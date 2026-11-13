Hơn 4 triệu người dán mắt vào cặp đùi bị chê của đại mỹ nhân sinh năm 2000

Bị bài đăng triệu view chê béo, Karina (aespa) được netizen bảo vệ, khen vóc dáng tràn đầy sức sống.

Vào tháng 9/2026, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu 'SYNK: COMPLæXITY', Karina đã có một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi tại São Paulo, Brazil. Khác với vẻ lộng lẫy và sắc sảo trên sân khấu, trưởng nhóm aespa hóa thân thành một du khách bình thường, thoải mái đi tham quan bảo tàng nghệ thuật. Trong bức ảnh được lan truyền, Karina diện một chiếc áo len dệt kim trắng oversized, kết hợp cùng quần short đen, tất cao cổ xuyên thấu và giày boots. Bộ trang phục đời thường vô tình làm nổi bật đôi chân và vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn của nữ idol.

Ban đầu, người hâm mộ vô cùng thích thú trước diện mạo gần gũi này của cô nàng, để lại vô số bình luận khen ngợi: "Karina trông khỏe mạnh quá", "Idol mà đi thăm bảo tàng ngầu thật đấy". Thế nhưng mới đây, sóng gió bất ngờ ập đến khi một số bài đăng sử dụng lại chính những hình ảnh này để miệt thị ngoại hình nữ idol. Luồng ý kiến trái chiều này lại lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút tới hơn 4 triệu lượt xem trên nền tảng X chỉ trong thời gian ngắn.

Dòng tweet viral đã công kích trực diện vào cân nặng của Karina bằng những lời lẽ cay nghiệt: "Jimin à, tôi thực sự thắc mắc đến bao giờ cô mới chịu giảm cân đây... Thân hình như thế mà cũng dám gọi là body của idol sao? Tại sao vẫn cứ tọng đồ ăn vào mồm thế? Ít nhất cũng thử dùng thuốc giảm cân hay gì đi chứ."

Bài đăng độc hại lập tức châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến nảy lửa. Hàng loạt netizen và người hâm mộ đã đứng lên "tế sống" chủ nhân của bài viết với sự bức xúc tột đỉnh. Họ chỉ trích người giấu mặt mang tư tưởng thù ghét phụ nữ, áp đặt tiêu chuẩn độc hại.

Không khó để lý giải vì sao cộng đồng mạng lại phản ứng gay gắt và bảo vệ Karina quyết liệt đến vậy khi mỹ nhân sinh năm 2000 hiện đang là một trong những biểu tượng nhan sắc có sức ảnh hưởng bậc nhất Kpop.

Theo thống kê, cô là idol nữ Gen 4 có lượng người theo dõi cao nhất trên Instagram, đồng thời vượt mặt nhiều tên tuổi lớn để trở thành nữ thần tượng được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube Hàn Quốc và Naver trong năm 2024. Với vị thế "đỉnh lưu" như vậy, việc cô bị lôi ra miệt thị ngoại hình vô cớ chắc chắn không thể để yên.

Trên sân khấu, Karina sở hữu khuôn mặt trái xoan vô cùng nhỏ nhắn, khiến nhiều người nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ bị đánh lừa rằng cô có thân hình "mình hạc xương mai". Tuy nhiên, trưởng nhóm aespa lại nổi tiếng với tỷ lệ cơ thể "10 trên 10" thuộc hàng hiếm có khó tìm trong giới thần tượng: bờ vai thẳng tắp, vòng eo con kiến và phần hông nở nang quyến rũ.

Nhiều người hâm mộ tinh ý nhận ra, từ đợt quảng bá ca khúc Drama cho tới nay, người đẹp nhà SM đã tăng cân từ từ và khỏe mạnh hơn thông qua chế độ ăn uống, tập luyện khoa học. Không còn vóc dáng mỏng manh như thời mới debut, Karina của hiện tại mặn mà, quyến rũ và tràn đầy sức sống. Thay vì chê bai, phần đông netizen lại đánh giá rất cao diện mạo có da có thịt này, bởi nó làm tôn lên những đường nét siêu thực và mang lại độ "nảy" cho mọi bộ trang phục cô khoác lên người.

Karina cũng từng tiết lộ bản thân thuộc tạng người rất dễ tăng cân, thậm chí có thời điểm cân nặng của cô có thể tăng hoặc giảm tới 4kg chỉ trong một ngày. Thời còn là thực tập sinh, để vượt qua các buổi kiểm tra cân nặng khắc nghiệt của công ty, nữ idol từng phải áp dụng phương pháp ép cân cực đoan như bật máy sưởi trong phòng tập, mặc nhiều lớp áo giữ nhiệt rồi chạy bộ liên tục 5-6 tiếng và ngâm bồn nước nóng.

Tuy nhiên, vì sức khỏe không cho phép, cô đã từ bỏ cách ép cân khắc nghiệt này để chuyển sang duy trì lối sống khoa học như ăn chậm, uống đủ nước, đi bộ và ngủ đủ giấc.

Sự quay lưng của khán giả đối với bài đăng body-shaming và những lời khen ngợi dành cho hình thể khỏe khoắn của Karina chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy: Góc nhìn của công chúng đang dần cởi mở hơn. Chính Karina đang góp phần đập tan đi thứ tiêu chuẩn sắc đẹp hà khắc, ép cân cực đoan mà xã hội từng gông cùm lên các idol nữ suốt bao năm qua.