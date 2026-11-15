Mẹ bế ở ghế phụ khi ô tô gặp tai nạn, bé gái 4 tuổi cấp cứu vì đứt tá tràng

Túi khí bung ra, đập vào bụng bé gái 4 tuổi đang ngồi trong lòng mẹ ở ghế phụ phía trước. Bé nói không đau bụng, bên ngoài cũng không có vết thương rõ ràng. Đến tối, bé nôn liên tục, được đưa đi cấp cứu và phát hiện tá tràng bị đứt.

Vụ việc xảy ra vài ngày trước tại Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Khi đó, bé Duyệt Duyệt, 4 tuổi, được mẹ bế ở ghế phụ phía trước. Chiếc ô tô phanh gấp rồi bị xe phía sau đâm vào. Túi khí bung ra, đập thẳng vào bụng bé.

Sau va chạm, người nhà không thấy bé có vết thương rõ ràng nên chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng. Đến khi Duyệt Duyệt nôn liên tục, khoảng 10 giờ đêm, bố mẹ mới đưa bé đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện số 4 thuộc Đại học Chiết Giang - Trung Quốc

“Bố mẹ bé lúc đầu đã định đưa con về. Bé trông khá bình tĩnh, còn nói bụng không đau. Nhưng khi thấy nhịp tim lên tới 180 lần/phút, tôi biết có điều bất thường nên cho bé chụp CT ngay”, bác sĩ Bành Cạnh Phong, Phó trưởng khoa Ngoại cấp cứu, chuyên ngành ngoại tiêu hóa, kể lại.

Kết quả chụp CT cho thấy tá tràng của bé bị tổn thương nghiêm trọng, cần phẫu thuật ngay.

Lúc đó, bệnh viện đang thực hiện hai ca mổ cấp cứu. Ê-kíp lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu ưu tiên, mở phòng mổ dự phòng và huy động bác sĩ các chuyên khoa phối hợp. Chỉ sau 20 phút, Duyệt Duyệt được đưa lên bàn mổ. Ca phẫu thuật kéo dài hai giờ.

Bác sĩ Bành cho biết khi mổ, ê-kíp phát hiện vết rách rất lớn. Tá tràng của bé bị đứt khoảng hai phần ba, chảy nhiều máu và tình trạng rất nguy kịch.

Tổn thương tá tràng là một trong những dạng chấn thương bụng có thể đe dọa tính mạng. Chậm chẩn đoán hoặc chậm phẫu thuật làm tăng đáng kể nguy cơ tử vong. Bản tin dẫn tỷ lệ tử vong chung của dạng chấn thương này ở mức 6–25%.

Ở trường hợp nhẹ, tổn thương có thể chỉ là một khối máu tụ tại chỗ. Khi tá tràng bị thủng, dịch tiêu hóa tiếp tục rò ra ngoài hoặc có tổn thương kèm theo ở tụy hay mạch máu lớn, tình trạng trở nên nguy hiểm hơn và cần cấp cứu ngay.

May mắn là Duyệt Duyệt được mổ kịp thời khi vết rách còn mới, nên khả năng lành vết thương cao hơn. Bé đã hồi phục và xuất viện.

Nhắc lại sự việc, bố mẹ Duyệt Duyệt vẫn còn sợ. “Chúng tôi không ngờ túi khí bung ra lại có lực mạnh đến vậy. Cảm ơn các bác sĩ đã phát hiện kịp thời và phẫu thuật cứu con. Mong các bố mẹ khác rút kinh nghiệm từ chuyện của gia đình chúng tôi và chú ý hơn đến an toàn khi đi ô tô.”

Bác sĩ cảnh báo lực bung của túi khí ở ghế phụ phía trước có thể gây chấn thương nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng trẻ. Khi đi ô tô, trẻ nên ngồi ở hàng ghế sau và sử dụng ghế an toàn phù hợp. Sau tai nạn, nếu trẻ đau bụng kéo dài, nôn hoặc trở nên lừ đừ, gia đình cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay, kể cả khi bên ngoài không thấy vết thương rõ ràng.

Nguồn: Sohu