữ được cảm giác mịn màng, tươi tắn, không bị lớp nền dày che phủ. Lớp trang điểm của nữ diễn viên cũng được tiết chế tối đa: đường eyeliner mảnh kéo nhẹ ở đuôi mắt, hàng mi cong, chân mày tự nhiên và màu son hồng đỏ dịu. Đôi mắt to, sống mũi thanh cùng khuôn miệng nhỏ tạo nên tổng thể vừa ngọt ngào, năng lượng vừa có nét sắc sảo. Ngay cả khi chỉ diện trang phục đơn giản, Lee Se Young vẫn toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, tự nhiên có sức hút riêng.

Cận cảnh làn da sáng, đêu màu và ít khuyết điểm của Lee Se Young.

Vào showbiz từ bé vì bố mẹ lo sợ bị bắt cóc

Sinh ngày 20/12/1992, Lee Se Young bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi mới 5 tuổi. Cô là một trong những diễn viên nhí có hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ, từng góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh từ khi còn nhỏ. Đáng chú ý, vai diễn trong bộ phim cổ trang đình đám Nàng Dae Jang Geum năm 2003 đã giúp gương mặt của Lee Se Young trở nên quen thuộc với đông đảo khán giả.

Một câu chuyện thú vị từng được nữ diễn viên chia sẻ là lý do bố mẹ cho cô bước chân vào showbiz từ rất sớm. Trong một chương trình truyền hình, Lee Se Young tiết lộ gia đình quyết định để con gái tham gia diễn xuất vì lo ngại cô có thể trở thành mục tiêu của những vụ bắt cóc trẻ em từng gây bất an tại Hàn Quốc vào đầu thập niên 1990. Ngay từ khi còn bé, nữ diễn viên đã sở hữu đôi mắt lớn, đường nét thanh tú và vẻ ngoài dễ gây chú ý. Do đó, bố mẹ cô tin rằng nếu con gái trở thành gương mặt được công chúng biết đến, nguy cơ bị bắt cóc sẽ giảm đi. Ngoài ra, người thân cũng từng nhận xét Lee Se Young sở hữu ngoại hình nổi bật và có thể phù hợp với các vai diễn trên truyền hình.

Lee Se Young đã rất xinh đẹp, đáng yêu ngay từ khi còn bé.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng sau gần 30 năm làm nghề

Điều thú vị ở Lee Se Young là diện mạo của cô dường như ngày càng hoàn thiện theo thời gian. Từ một sao nhí sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, nữ diễn viên trưởng thành với đường nét thanh thoát và thần thái có chiều sâu hơn. Cô không thuộc kiểu mỹ nhân gây ấn tượng bằng vẻ đẹp sắc lạnh hay quá quyến rũ, mà chinh phục người nhìn bằng sự hài hòa, trong trẻo và nét dịu dàng rất riêng.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của sao nhí một thời.

Một trong những danh xưng thường được khán giả nhắc đến khi nói về Lee Se Young chính là “mỹ nhân cổ trang”. Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to giàu biểu cảm cùng đường nét mềm mại, nữ diễn viên đặc biệt phù hợp với những tạo hình hanbok và kiểu trang điểm mang hơi hướng truyền thống. Từ cô bé Geum Young trong Nàng Dae Jang Geum đến cung nữ Seong Deok Im trong Cổ tay áo màu đỏ, Lee Se Young đã nhiều lần ghi dấu ấn với các tác phẩm cổ trang. Đặc biệt, vai diễn trong Cổ tay áo màu đỏ không chỉ giúp cô khẳng định năng lực diễn xuất mà còn đưa hình ảnh một nữ diễn viên có nhan sắc và khí chất hợp với dòng phim cung đình đến gần hơn với đông đảo khán giả. Ở cô có sự kết hợp khá thú vị giữa nét dịu dàng, đoan trang của những mỹ nhân xưa và ánh mắt sắc sảo, giàu cảm xúc, giúp nhân vật trở nên sống động thay vì chỉ đẹp về mặt tạo hình.

Lee Se Young được ví von là "nữ thần cổ trang" của màn ảnh Hàn.

Những hình ảnh đời thường hay khoảnh khắc xuất hiện trước truyền thông cũng thường giúp Lee Se Young nhận được nhiều lời khen. Nếu thời thơ ấu, Lee Se Young từng gây chú ý bởi vẻ ngoài trong trẻo, bầu bĩnh thì khi trưởng thành, nữ diễn viên đã có màn "lột xác" rõ rệt về thần thái. Những đường nét trên gương mặt ngày càng thanh tú, sắc sảo hơn, song cô vẫn giữ được nét mềm mại cùng nụ cười tươi đặc trưng. Gần ba thập kỷ hoạt động trong showbiz cũng giúp Lee Se Young xây dựng hình ảnh trưởng thành, nữ tính và có sức hút riêng. Mỹ nhân xứ Hàn không đóng khung bản thân trong một phong cách nhất định.

Khi tham dự sự kiện, nữ diễn viên thường ưu tiên những thiết kế thanh lịch, có phom dáng tôn vóc người mảnh mai; trong khi ở đời thường, cô lại linh hoạt với những set đồ đơn giản, trẻ trung và có phần tinh nghịch. Chỉ cần thay đổi kiểu tóc, phụ kiện hay cách phối đồ, Lee Se Young đã có thể chuyển từ hình ảnh dịu dàng, nữ tính sang vẻ ngoài cá tính, thời thượng.

Lee Se Young biến hóa với nhiều phong cách khác nhau.

Đầu năm 2026, người đẹp tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi thử nghiệm nhiều lựa chọn thời trang mới mẻ hơn. Thay vì chỉ gắn bó với hình ảnh mái tóc dài dịu dàng quen thuộc, cô xuất hiện với kiểu tóc được cắt tỉa ngắn hơn, tạo cảm giác hiện đại và phóng khoáng. Trong một lần phối đồ, Lee Se Young kết hợp áo khoác da nâu với chân váy ngắn, giày loafer và tất xám, mang đến diện mạo trẻ trung pha chút hoài cổ. Những thay đổi không quá lớn nhưng đủ giúp nữ diễn viên làm mới hình ảnh, cho thấy cô ngày càng tự tin thử sức với nhiều phong cách khác nhau.

Lee Se Young làm mới diện mạo với mái tóc ngắn cá tính.

Ảnh: Instagram.