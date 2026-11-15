Mới chuyển lạnh, đã có người bị méo miệng, liệt mặt nhập viện

Ngay trong đợt lạnh sâu đầu tiên ở miền Bắc, nhiều bệnh nhân đã phải nhập viện vì liệt mặt, méo miệng, khó nhắm mắt, thậm chí đối mặt di chứng do chủ quan.

Đến bệnh viện khám trong tình trạng méo miệng, ăn uống rơi vãi, nam bệnh nhân 30 tuổi (trú tại Phú Thọ) được chẩn đoán liệt dây thần kinh số VII ngoại biên (hay còn gọi là liệt mặt ngoại biên).

Bệnh nhân cho biết thường xuyên phải đi làm từ rất sớm. Trong ngày đầu trời chuyển lạnh sâu, anh chủ quan không mặc đủ ấm, không đội mũ nên miệng bị lệch sang một bên và phải đi khám. Nhờ được phát hiện, can thiệp sớm, nên bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt, có thể phục hồi hoàn toàn trong vài ngày tới.

Bệnh nhân liệt mặt ngoại biên điều trị tại cơ sở y tế. (Ảnh: TTYT Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ)

Thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, trong những ngày thời tiết chuyển lạnh vừa qua, đơn vị này còn tiếp nhận và điều trị cho 7 bệnh nhân tương tự. Hầu hết có các biểu hiện như: miệng méo lệch sang một bên, nhân trung lệch, một bên mắt nhắm không kín và chảy nhiều nước mắt.

Những ca đến cơ sở y tế thăm khám ngay khi mới khởi phát triệu chứng thường phục hồi tốt sau vài tuần. Nếu điều trị muộn, quá trình này có thể mất hàng tháng, cá biệt có bệnh nhân mất tới 3 tháng mới cải thiện.

BS.CKI Phạm Anh Hùng, Trưởng khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng cho biết, đợt không khí lạnh mạnh vừa qua đã khiến nền nhiệt tại miền Bắc giảm sâu kèm theo gió mạnh.

Dù không phải tác nhân trực tiếp và duy nhất nhưng nhiệt độ giảm đột ngột có thể khiến mạch máu co thắt, gây thiếu máu cục bộ, phù nề, chèn ép dây thần kinh, dẫn đến liệt mặt.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân liệt dây thần kinh số VII. (Ảnh: TTYT Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ)

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc có thể tiếp tục đón thêm các đợt không khí lạnh mạnh tăng cường. Do đó, bác sĩ khuyến cáo, người dân cần chủ động giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng đầu, mặt và cổ; tránh để gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt...

Ngay khi xuất hiện dấu hiệu méo miệng, khó nhắm mắt hoặc yếu cơ mặt đột ngột, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Bác sĩ lưu ý tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà hay áp dụng các mẹo truyền miệng, bởi việc can thiệp muộn sẽ làm giảm khả năng phục hồi và tăng nguy cơ để lại di chứng.

Đặc biệt, chuyên gia lưu ý nếu tình trạng méo miệng hoặc yếu nửa mặt xuất hiện đột ngột kèm theo các dấu hiệu như nói khó, tê yếu tay chân, cần đưa người bệnh đi thăm khám ngay để loại trừ nguy cơ đột quỵ.