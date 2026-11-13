Thiều Bảo Trâm tốn tiền gấp 20 lần để xóa bỏ sai lầm quá khứ

Thiều Bảo Trâm đã quyết định tạm biệt với 1 dấu tích trên cơ thể.

Thiều Bảo Trâm mới đây đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh đi xóa hình xăm dòng chữ “I'm beautiful in my way” (tạm dịch: Đẹp theo cách của riêng tôi) nằm ở khu vực xương quai xanh. Được biết, đây đã là lần thứ hai nữ ca sĩ tìm đến phương pháp xóa xăm để loại bỏ dấu mực từng gắn bó với mình suốt nhiều năm. Người đẹp cũng thẳng thắn nhìn nhận quyết định xăm hình khi mới 20-21 tuổi là một phút dại dột của tuổi trẻ, đồng thời khuyên mọi người nên cân nhắc thật kỹ trước khi muốn lưu lại bất kỳ dấu ấn nào trên cơ thể.

Theo chia sẻ từ giọng ca sinh năm 1994, trải nghiệm xóa xăm không hề "dễ thở". Nữ ca sĩ hài hước ví von quá trình này đau gấp 82 lần so với lúc xăm, việc chăm sóc sau đó cũng vất vả gấp 92 lần, trong khi chi phí phải bỏ ra cao gấp 20 lần ban đầu. Những con số được Thiều Bảo Trâm chia sẻ phần nào cho thấy việc thay đổi một quyết định làm đẹp trong quá khứ có thể tốn nhiều công sức, thời gian và tiền bạc đến mức nào.

Thiều Bảo Trâm chia sẻ hình ảnh xóa đi hình xăm cô xem là "sự dại dột tuổi trẻ". (Nguồn: IGNV)

Thực tế, trước khi quyết định xóa hình xăm, Thiều Bảo Trâm đã có khoảng một năm tìm đủ cách để che đi dòng chữ này. Đây vốn là vị trí khá dễ lọt vào ống kính mỗi khi nữ ca sĩ diện những thiết kế cổ rộng, áo hai dây hay trang phục khoe vai trần. Thay vì để hình xăm lộ diện như trước, mỹ nhân sinh năm 1994 thường sử dụng những biện pháp tạm thời như dán băng cùng màu da hoặc dùng kem nền để che phủ.

Một trong những lần khiến chi tiết này được chú ý là khi Thiều Bảo Trâm tham dự lễ thành hôn của Vũ Cát Tường. Trong loạt hình ảnh tại sự kiện, nữ ca sĩ sử dụng một miếng băng gạc có màu gần với màu da để che vị trí hình xăm. Cách xử lý khá đơn giản nhưng cũng cho thấy cô đã chủ động tìm cách giấu dòng chữ này trong những lần xuất hiện trước công chúng.

Thiều Bảo Trâm nhiều lần sử dụng những miếng băng gạt tệp với màu da để che đi hình xăm mỗi khi diện những thiết kế cúp ngực hay hở cổ.

Không chỉ che hình xăm ngoài đời, Thiều Bảo Trâm còn nhiều lần sử dụng công cụ chỉnh sửa ảnh để khiến dòng chữ biến mất trong những bức hình đăng tải trên trang cá nhân. Thậm chí, việc cố giấu hình xăm còn mệt đến độ nhiều lần, "chị đẹp" đã từ bỏ và chỉ chỉnh vài tấm ảnh đầu đăng tải trên MXH. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng sử dụng thêm những phương pháp trang điểm để khiến hình xăm trở nên "tàng hình" mỗi khi tham dự sự kiện.

Thiều Bảo Trâm dùng nhiều phương pháp để che đi hình xăm trước khi chính thức quyết định xóa bỏ.

Việc liên tục tìm cách che giấu hình xăm khiến không ít người tò mò về lý do phía sau. Bởi trong quá khứ, Thiều Bảo Trâm từng khá thoải mái để lộ dòng chữ này, thậm chí xem nó như một dấu ấn cá nhân khi diện những bộ trang phục có phần cổ khoét sâu. Tuy nhiên, theo thời gian, sở thích và quan điểm thẩm mỹ của mỗi người có thể thay đổi. Một hình xăm từng được yêu thích ở tuổi đôi mươi chưa chắc còn phù hợp với phong cách hay mong muốn của chủ nhân ở thời điểm hiện tại.

Thiều Bảo Trâm từng nhiều lần công khai hình xăm trước công chúng.

Đáng chú ý, đây cũng không phải lần đầu Thiều Bảo Trâm gây bàn tán vì quyết định xóa bỏ hình xăm. Khoảng năm 2021, sau khi ồn ào tình cảm liên quan đến Sơn Tùng M-TP và Hải Tú gây xôn xao, nữ ca sĩ từng được chú ý khi xóa một hình xăm ở cánh tay. Thời điểm ấy, nhiều người đặt nghi vấn hình xăm này có liên quan đến chuyện tình cảm trong quá khứ, nhưng Thiều Bảo Trâm đã lên tiếng giải thích rõ ràng.

Theo nữ ca sĩ, hình xăm trên tay là dãy số “3559637086899295”, được ghép từ những con số cuối trong năm sinh của các thành viên gia đình. Cô từng cho biết quyết định xóa hình xăm không xuất phát từ chuyện tình cảm mà đơn giản là vì bản thân không còn thích có hình xăm trên người, đồng thời cảm thấy chúng không còn phù hợp khi diện váy vóc. Một lý do rất thực tế khác được Thiều Bảo Trâm tiết lộ là việc phải dùng kem nền che hình xăm mỗi khi đi quay khiến mỹ phẩm dễ dây ra trang phục, gây bất tiện.

Thiều Bảo Trâm cũng từng chia sẻ hình ảnh đi xóa 1 hình xăm ở cánh tay trong quá khứ.

Việc quyết định xóa bỏ những lựa chọn của Thiều Bảo Trâm cho thấy quan điểm về ngoại hình và phong cách của cô đã có nhiều thay đổi theo thời gian. Nếu trước đây, hình xăm từng là cách để nữ ca sĩ thể hiện cá tính và lưu giữ những thông điệp riêng, thì hiện tại cô lại muốn cơ thể trở nên tối giản hơn. Bên cạnh đó, phong cách nữ tính, thanh lịch và sang trọng hiện tại của giọng ca sinh năm 1994 cũng không còn phù hợp với những hình xăm ở vị trí quá nổi bật. Có lẽ, lời khuyên nên suy nghĩ kỹ trước khi xăm của nữ ca sĩ cũng là điều đáng để những ai đang có ý định lưu lại một dấu ấn lâu dài trên cơ thể cân nhắc.

Việc không có hình xăm khiến diện mạo của Thiều Bảo Trâm thêm phần sang trọng, nữ tính hơn.

Ảnh: Instagram.