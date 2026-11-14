"Phi công trẻ" của Shin Min Ah gây sốt cõi mạng: U40 vẫn sở hữu làn da trắng sữa cùng cơ bụng cuồn cuộn nhờ 5 thói quen cực gắt

Ở tuổi 37, nam thần Lee Jong Suk vẫn giữ vững danh hiệu "thánh hack tuổi" với làn da trắng sữa cùng cơ bụng săn chắc nhờ 5 thói quen cực kỷ luật

Bộ phim Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon đình đám Hoàng Hậu Tái Hôn (tựa gốc: The Remarried Empress) hiện đang làm mưa làm gió trên nền tảng Disney+. Được cải biên từ bộ tiểu thuyết và truyện tranh mạng sở hữu hơn 2,9 tỷ lượt đọc toàn cầu, tác phẩm quy tụ dàn sao thực lực gồm Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young, thu hút khán giả nhờ bối cảnh hoàng gia lộng lẫy cùng những màn đấu trí, trả thù gay cấn. Trong phim, Lee Jong Suk hóa thân thành Heinrey - Hoàng tử của Vương quốc phương Tây. Không chỉ sở hữu ngoại hình tuấn tú, khí chất vương giả, nhân vật của anh còn là mắt xích quan trọng dẫn dắt tuyến tình cảm lãng mạn của bộ phim.

Bên cạnh tạo hình lộng lẫy của dàn mỹ nhân, Lee Jong Suk được cộng đồng mạng khen ngợi hết lời vì diện mạo chẳng khác nào "xé truyện bước ra", độ hợp vai gần như tuyệt đối. Bước sang tuổi 37, nam diễn viên không chỉ duy trì chiều cao người mẫu 1m86 chuẩn chỉnh, làn da căng bóng mịn màng khi lên hình cận cảnh mà còn khiến người xem trầm trồ bởi thân hình vạm vỡ, săn chắc. Thực tế, Lee Jong Suk từng tiết lộ bản thân thuộc tạng người rất dễ bị tích nước và sưng mặt mỗi khi tăng cân. Chính vì vậy, anh luôn áp dụng chế độ quản lý vóc dáng và làn da vô cùng nghiêm ngặt từ tập luyện, ăn uống đến chăm sóc chuyên sâu.

Ăn nhiều thì tập bù: Kết hợp tạ nặng, boxing và chạy bộ đêm

Lee Jong Suk từng chia sẻ rằng sức ăn của anh khá lớn, nhưng bù lại nam diễn viên luôn duy trì cường độ vận động cao để cân bằng vóc dáng. Mỗi khi lỡ ăn uống thả ga trong các buổi tụ tập hay lịch trình công việc, anh sẽ lập tức "chuộc lỗi" bằng những bài tập đốt năng lượng mạnh. Ngoài thói quen chạy bộ vào buổi tối, tài tử sinh năm 1989 còn tập tạ kết hợp cùng các bộ môn cardio như boxing để tăng sự đa dạng và tránh nhàm chán. Bên cạnh đó, anh cũng rất yêu thích quần vợt và golf nhằm giữ cơ thể luôn linh hoạt. Thành quả cho sự kỷ luật này chính là cơ bụng săn chắc đáng ngưỡng mộ mà anh tự tin khoe trọn trong Hoàng Hậu Tái Hôn.

Duy trì tần suất tập 4 buổi/tuần linh hoạt theo lịch trình

Theo tiết lộ của nam diễn viên, anh duy trì lịch tập luyện trung bình khoảng 4 buổi mỗi tuần và linh hoạt điều chỉnh nội dung tùy theo tính chất công việc cũng như thời tiết từng mùa. Khi tuổi tác ngày càng tăng, khối lượng và sức mạnh cơ bắp rất dễ bị hao hụt tự nhiên. Do đó, việc tập luyện đều đặn kết hợp rèn luyện sức bền chính là chìa khóa vàng giúp Lee Jong Suk duy trì sự dẻo dai, làm chậm quá trình lão hóa và giữ cho cơ thể luôn tràn đầy sinh lực, tươi trẻ.

Thăm khám bác sĩ da liễu định kỳ để "bắt bệnh" làn da

Song song với việc giữ dáng, Lee Jong Suk cũng đầu tư rất nghiêm túc cho khoản dưỡng da. Anh thẳng thắn thừa nhận bản thân luôn duy trì thói quen đến gặp bác sĩ da liễu định kỳ để theo dõi sát sao và điều chỉnh chu trình chăm sóc phù hợp với tình trạng da ở từng thời điểm. Với đặc thù công việc phải trang điểm thường xuyên, cạo râu và đổ nhiều mồ hôi trên phim trường, các bước làm sạch, cấp ẩm và chống nắng luôn được anh đặt lên hàng đầu nhằm giảm thiểu kích ứng. Đối với những làn da dễ nổi mụn, mẩn đỏ hay nhạy cảm, việc lắng nghe tư vấn từ chuyên gia thay vì tự ý dùng mỹ phẩm theo trào lưu là cách bảo vệ da an toàn nhất.

Uống một cốc nước ấm lớn và bổ sung lợi khuẩn mỗi sáng

Một bí quyết đơn giản nhưng được Lee Jong Suk áp dụng bền bỉ suốt nhiều năm qua chính là uống ngay một cốc nước ấm lớn sau khi thức dậy, sau đó mới bổ sung thêm men vi sinh (lợi khuẩn). Sau một đêm dài nghỉ ngơi, việc nạp nước ấm giúp đánh thức cơ thể, thúc đẩy tuần hoàn và cấp ẩm kịp thời từ bên trong. Riêng với lợi khuẩn, mỗi người có thể cân nhắc bổ sung tùy theo thể trạng và chế độ ăn uống thực tế, đồng thời duy trì thói quen ăn nhiều rau xanh, trái cây giàu chất xơ để hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh, từ đó giúp làn da hồng hào, rạng rỡ hơn.

Rửa mặt cùng bột trà xanh để chống oxy hóa

Nam chính Hoàng Hậu Tái Hôn từng bật mí một mẹo làm sạch da khá thú vị của mình là hòa thêm bột trà xanh vào bước rửa mặt. Trong trà xanh chứa hàm lượng lớn catechin cùng các hợp chất polyphenol nổi tiếng với khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ làm dịu và bảo vệ da trước các gốc tự do. Tuy nhiên, hiệu quả cải thiện làn da khi trộn trực tiếp bột trà xanh vào sữa rửa mặt vẫn tùy thuộc vào cơ địa từng người. Nếu muốn học theo bí quyết này, bạn cần chú ý đến độ mịn của hạt bột cũng như bảng thành phần để tránh tình trạng ma sát quá mạnh gây trầy xước, khô căng hay kích ứng, đặc biệt là với những ai đang sở hữu làn da nhạy cảm hoặc hàng rào bảo vệ da yếu.

Theo TVBS